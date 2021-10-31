«Галицкий не сможет с 11 воспитанниками бороться за высокие результаты». Интервью экс-селекционера «Краснодара» и «Чертаново»

Николай Горохов — об успехе воспитанников «Чертаново» в «Крыльях Советов».

В 13-м туре Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» с 11 воспитанниками «Чертаново» в заявке одолели на выезде «Краснодар» (1:0). Эта вывеска примечательна тем, что академии «Краснодара» и «Чертаново» часто сравнивают между собой с точки зрения выращивания талантливых игроков. Корреспондент «СЭ» выяснил у экс-селекционера «Краснодара» и «Чертаново» Николая Горохова секреты успеха воспитанников московской школы.

В академии «Чертаново» семейная обстановка, это работает

— Расскажите о вашей работе в «Чертаново» с ребятами, которые вчера одолели «Краснодар».

— Когда все эти ребята пришли в «Чертаново», я еще работал в «Краснодаре». Того же Зиньковского мы тоже смотрели, но не успели взять к себе. Пруцев был в академии «Краснодара», но ушел к чертановцам по семейным обстоятельствам. Мы рассматривали многих ребят, но в «Чертаново» тогда замечательно сработали с точки зрения селекции. Важно, что в «Крыльях» сейчас играют чертановские воспитанники разных возрастов. То есть все приходили в разном возрасте и в разное время. Я уже работал в «Краснодаре», мы были конкурентами, я за всеми переходами следил и мог только уважать серьезную работу этого клуба.

— Сарвели из Находки, Зиньковский из Новороссийска, Цыпченко из Воронежа, Горшков вообще из Кондопоги. Как в «Чертаново» находят игроков из самых разных точек России?

— Все по-разному приходят. Кого-то нашли, кто-то сам пришел через просмотр, как Горшков. Истории у всех разные, но главное — они попали в академию, где развитие футболистов проходит в семейной обстановке. Это создало руководство клуба. Они сделали такую обстановку, чтобы ребятам было комфортно в отрыве от дома. Хотя материально условия академии «Чертаново» несравнимы с условиями «Краснодара». У «быков» эталон, такие возможности хотелось бы иметь каждой футбольной академии. В «Чертаново» они на порядок скромнее, но у них есть своя философия. Это и помогает до сих пор развиваться многим ярким ребятам со всей страны.

— Можно ли сказать, что секрет успеха «Крыльев» в том, что ребята хоть и разных возрастов, но выращивались в одной среде?

— Конечно, философия развития «Чертаново» с такой семейной обстановкой работает. Старшие люди там действительно как родители. Это я могу сказать и про Николая Ларина, и про его ближайших помощников, и про заведующую интернатом Галину Анатольевну Колбеневу. Плюс качественная работа тренеров, про это тоже нельзя забывать. Все тренеры внесли свой вклад. Кроме того, ребята уже в академии получили чувство победителя. Один только 2000-й год трижды выигрывал первенство России. Это чувство футболист воспитывает в себе сам, его никак не навязать. Элементы успеха «Чертаново» нужно рассматривать в комплексе. Еще один важный момент — там нет перебора игроков. Когда футболистов слишком много, они не все играют, это тормозит их развитие.

— Чем отличается «Краснодар»?

— Не в укор им будет сказано, там своя философия, но, когда в команде три состава и игроки из второго и третьего практически не имеют шансов пробиться в первый, это не способствует их развитию. А находятся они в академии 3-4 года, только потом планово отчисляются. В «Чертаново» же один состав, 20 человек, и каждый бьется за место в составе. В такой ситуации у тебя есть шансы получить место в стартовых 11 или хотя бы стабильно выходить на поле. Но это разница философии, здесь сложно рассудить, что правильно, а что неправильно.

Галицкий — максималист, но идея с составом из воспитанников противоречит борьбе за результат

— Почему академия «Краснодара» со своими прекрасными условиями смотрится блекло на фоне «Чертаново»? Да, оттуда появляются таланты вроде Комличенко, Фомина и Шапи, но далеко не все проявляют себя в основе клуба. Что не так?

— В «Краснодаре» все нормально. Главная идея идет от Галицкого. Все идеи в этом клубе — его идеи. От того, как они воплощаются специалистами на месте, зависит реализация детей. Касательно академии его основная идея — дети должны все время быть погружены в футбол. С одной стороны, это здорово, но иногда начинает утомлять. 70% времени у них уходит на футбол, все остальное — на уроки и сон. Двухразовые тренировки плюс дополнительные тренировки на уникальных для России тренажерах, много просмотра футбольных матчей, постоянное внимание тренеров. Это все очень хорошо, но, видимо, на каком-то этапе случается перегруз. Детскую психологию же тоже стоит понимать.

Идеи Галицкого должны доносить руководители академии. Может быть, не у всех получается. Плюс дети не всегда правильно все воспринимают. Они получают великолепную жизнь в Краснодаре, таких коттеджей нет в командах РПЛ. Питание, врачи все время следят за здоровьем, необъятные возможности для тренировок: футбольные поля, манежи, тренажеры, самые современные технические средства. Если утрировать принцип этой философии, то можно передать так: количество переходит в качество. Дети лет в 16-17 уже пресыщены этим всем, они считают, что так и должно быть. И в чем-то останавливаются в развитии. Условный Шапи — пример того, как человек все-таки остановился в развитии. У него были козыри с неожиданными смещениями и ударами. Когда защитники приноровились, выучили его действия, других козырей у него не нашлось. Не из-за того, что у него их не было, а из-за того, что он их в себе не развил. И это относится ко многим, не только к футболистам «Краснодара».

Сейчас молодежь вообще зачастую неадекватно воспринимает реальность. Плюс накладываются все околофутбольные дела, люди, которые льют футболисту в уши, какой он хороший. Галицкий прав в том, что дети не должны раньше положенного времени переходить во взрослый футбол. Сначала нужно окрепнуть психологически и физически, получить необходимые навыки. То есть дети должны выйти из академии готовыми футболистами. Другой вопрос, что один футболист, умея все, на выходе будет играть в РПЛ, другой такой же — в ФНЛ, третий в ПФЛ, а четвертый вообще играть не сможет. Это зависит от уровня таланта. Я в «Краснодаре» идею Галицкого воспринимал позитивно. Такие люди вообще нужны стране в разных сферах, им нужно помогать.

— А как с этими аспектами в «Чертаново»?

— Там пошли другим путем. Понимая, что нет таких возможностей, сказали футболистам: «Ребята, вот вам поле, мяч и тренер. Давайте все вместе будем биться и стремиться к цели. Все обязательно получится». Еще один принципиальный момент — что в «Чертаново» с самого начала провозгласили, что будут играть в чемпионате. У того же Ларина давно была мечта о команде. Сначала он это реализовал во втором дивизионе, потом в ФНЛ. В «Крыльях» сейчас и играет команда «Чертаново» из ФНЛ + Пиняев. А футболистам объявили, что в команде будут играть только свои воспитанники, больше никто. Там нет ни одного приглашенного игрока из другого клуба, только воспитанники академии. То есть у футболистов есть уверенность, что после обучения в академии клуб им даст шанс, никого со стороны набирать не будут, либо они будут играть в команде «Чертаново», либо им помогут перейти в другие команды. На мой взгляд, это очень важно с точки зрения уверенности ребенка. Возможно, этот подход наивен в плане достижения больших результатов, но с точки зрения развития личности футболиста это необходимо. Все эти нюансы пронизывают футбол. Если их нет, даже самые лучшие условия могут сработать вхолостую.

— Вы в своем блоге на Sports.ru писали еще в 2019 году, что в ближайшее время в составе «Краснодара» не будет новых воспитанников. А Галицкий недавно заявил, что хочет сделать состав из 11 воспитанников клуба. Возможно ли это?

— То, что он говорит, — это замечательно. Так и надо говорить. Это как раз раскрытие своей философии. Он хочет, чтобы играли свои. Но мы реалисты и понимаем, что эти слова вступают в противоречие с действительностью. Это выражается в том, что Галицкому действительно хочется добиться больших результатов: постоянное участие в еврокубках, победы над всеми сильными клубами РПЛ, медали высокого достоинства. Это замечательное желание, но 11 воспитанников академии на поле этого результата не принесут.

Они могут выходить на замену, кто-то даже станет игроком основы, как Матвей Сафонов. Сегодня мы надеемся, что прекрасные ребята 2000 года рождения Черников и Сперцян будут развиваться в составе команды. Но в то же время мы помним нашумевшую историю с игроками 1999 года — из них остался только Сафонов (Шапи, Игнатьев и Уткин покинули «Краснодар». — Прим. «СЭ»). Это противоречие между целями и реальностью неизбежно.

Слова Галицкого — это здорово, к этому надо стремиться. Но то, что этого не получится по разным причинам, — это реальность. Здесь же не только нацеленность на высокие результаты, но еще и работа самой академии. Уровень тренеров, уровень взаимоотношений с руководством академии и с воспитанниками. Просачивается же в прессу информация о конфликтах в краснодарской школе, они тоже влияют на появление этих 11 воспитанников. Думаю, Сперцян будет играть благодаря своим человеческим и спортивным качествам, но что будет, когда он окрепнет? Тем не менее без такой декларации Галицкий не был бы Галицким, он максималист.

Мы помним историю, когда «Чертаново» до карантина имело реальные шансы на путевку в РПЛ. Но в итоге шанса этого команде не дали. Однако те же самые игроки и тренер сейчас играют в «Крыльях». Так что разными путями к такой модели можно прийти. Если бы эти 11 человек вышли в РПЛ с «Чертаново», они бы не декларировали борьбу за еврокубки и медали. Но они бы играли, тогда это было бы свершившимся фактом. Хотя и так он есть, хоть и в «Крыльях».

У Глушенкова большие проблемы с психологией

— Как вам развитие Пиняева в «Крыльях»?

— Я его помню еще со времен, когда мы в «Краснодаре» играли против «Чертаново». В своем возрасте он всегда был одним из лучших. У него совершенно уникальные качества: наследственная стартовая скорость от мамы-легкоатлетки, смена направления движения плюс футбольная голова. В последней игре Пиняев должен был забивать, он сделал момент для Глушенкова, а тот не забил. Лет в 14, после его первой поездки в «Манчестер Юнайтед», внимания прессы, парень немного остановился. Даже с точки зрения внешнего вида это было заметно. Но потом он стал очень серьезно относиться к футболу, тренировкам. Все лишние аспекты и развлечения от него ушли. В прошлом году в ФНЛ он очень здорово смотрелся. Осинькин бережно относится к Пиняеву, в каждой игре его выпускает независимо от уровня соперника. И он за короткое время на поле делает те действия, которых не делают многие другие футболисты. Создает моменты, обыгрывает. Развивается он там точно. Правильно, что его не перегружают. С ним еще Ларин раньше общался после каждого матча, все объяснял. Это дало свои плоды. Ему нельзя останавливаться, нужно работать над другими качествами. Хорошо бы подтянуть удары, дальние удары и некоторые другие элементы. Важно не повторить неудачные примеры, когда футболисты переставали развиваться.

— Почему у Максима Глушенкова пока не получается удержаться в «Спартаке»?

— Каждый человек — это индивидуальность. Иногда она помогает нам развиваться, а иногда мешает. Кто-то обидчивый по характеру, может воспринимать критику в свой адрес очень остро. Глушенков — очень талантливый игрок. По пониманию игры, думаю, он ближе к игрокам высокого уровня, чем к середнякам. Но по психологии у него большие проблемы.

Если бы он психологически заматерел и стал бы более простым и направленным, как тот же Ежов, наверное, было бы больше пользы. Мне кажется, некоторая остановка в прогрессе находится именно у него внутри. К нему нет претензий по самоотдаче. Но игрок всегда должен играть на 100 процентов до конца, а он в какой-то момент может неожиданно остановиться и сделать какое-то действие, которое, как ему кажется, правильное, а партнеры его не так понимают. Моменты элементарные. Настоящий футболист на ошибки партнеров не реагирует, наоборот, старается поддержать. Подобные моменты есть у Максима. Может быть, он еще недостаточно повзрослел. Хотя по пониманию игры таких футболистов очень мало, он действительно очень яркий игрок по своему потенциалу. Подводит его пока менталитет, над которым ему нужно много работать.

— Что вы можете сказать про Осинькина?

— Замечательный тренер. Я его помню, когда он еще во Владикавказе работал. Помню его команду из Тольятти во второй лиге. Там пацаны против взрослых мужиков играли в очень интересный футбол. Он доказывает, что футболистов можно развивать. Кто обращал внимание на этих игроков из «Чертаново» еще недавно? Да, о том же Зиньковском говорили давно, «Зенит» даже брал к себе на какое-то время. А кто обращал внимание на Ежова?

— А сейчас он попал в расширенный состав сборной.

— Да. Своим трудом добился. Я помню свой спор с Мурадом Мусаевым на одном юношеском турнире. Я тогда сказал — какой Ежов прекрасный мальчик, а Мусаев иронически посмеялся. Кто знал про того же Горшкова из города Кондопога? Про остальных ребят? А эти мальчики играют. Конечно, не факт, что все они станут игроками сборной или дойдут до топ-уровня. Однако они уже стали профессиональными футболистами. Это заслуга академии «Чертаново», лично Ларина и тренера Осинькина. Игроки к Осинькину относятся с невероятным уважением. Когда он спросил, кто пойдет с ним в «Крылья», пошли все. Не всех взяли, но каждый был готов. Вообще текучка тренерских кадров — большая проблема. В той же академии «Краснодара» она была огромная. Сейчас, наверное, меньше, но раньше такое было.

— Вы говорили, что в России главная проблема — квалификация детских тренеров. Как это можно исправить?

— Это действительно большая проблема. Здесь правильным ответом будет такой: людям нужен хороший финансовый стимул. Могу назвать десяток детских клубов и академий, где тренер ведет 2-3 возраста, чтобы заработать 50 тысяч рублей. Это неправильно. Так он не может отдаваться полноценно работе с одним возрастом. С другой стороны, мы знаем примеры, когда тренеры с достойной зарплатой около 150 тысяч рублей не дают результат. Важен аспект школы тренеров, дает ли она нужные знания, есть ли желание учиться. Плюс отношения клубов к тренеру — его воспринимают как расходный материал или как главную ценность развития. Если от тренера требовать только результат и наказывать за его отсутствие, развития не будет.

Знаю в провинциях многих хороших тренеров, которые действительно фанаты своего дела. Есть такие люди, но у них ограничены возможности. Школам же нужно соперничать, с кем-то играть. А с кем играть в провинции? Хорошо, что РФС сейчас развивает ЮФЛ, ЮФЛ-2 и региональные турниры юношеского уровня. Но этого мало. У 2006 года рождения в результате отбора на первенство России на следующий сезон попали 16 команд. А куда денутся все остальные 70 клубов? У них турниров нет больше, варятся в своем соку.

Но главная фигура все равно тренер. И здесь готового рецепта для улучшения прямо сейчас я не дам. Про зарплаты я уже сказал. Можно сказать, что нужно всех поголовно учить, но правильно ли мы учим? Любой руководитель футбольной школы будет уверен, что их тренеры учатся по правильной методике. Почему тогда мало специалистов? Так что здесь нужно разбираться в проблематике очень глубоко.

Сейчас «Зенит» делает правильные шаги с приходом Аршавина на пост директора департамента развития молодежного футбола. Там теперь больше внимания уделяется работе с тренерами. Посмотрим, пока рано делать выводы. Но первые шаги Аршавин делает правильные.