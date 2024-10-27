«Зенит» — «Локомотив»: Батраков сыграл грубо — почему Карасев его не удалил?

На 73-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» Алексей Батраков сыграл грубо против Густаво Мантуана, рискуя получить второе предупреждение в этой игре, удаление и автоматическую дисквалификацию. Но судья Сергей Карасев не стал применять еще одну дисциплинарную санкцию к железнодорожнику, оставив команды в равных составах.

Мнения экспертов «СЭ» разделились примерно поровну: одни за вторую желтую карточку, другие — против. Но тут нужно прежде всего отметить в целом неудачную работу Карасева — в части управления игрой и применения санкций. Например, тот же Батраков мог получить предупреждение на 55-й минуте, когда выпрашивал предупреждение для Вендела, и сам зенитовец не был наказан за откидку мяча. Однако наши судьи за такие действия (выпрашивание), запрещенные правилами игры, не наказывают.

Судья простил Вильмара Барриоса, на 56-й минуте ударившего соперника шипами, но не наказанного штрафным ударом и предупреждением, и Андрея Мостового, на 38-й минуте попавшего Максиму Ненахову рукой в лицо. Так что в контексте всех подобных эпизодов встречи в Санкт-Петербурге ненаказание во втором тайме Батракова неудивительно.