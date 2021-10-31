«Поздравляю Зарему, это ее ничья». Эмоциональное интервью агента Гурцкаи. Когда надо было увольнять Виторию? Что с контрактом Дзюбы? Кого уберут из «Локо»?

Сразу после матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) известный агент Тимур Гурцкая дал эмоциональное интервью «СЭ».

«Если бы Руй побрился, было бы три очка»

— Что происходит со «Спартаком»?

— Хочу поздравить Зарему, это её ничья. Все, что смог сделать Руй, — причесаться и хорошо одеться.

— Но не побрился...

— Поэтому одно очко. Если бы еще побрился, было бы три очка! Команда просто в жутком состоянии. Посмотрите на их лица. Даже на тех, кто приносит результат. Просто в жуткой форме находятся Мозес и Промес. Это жалкое зрелище. Плюс эти перестановки вратаря. В итоге в конце Селихов и решил исход игры. Это все равно что у тебя тяжелое заболевание, а ты используешь пластырь.

— То есть глупо кого-то конкретного обвинять?

— Просто смешно. Это же не Максименко ошибся, что его надо менять. Один удар в ворота Селихова — гол. Вопрос в общей командной болезни.

— Что делать?

— Проблема с тренером, люди в него не верят. Они умеют играть в футбол, но выходят с потухшими глазами. Соболев просто в ужасной форме. Я сегодня сидел в окружении спартаковских болельщиков. Это невозможно! Я даже матом заругаться хочу, так играть в футбол невозможно. Нет никакого азарта в домашнем матче.

«Виторию надо было увольнять летом»

— Но мы же понимаем, почему Руя не увольняют прямо сейчас. Если по итогам первого круга «Спартак» не будет в пятерке, то неустойка будет ниже.

— Если они не могут подвести Руя к тому, что ему нужно уйти добровольно... Обо мне говорят, что я злорадствую в адрес «Спартака», это вообще не так. Все мои друзья и окружение — спартачи. Я не могу болеть против этой команды. Хочу только сказать, что тренер сегодня не делает того, чтобы болельщик получал удовольствие на стадионе. В этом проблема. А вопрос денег болельщиков вообще не волнует.

— Когда надо было увольнять Виторию?

— Еще после трусливых двух матчей с «Бенфикой». Уже тогда было понятно, что тренер ментально не вошел в «Спартак». Все, точка. Этот тренер ничего не может дать «Спартаку». То, что мы видим баннеры болельщиков в его пользу, — это все чушь.

«У «Спартака» нет стратегического плана на будущее»

— Всем очевидно, что Руй уходит...

— Сразу вопрос — кто придет вместо?

— Это вопрос...

— Вопрос: есть ли спортивный директор у «Спартака»? Нет. Они за четыре месяца его не нашли. Нет стратегического плана на будущее.

— Говорят, что у них есть спортивный директор...

— Кто? Некий парень, который живет во Франции, работает в одном из лучших клубов Европы. Откуда он знает, какие у нас проблемы в стране? Смешно, что он придет из «ПСЖ». Некий Каттани, который никогда не работал, вдруг даст здесь результат.

— Получается, «Спартак» слил сезон?

— Получается, так.

— Какие этому могут быть оправдания?

— Этому нет оправдания. Для болельщиков каждый матч имеет значение. Сегодняшняя игра оставляет удручающее впечатление.

— «Спартак» подписал Хлусевича.

— Вопрос не в нескольких игроках. Пока не будет четкой стратегии и главного тренера, который внушит команде оптимизм на изменения, ничего не будет.

— Глебов забил крутейший гол. Зимой он будет в «Спартаке»?

— Не знаю, вопрос не ко мне.

— Мы же знаем, что он нравится Зареме.

— Зареме нравится много футболистов из Самары. Думаю, сейчас самое примитивное думать о том, кого возьмёт «Спартак». Вопрос в том, как «Спартак» поменяет стратегию.

— На что может претендовать команда?

— Если адекватно — попасть в пятерку.

— Кто заменит Руя?

— Не знаю.

— Николич?

— Не знаю, будет ли это Марко, Гаттузо или Фонсека. Нужен человек, который ментально поменяет философию этого клуба.

— Николич может это сделать?

— Пускай они звонят Марко и говорят с ним. Вопрос здесь в том, что «Спартак» — сложная команда. Этот клуб гораздо сложнее того же «Локомотива».

«Спортдир-иностранец — это ошибка»

— Спортивный директор — иностранец — это...

— С сегодняшним лимитом для меня иностранный тренер — это ошибка. Не из-за патриотических чувств. Просто проблема в том, что должен быть человек, который влияет на позиции внутри России.

— Не каждый сейчас пойдет в «Спартак».

— Если у человека нет яиц и азарта, он не пойдет. Человек с амбициями пойдет.

— Вы бы пошли?

— Пускай позвонят и предложат, поговорим.

— Но были бы готовы?

— За определенные условия. Я рассмотрел бы этот вариант, но дешево им не сдамся.

«Еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион»

— «Зенит» уничтожил очередной московский клуб. Поздравляем с чемпионством?

— Еще в августе говорил, что «Зенит» — чемпион. Это было очевидно. По лекалам Рибалты они работают лучше всех. Все говорят о каком-то несуществующем судейском и околофутбольном ресурсе «Зенита». Но матчи против «Спартака» и «Динамо» показали, что он на голову сильнее всех на футбольном поле. Он реально достоин звания чемпиона России.

— «Зенит» даже стал сильнее...

— С приходом Клаудиньо заиграли по-другому Вендел, Барриос и Азмун. Они показывают, что лимит 8+17 при грамотных легионерах хорошо работает.

— Кто привез Клаудиньо?

— Не знаю, кто именно привез его, но селекция в целом понятна. Они подбирают игроков, ментально похожих друг на друга, латиноамериканцев, которые говорят на одном языке и быстро адаптируются.

«Дзюба завершит карьеру в «Зените»

— Крик Дзюбы после гола. Что это было?

— Он амбициозный футболист. Мы же знаем, что он живет сам по себе. Это часть его бренда. Не думаю, что к сегодняшнему Семаку это имеет какое-то отношение. «Зенит» и без Дзюбы выглядит сильнее всех.

— Чтобы автоматически продлить контракт, ему нужно сыграть 70 процентов игрового времени.

— Отыграет. Думаю, на год ему еще точно продлят контракт. Логично было бы оставить игрока, который забивает голы и приносит пользу.

— Его слова про Миллера — это работа на контракт?

— Да, почему нет? Каждый ищет теплое место. Кому помешают лишние три миллиона евро?

— Есть ли в России еще команды, куда Дзюба может спокойно пойти?

— Думаю, нет.

— Артем завершит карьеру в «Зените»?

— Думаю, да.

«Крыховяк не все рассказал»

— Крыховяк дал большое интервью «СЭ».

— Думаю, Гжегож проявил европейскую интеллигентность и не все рассказал. Не все всплыло. В поступках руководства «Локомотива» много подводных течений. Поступки по отношению к Гжегожу, Марко и по отношению к некоторым игрокам зимой еще всплывут.

— Зачем они это делают, и кто это делает? Цорн?

— Это Рангник.

— Баринов опять играет центрального защитника. Перед началом сезона он сказал, что не хочет этого.

— Никто не хочет, если это не твоя профильная позиция.

— Как так получается, что у «Локомотива» семь покупок, но люди постоянно выходят не на своих позициях?

— У меня нет четкого ответа, почему так происходит. Ощущение, что им не хватило времени, чтобы привести еще одного своего центрального защитника. Думаю, зимой они попытаются избавиться от двух-трех иностранцев.

— Пабло?

— Пабло, может быть, Рыбус, может быть, Зе Луиш. Им нужны иностранные места.