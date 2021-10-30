Как «Зенит» разбил прессинг «Динамо», в чем просчитался Сандро Шварц. Тактический разбор разгрома в Питере

«СЭ» рецензирует новую уверенную победу Семака.

На «Динамо» «Зенит» повторил расстановку, которую выстроил против «Спартака». Тройку защитников составили Ловрен, Чистяков и Ракицкий. Правый фланг занял Сутормин, левый — Караваев. В центре расположились Барриос и Вендел, причем последний действовал выше и помогал больше атаке, а колумбиец сохранял позицию в опорной зоне. В тройке атаки вершиной был Сердар Азмун, а Клаудиньо и Мостовой, расположенные под ним, получили свободу перемещений и по ходу игры оказывались на разных участках поля.

Расстановка «Зенита» при владении мячом.

План «Зенита» был в том, чтобы методично выходить из-под прессинга и искать игроков между линиями обороны и полузащиты «Динамо»; снабжать мячами открывания за четверку защитников (что было логично против медлительных Бальбуэны и Ордеца), а также полагаться на индивидуальные действия игроков в атаке.

Гости выставили классические 4-3-3. Уже названную пару центральных защитников дополняли слева Скопинцев, справа — Варела. В тройке центральных полузащитников чуть ниже располагался Моро, чуть левее — Фомин, правее — Захарян. В центре нападения вышел Тюкавин, слева — Грулев, а справа — Макаров. Исходя из расстановки, Грулев и Макаров очень часто оказывались в ситуациях «один в два». Но даже за счет дриблинга или обыгрыша на открывании прямых оппонентов оба упирались в подстраховку из Ловрена и Ракицкого.

Структурные проблемы «Динамо» в позиционных атаках.

Более того, ставка Шварца на высокий прессинг предполагала игру с мячом «Динамо» в позиционных атаках. Любая команда должна восстанавливать силы — и делать это возможно либо с мячом, либо без. Если не садиться глубоко и не «отдыхать» без мяча, значит, после интенсивного прессинга нужно восстанавливать силы, сохраняя мяч у себя. Конечно, этот план провалился. В чем причины?

Во-первых, точно сказалась психология «Зенита». Когда каждый в твоем составе способен обыграть за счет индивидуальных качеств, это уже добавляет спокойствия. А если до этого команда выиграла 7:1, также выходя из-под высокого давления, то в следующем матче игроки начинают действовать максимально хладнокровно — это важно для принятия верных решений в ограниченном пространстве и времени. Фактор уверенности «Зенита» невозможно игнорировать.

Прессинг «Динамо», помимо вышеупомянутого аспекта, предполагал большой объем беговой работы от Грулева и Макарова. Они фактически действовали против двух соперников: от крайних защитников (Караваева и Сутормина) оба должны были выдвигваться на Ловрена и Ракицкого. Но когда дистанция между игроками была большой, они не всегда перекрывали прямой пас. В тех случаях, когда это получалось, недорабатывали центральные полузащитники (чаще всего Захарян), и банальной игрой на третьего Грулев с Макаровым просто «отрезались». После этого нужно было тратить много сил, возвращаясь домой на рывке.

Если по Барриосу и Венделу доигрывали Захарян и Фомин, от четверки защитников отскакивали Клаудино и Мостовой — и «Зенит» выходил из обороны через них. Скопинцев и Варела не отходили от Ордеца и Бальбуэны, которых безостановочно третировал Азмун — за счет рывков за спину и в недодачу. Индивидуально оба центральных защитника слабее иранца — возможно, с этим связан тот факт, что Скопинцев и Варела так неохотно выходили из линии в прессинг.

Захарян не играет по Венделу — прессинг от Макарова разбит.

Стоит зафиксировать причины и следствия. Азмун, Клаудиньо и Мостовой переигрывали защитников «Динамо», из-за чего четверка гостей жалась к своим воротам и позволяла выходить через передачи в недодачу из-под прессинга. Плюс Захарян и Фомин не успевали накрыть Вендела и Барриоса — либо успевали, но два полузащитника «Зенита» их обыгрывали «один в один» (Захарян в настоящий момент вообще не готов играть в центре поля в оборонительной фазе). Из-за чего огромный беговой объем работы Грулева и Макарова тратился впустую и не давал никакого эффекта (Тюкавин играл по Чистякову и в целом в прессинге не участвовал, так как игроки «Зенита» не снабжали Дмитрия передачами). В итоге, когда «Динамо» все же возвращало мяч себе, ему требовалось сохранять его под прессингом питерцев, чтобы хоть немного отдышаться. Но на открывания уже сил не хватало. «Зенит» играл в давление, что провоцировало потери и вынуждало гостей много бегать. Круг для «Динамо» на первый тайм замкнулся.

Еще один показательный пример.

Шунин играет на Бальбуэну, на которого на полной скорости выдвигается Клаудиньо. Бразилец перекрывает линию паса на Варелу, а Захарян предлагает себя под игру «на третьего». Барриос преследует Арсена, но помешать пасу не в состоянии. Варела оказывается с мячом на фланге, поднимает голову и ищет варианты для продолжения атаки, так как Барриос уже движется на него, оставив Захаряна. Если бы Варела обнаружил на фланге Макарова, то прессинг «Зенита» мог быть легко преодолен, но Денис настолько уставал от постоянных рывков, что даже на банальные вещи порой не хватало сил. В итоге последовала длинная передача в голову Ракицкого, потеря мяча и новый круг беготни от москвичей.

1 прессинг от Клаудиньо, 2 — игра на третьего от Захаряна, 3 — отсутствие открывания Макарова, 4 — потеря мяча.

Весь первый тайм прошел под диктовку «Зенита». Гол — следствие превосходства индивидуальных качеств Азмуна и Клаудиньо над центральными защитниками «Динамо». Когда у соперника тотальное превосходство в координационных способностях, оно не может не сказаться. В этой атаке сначала Азмун опередил Бальбуэну и сыграл в мяч на очень неудобной высоте, затем Ордец выключился после рикошета и позволил Клаудиньо себя опередить.

Рука Ордеца перед первым голом.

В перерыве Сандро Шварц обратил внимание именно на игру центральных полузащитников в прессинге. Захарян и Фомин начали плотнее опекать Вендела и Барриоса и фолили, если их обыгрывали. Это помогло обороне «Динамо». Гости стали быстрее возвращать мяч, после отбора у них оставалось больше сил на сохранение мяча, они завладели инициативой. Скопинцев и Захарян дважды вскрыли фланг Сутормина и Ловрена. И один из таких проходов закончился попаданием мяча в руку и голом с пенальти. Казалось бы, случайность, но игроки атаки «Динамо» сделали все для того, чтобы соперник ошибся, и справедливо были вознаграждены голом. Грулев отбегал весь матч вообще без остановки, нельзя не похвалить Вячеслава за такую самоотдачу.

У «Динамо» было несколько шансов на то, чтобы выйти вперед. В целом гости удерживали игру с 45-й по 65-ю минуту. Были удары Макарова, еще несколько хороших подходов, но все кончилось после второго гола «Зенита». Азмун опять переиграл Бальбуэну и Скопинцева и идеально покатил на Вендела, который забил победный мяч. Косвенно поучаствовал в этом голе Моро, потеряв позицию. Также опорник «Динамо» проиграл и борьбу Азмуну при третьем голе, хотя не нужно было даже играть в воздухе — надо было просто сделать шаг к мячу. Он этого не сделал. Дальше — удар Сердара, добивание Дзюбы — и игра окончена.

Четвертый мяч пришел со штрафного, Барриос (на мой взгляд, лучший игрок матча) получил мяч у чужой штрафной, свежий Шиманьски, вышедший в центр вместо Тюкавина, даже не попытался вступить в отбор, отстраненно наблюдая, как прибежавший уже «на ободах» с дальнего фланга Макаров сфолил и позволил Ракицкому отметить сотый матч за клуб шедевром со штрафного.

«Динамо» попыталось взять игру под контроль, но поспешность в решениях и постоянные потери были отличительной чертой москвичей на протяжении всей игры. Показательный момент случился, когда Скопинцев, которого никто не встречал, пытался выполнить сложный пас на партнера, поскользнулся, упал, а рядом находящийся Фомин выдал весь спектр эмоций — от отчаянья до просьб не торопиться и поиграть спокойнее.

Шиманьски рукой показывает отдать пас Фомину, Скопинцев с ним не согласен, и понятные без слов эмоции от Даниила.

Матч с «Динамо» доказал: лучший игрок РПЛ прямо сейчас — Клаудиньо. Он делает с соперниками что захочет. Но хорош и весь «Зенит». «Динамо» могло отсидеться в закрытой игре и пытаться найти шансы на контратаках, но Шварц строит команду и играет от себя. Семак же команду уже выстроил. Сейчас в РПЛ нет клуба, который выглядел бы стабильнее «Зенита».

Пропасть между первым и вторым местом более шести очков.

Евгений Михайлов