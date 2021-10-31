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«Поздравляю Зарему, это ее ничья». Эмоциональное интервью агента Гурцкаи. Когда надо было увольнять Виторию? Что с контрактом Дзюбы? Кого уберут из «Локо»?

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Мяч влетает в ворота «Спартака» на последней минуте матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мяч влетает в ворота «Спартака» на последней минуте матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сразу после матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) известный агент Тимур Гурцкая дал эмоциональное интервью «СЭ».

Судья Артем Любимов показывает желтую карточку Георгию Джикии. «Спартак» стал синонимом унижения. Рабинер — о ничьей красно-белых с «Ростовом»

«Если бы Руй побрился, было бы три очка»

— Что происходит со «Спартаком»?

— Хочу поздравить Зарему, это её ничья. Все, что смог сделать Руй, — причесаться и хорошо одеться.

— Но не побрился...

— Поэтому одно очко. Если бы еще побрился, было бы три очка! Команда просто в жутком состоянии. Посмотрите на их лица. Даже на тех, кто приносит результат. Просто в жуткой форме находятся Мозес и Промес. Это жалкое зрелище. Плюс эти перестановки вратаря. В итоге в конце Селихов и решил исход игры. Это все равно что у тебя тяжелое заболевание, а ты используешь пластырь.

— То есть глупо кого-то конкретного обвинять?

— Просто смешно. Это же не Максименко ошибся, что его надо менять. Один удар в ворота Селихова — гол. Вопрос в общей командной болезни.

— Что делать?

— Проблема с тренером, люди в него не верят. Они умеют играть в футбол, но выходят с потухшими глазами. Соболев просто в ужасной форме. Я сегодня сидел в окружении спартаковских болельщиков. Это невозможно! Я даже матом заругаться хочу, так играть в футбол невозможно. Нет никакого азарта в домашнем матче.

Руй Витория. «Не надо сейчас увольнять Руя. Тедеско тоже поначалу называли клоуном. Нужен лидер — такой, как Глушаков». Мнение агента Сафонова

«Виторию надо было увольнять летом»

— Но мы же понимаем, почему Руя не увольняют прямо сейчас. Если по итогам первого круга «Спартак» не будет в пятерке, то неустойка будет ниже.

— Если они не могут подвести Руя к тому, что ему нужно уйти добровольно... Обо мне говорят, что я злорадствую в адрес «Спартака», это вообще не так. Все мои друзья и окружение — спартачи. Я не могу болеть против этой команды. Хочу только сказать, что тренер сегодня не делает того, чтобы болельщик получал удовольствие на стадионе. В этом проблема. А вопрос денег болельщиков вообще не волнует.

— Когда надо было увольнять Виторию?

— Еще после трусливых двух матчей с «Бенфикой». Уже тогда было понятно, что тренер ментально не вошел в «Спартак». Все, точка. Этот тренер ничего не может дать «Спартаку». То, что мы видим баннеры болельщиков в его пользу, — это все чушь.

30 октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; &mdash; &laquo;Ростов&raquo; &mdash; 1:1. Руй Витория с футболистами красно-белых после ничьей с дончанами. В «Спартаке» играют в «Мафию». Варианта решения проблемы всего два

«У «Спартака» нет стратегического плана на будущее»

— Всем очевидно, что Руй уходит...

— Сразу вопрос — кто придет вместо?

— Это вопрос...

— Вопрос: есть ли спортивный директор у «Спартака»? Нет. Они за четыре месяца его не нашли. Нет стратегического плана на будущее.

— Говорят, что у них есть спортивный директор...

— Кто? Некий парень, который живет во Франции, работает в одном из лучших клубов Европы. Откуда он знает, какие у нас проблемы в стране? Смешно, что он придет из «ПСЖ». Некий Каттани, который никогда не работал, вдруг даст здесь результат.

— Получается, «Спартак» слил сезон?

— Получается, так.

— Какие этому могут быть оправдания?

— Этому нет оправдания. Для болельщиков каждый матч имеет значение. Сегодняшняя игра оставляет удручающее впечатление.

— «Спартак» подписал Хлусевича.

— Вопрос не в нескольких игроках. Пока не будет четкой стратегии и главного тренера, который внушит команде оптимизм на изменения, ничего не будет.

— Глебов забил крутейший гол. Зимой он будет в «Спартаке»?

— Не знаю, вопрос не ко мне.

30&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону)&nbsp;&mdash; 1:1. Руй Витория. «Нам не хватило крупицы удачи». Витория — о ничьей с «Ростовом»

— Мы же знаем, что он нравится Зареме.

— Зареме нравится много футболистов из Самары. Думаю, сейчас самое примитивное думать о том, кого возьмёт «Спартак». Вопрос в том, как «Спартак» поменяет стратегию.

— На что может претендовать команда?

— Если адекватно — попасть в пятерку.

— Кто заменит Руя?

— Не знаю.

— Николич?

— Не знаю, будет ли это Марко, Гаттузо или Фонсека. Нужен человек, который ментально поменяет философию этого клуба.

— Николич может это сделать?

— Пускай они звонят Марко и говорят с ним. Вопрос здесь в том, что «Спартак» — сложная команда. Этот клуб гораздо сложнее того же «Локомотива».

30&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Руй Витория. Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат

«Спортдир-иностранец — это ошибка»

— Спортивный директор — иностранец — это...

— С сегодняшним лимитом для меня иностранный тренер — это ошибка. Не из-за патриотических чувств. Просто проблема в том, что должен быть человек, который влияет на позиции внутри России.

— Не каждый сейчас пойдет в «Спартак».

— Если у человека нет яиц и азарта, он не пойдет. Человек с амбициями пойдет.

— Вы бы пошли?

— Пускай позвонят и предложат, поговорим.

— Но были бы готовы?

— За определенные условия. Я рассмотрел бы этот вариант, но дешево им не сдамся.

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Как «Зенит» разбил прессинг «Динамо», в чем просчитался Сандро Шварц. Тактический разбор разгрома в Питере

«Еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион»

— «Зенит» уничтожил очередной московский клуб. Поздравляем с чемпионством?

— Еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион. Это было очевидно. По лекалам Рибалты они работают лучше всех. Все говорят о каком-то несуществующем судейском и околофутбольном ресурсе «Зенита». Но матчи против «Спартака» и «Динамо» показали, что он на голову сильнее всех на футбольном поле. Он реально достоин звания чемпиона России.

— «Зенит» даже стал сильнее...

— С приходом Клаудиньо заиграли по-другому Вендел, Барриос и Азмун. Они показывают, что лимит 8+17 при грамотных легионерах хорошо работает.

— Кто привез Клаудиньо?

— Не знаю, кто именно привез его, но селекция в целом понятна. Они подбирают игроков, ментально похожих друг на друга, латиноамериканцев, которые говорят на одном языке и быстро адаптируются.

Артем Дзюба. Вы можете ненавидеть Дзюбу, но не уважать его рекорд нельзя. Он всего добился сам

«Дзюба завершит карьеру в «Зените»

— Крик Дзюбы после гола. Что это было?

— Он амбициозный футболист. Мы же знаем, что он живет сам по себе. Это часть его бренда. Не думаю, что к сегодняшнему Семаку это имеет какое-то отношение. «Зенит» и без Дзюбы выглядит сильнее всех.

— Чтобы автоматически продлить контракт, ему нужно сыграть 70 процентов игрового времени.

— Отыграет. Думаю, на год ему еще точно продлят контракт. Логично было бы оставить игрока, который забивает голы и приносит пользу.

— Его слова про Миллера — это работа на контракт?

— Да, почему нет? Каждый ищет теплое место. Кому помешают лишние три миллиона евро?

— Есть ли в России еще команды, куда Дзюба может спокойно пойти?

— Думаю, нет.

— Артем завершит карьеру в «Зените»?

— Думаю, да.

Гжегож Крыховяк. «С лета знал, что Николича уволят». Крыховяк — о лжи Рангника и Цорна, общении с Галицким и переезде в Краснодар

«Крыховяк не все рассказал»

— Крыховяк дал большое интервью «СЭ».

— Думаю, Гжегож проявил европейскую интеллигентность и не все рассказал. Не все всплыло. В поступках руководства «Локомотива» много подводных течений. Поступки по отношению к Гжегожу, Марко и по отношению к некоторым игрокам зимой еще всплывут.

— Зачем они это делают, и кто это делает? Цорн?

— Это Рангник.

— Баринов опять играет центрального защитника. Перед началом сезона он сказал, что не хочет этого.

— Никто не хочет, если это не твоя профильная позиция.

— Как так получается, что у «Локомотива» семь покупок, но люди постоянно выходят не на своих позициях?

— У меня нет четкого ответа, почему так происходит. Ощущение, что им не хватило времени, чтобы привести еще одного своего центрального защитника. Думаю, зимой они попытаются избавиться от двух-трех иностранцев.

— Пабло?

— Пабло, может быть, Рыбус, может быть, Зе Луиш. Им нужны иностранные места.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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1X

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1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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