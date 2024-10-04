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Судейство

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Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

ЭСК РФС заявила, что Тормена должен был быть удален за наступ на Лусиано
Роман Кольцов
корреспондент
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Витор и Лусиано Гонду.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сухой ограничился желтой карточкой.

После поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с неудалениями защитника «быков» Витора Тормены и полузащитника Александра Черникова.

В пятницу, 4 октября, ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам. Наибольший интерес вызвал момент с участием Тормены и Лусиано.

Судья ошибочно не удалил Тормену

Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров еще по ходу встречи заявил, что Алексей Сухой ошибочно не удалил краснодарца Витора Тормену.

«В том моменте защитник «быков» в борьбе с Лусиано Гонду завалил соперника руками, рефери дал свисток, и почти тут же Тормена ударил лежавшего соперника в пах открытыми шипами. Вместо красной карточки арбитр показал нарушителю правил желтую. Видеоассистенты Артем Чистяков и Евгений Буланов не вмешались в действия Сухого», — написал Бобров.

ЭСК признала ошибку

Комиссия пришла к выводу, что Сухой ошибочно не показал красную карточку Тормене.

«Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьезное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта», — указано в заявлении ЭСК на сайте РФС.

В будущем за подобные вещи будут удалять?

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об эпизоде.

«Да, действительно ЭСК большинством голосов посчитал, что Сухому необходимо было показать красную карточку. Но это очень сложный момент, некоторые эксперты посчитали, что у судьи были основания ограничиться желтой карточкой. Аргументация судьи понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод. Видел, что и в СМИ мнение экспертов и бывших футболистов разделилось: кто-то считает, что это красная, кто-то, что достаточно желтой карточки».

Павел Каманцев. «Наша задача — не наказать арбитров, а минимизировать ошибки». Каманцев — о последних судейских решениях

«Да, это была потенциально опасная игра, но игрок встал через 30 секунд и продолжил матч, — отметил Каманцев. — Повторюсь, департамент считает, что красная карточка была бы лучшим решением в этой ситуации. На сегодняшнем брифинге для судей перед туром мы обсудим этот момент. Донесем наши требования до арбитров, чтобы добиться единообразия трактовок. Повторюсь, эпизод пограничный, критерии за желтую карточку есть, но мы обозначим, что в подобных эпизодах, когда футболист не пытается избежать контакта и наступает в чувствительную часть тела соперника открытой стопой, то он должен быть удален с поля. Надеюсь, что и игроки увидят этот момент и будут знать, что в будущем за подобные вещи они будут удаляться с поля».

Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Тенденция?

ЭСК не первый раз в этом сезоне признавал ошибочными решения арбитров в пользу «быков».

Так, 30 августа был рассмотрен запрос «Динамо» на судейство в матче шестого тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Московский клуб обратился с просьбой оценить работу Сергея Карасева в эпизоде с неназначением пенальти на 85-й минуте. ЭСК вынесла решение о том, что судья ошибочно не назначил пенальти. Задержка рукой со стороны Александра Черникова Диего Лаксальта повлияла на возможность продвижения атакующего игрока к мячу.

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26 сентября ЭСК признала ошибочным решение арбитра матча девятого тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» (2:5) Виталия Мешкова засчитать первый гол «быков» в ворота тольяттинцев.

Решение комиссии было мотивировано тем, что фланговый нападающий черно-зеленых Виктор Са в момент удара по воротам своего партнера по команде Джона Кордобы находился слишком близко к вратарю соперника, тем самым влиял на его возможность реагирования на полет мяча.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Витор Тормена
Лусиано Гонду
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