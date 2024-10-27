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Судейство

Сегодня, 22:21

«Зенит» — «Локомотив»: Батраков сыграл грубо — почему Карасев его не удалил?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (справа) не был наказан за фол на игроке «Зенита» Густаво Мантуане.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

На 73-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» Алексей Батраков сыграл грубо против Густаво Мантуана, рискуя получить второе предупреждение в этой игре, удаление и автоматическую дисквалификацию. Но судья Сергей Карасев не стал применять еще одну дисциплинарную санкцию к железнодорожнику, оставив команды в равных составах.

Мнения экспертов «СЭ» разделились примерно поровну: одни за вторую желтую карточку, другие — против. Но тут нужно прежде всего отметить в целом неудачную работу Карасева — в части управления игрой и применения санкций. Например, тот же Батраков мог получить предупреждение на 55-й минуте, когда выпрашивал предупреждение для Вендела, и сам зенитовец не был наказан за откидку мяча. Однако наши судьи за такие действия (выпрашивание), запрещенные правилами игры, не наказывают.

Сергей Волков и&nbsp;Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

Судья простил Вильмара Барриоса, на 56-й минуте ударившего соперника шипами, но не наказанного штрафным ударом и предупреждением, и Андрея Мостового, на 38-й минуте попавшего Максиму Ненахову рукой в лицо. Так что в контексте всех подобных эпизодов встречи в Санкт-Петербурге ненаказание во втором тайме Батракова неудивительно.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Сергей Карасев (судья)
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«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
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Семак: «Зенит» не смог надежно сыграть в обороне и не смог забить «Локомотиву» больше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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