В «Спартаке» играют в «Мафию». Варианта решения проблемы всего два

Колонка Дмитрия Егорова.

Вы можете проверить — я несколько раз писал, что ничего хорошего в первой части сезона у «Спартака» не выйдет. Даже после матча с «Наполи» вывод был таким: «Победа — большая удача, которая не означает выздоровления, клуб сильно болен». Да, я читал ваши комментарии: что я не прав, что я не разбираюсь, что эта команда чего-то там добьётся.

Ну невозможен был успех в таких условиях, понимаете? Его не гарантирует даже ситуация, когда есть понятная структура, когда владелец вовлечён, когда работает профессиональный президент, которому можно доверить дела, когда понятно, кто отвечает за стратегию, подбор футболистов, тренера. Было ли у этого «Спартака» хоть что-то? Нет, не было. Ничего не было.

Федун, Зарема, Попов, Фетисов, Витория, футболисты — все существовали в собственной системе координат, работая друг против друга и стравливая друг друга.

В блогерском футболе, например, есть такой вид развлекухи как «Мафия»: встречаются две коллектива по 5-6 человек, но в каждом из них есть по человеку, который может получить деньги, если его команда проиграет. Главное, портить все аккуратно и не подавать вида, чтобы тебя не выгнали. Так вот, иногда кажется, что хоть и не напрямую, я, естественно, не говорю о сливе матчей, но в отношении общего дела в «Спартаке» такие «мафии» — все. И получают много-много денег.

Вы спросите: ну а дальше-то что? А варианта два. Первый — «Спартак» без Федуна» в форме утопии я предложил в прошлом тексте. А второй — ждать, пока все станет настолько плохо, что Федун не просто приведёт дела «Спартака» в порядок, но и наконец-то займётся фоном вокруг клуба.

Не дешёвой клоунадой со сливами инфы в микроскопические футбольные Telegram-каналы, а серьёзной и структурной работой для взрослых с масштабным ребрендиногом. Потому что облик нынешнего «Спартака» уже не спасти.