Известный агент Алексей Сафонов — о матче «Спартак» — «Ростов» (1:1).

— Многие полагали, что после разгрома в Питере «Спартак» выйдет и разорвет «Ростов».

— Почему именно «разорвет»? Понимаете, такая оплеуха от «Зенита» бесследно не проходит. Она могла реально прибить футболистов. Это серьезный психологический удар. Я не люблю искать крайних. Все ругали Максименко. Теперь будут Селихова клевать за этот гол? Нет, я не сторонник таких вещей. Все ошибаются... И не стоит принижать «Ростов».

— Игра была равна?

— Да. Обе команды создали примерно одинаковое количество моментов. Я не знаю, какую роль в «Ростове» сейчас играет Виталий Кафанов. Но он долго работал с Бердыевым. Их команды всегда бились, боролись до конца. Может быть, его прагматизм передался ребятам. В итоге Глебов забил великолепный гол в концовке. Возможно, гостям повезло, что, как говорится, залетело на последних секундах. Но в целом не могу сказать, что «Спартак» наиграл на победу.

Посмотрел на Виторию после финального свистка. Как будто шарик прокололи... Он пребывал в шоке. Я бы все-таки еще раз похвалил дончан.

Ушли Карпин, Норманн, но жизнь продолжается. Они не сдаются.

— Руй себя полностью исчерпал в «Спартаке»? Пора с ним расставаться?

— Опять впадать в крайности? Это проще всего — убрать тренера!

— Думаете?

— Да. Считаю, до зимы вообще нет смысла дергать Виторию. Кто вместо него? Приедет очередной иностранец, который не знает игроков? Риск? Еще какой! Мы очень быстро принимаем решения по людям. В «Спартаке» был «тренеришка» Эмери, а сколько титулов он потом взял? Ругали Манчини в «Зените», а тот стал чемпионом Европы, выдав сумасшедшую серию.

— Но разве вы видите перспективы у Витории в «Спартаке»?

— Знаете, есть такая поговорка: какое питание — такой и бас.

— Поясните, пожалуйста.

— А кого приобрели Витории? Есть ли у него новички? Где свежая кровь?

— Но Тедеско с этими же футболистами занял второе место.

— Согласен. Но ведь у него тоже все далеко не сразу получилось. Его же и клоуном обзывали, и ругали за то, что он скачет по бровке. Понятно, что у любого тренера всегда собран чемодан. Но сейчас я бы не делал резких движений. График-то плотный. На носу «Лестер», потом «Локомотив». Как вы себе представляете смену наставника?

— А вы не считаете, что игроки при Руе сдали?

— Ну... Давайте Рассказова не будем обсуждать. Его даже жалко уже. Ларссон не тот, Промес — тоже, показывает 30 процентов своих возможностей. Максименко много ошибался. Понсе поломался, Жиго может играть сильнее.

— Ну и?

— Стечение обстоятельств... Но чем отличаются серьезные команды? Если кто-то выпадает, ему находится достойная замена. Но сейчас в «Спартаке» почему-то у всех сели батарейки.

— Так кто же виноват?

— С одной стороны, за результат всегда отвечает тренер. Если Витория сказал руководству, что он добьется результата с этими футболистами, то спрос с него. Но с другой стороны, у самих игроков тоже должно проснуться самолюбие! Где лидер в этой команде?

— Не видно?

— Сейчас — нет. Есть ли характер у этой команды? От того, что болельщики будут разговаривать с игроками, ничего не изменится. Должен быть вожак. В «Спартаке» всегда были люди, которые могли встряхнуть остальных. Возможно, Джикия немного мягкотелый... Не знаю. Но какой-то харизмы нет. На мой взгляд, последним таким футболистом в «Спартаке» был Денис Глушаков. Это мое мнение со стороны. Давайте все-таки наберемся терпения. А менять каждые полгода тренера — не дело.