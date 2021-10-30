Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат

Инсайды обозревателя «СЭ» о положении дел в красно-белом клубе.

Ну что, дамы и господа, болеющие за «Спартак», хотите узнать, что и когда произойдет с Руем Виторией? Только не делайте вид, что вам это не интересно. Конечно, интересно! Тогда слушайте.

Чутье, которое меня почти никогда не обманывает, поскольку основано на общении со знающими людьми, подсказывает, что португальцу ничего не грозит. Пока. И это — ключевое слово.

Руй точно доработает до зимней паузы в чемпионате России, до нее красно-белым остается провести пять встреч — с «Локо» (д), «Краснодаром» (г), «Уфой» (г), «Ахматом» (д) и «Сочи» (г). Плюс проведет три игры в группе Лиги Европы — с «Лестером» (г), «Наполи» (д) и «Легией» (г). Если 1:7 или нечто подобное не пойдет одно за другим, Витория досидит на спартаковской лавке. Если к тому моменту команда поднимется в таблице или хотя бы продемонстрирует намеки на прогресс, Витория получит шанс провести кэмпы в январе-феврале и потом после возобновления сезона доказать, что все делает верно.

Если же не поднимется и не продемонстрирует, то... Поиски сменщика (на данный момент в режиме «на всякий случай») ведутся теневым спортивным директором москвичей, пока, предположительно — до Нового года, сидящим на двух стульях. Мониторинг проводится за рубежом: россиян акционеры и их ближайшее окружение на посту главного тренера некогда Великого и Могучего не видят. Успехов на этой почве еще нет, но тут следует учитывать, что никто особенно не торопится — как по указанным выше причинам (время еще есть, и не факт, несмотря ни на что, что смена караула потребуется), так и промахиваться никто не хочет. Разыскивающий — чтобы с порога не ударить в грязь лицом в новом клубе. Хозяева «Спартака» — чтобы не промахнуться, слишком уж часто звучат выстрелы в молоко.

При этом все разговоры о нежелании платить Рую неустойку и о том, что, мол, только поэтому он еще не отправился по месту прописки, — всего лишь обычные спекуляции. В данном случае дело точно не в компенсации и/или ее размерах. Повторю: люди в последнее время услышали столько «хорошего» в свой адрес на фоне «шедевральных» результатов, что реально не хотят спалиться вновь. Само по себе это, конечно, не гарантирует ничего, но хотя бы подобное желание имеется.

И да — лозунги «Федун, продай «Спартак»!» давно пора свернуть и убрать в подтрибунку В на «Открытии». Сколько бы фанаты в благородном стремлении сделать лучше ни заряжали с нее один и тот же текст, сколько народа ни поддерживало бы порыв, есть два непробиваемых фактора. Первый: нынешний владелец оценивает свое имущество минимум в миллиард долларов. Второй: никто не готов расставаться с такой суммой, имея в перспективе не ее покрытие, а ежегодные — и тоже очень немалые — расходы.

Поводим итоги. А) Витория доработает до зимы. Б) Не исключено, что на сборы команду повезет уже другой специалист. В) Федун не продаст «Спартак» в обозримой перспективе. Вот та система координат, в которой предстоит жить какое-то время всем, кому небезразличны красно-белые цвета.