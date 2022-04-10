ЦСКА отвалился из гонки за золото. Шварц повторит результат Бескова, но с «Зенитом» справиться вряд ли удастся

Обозреватель «СЭ» — о первом дне 24-го тура.

Сюрреализм в Химках

ЦСКА выбыл из чемпионской гонки — теперь это уже окончательно ясно. Девять очков, на которые теперь армейцы отстают от «Зенита», за шесть туров объективно не отыгрываются. Для этого нужно, чтобы из Питера и «Динамо» (оно отныне впереди ЦСКА на шесть пунктов), как из «Краснодара» с «Рубином», поуезжали все легионеры, и они посыпались. Но этого не будет хотя бы потому, что дополнительное трансферное окно, когда УЕФА предоставил игрокам РПЛ возможность приостановки контрактов, уже закрыто. А те же Шиманьски с Моро вернулись из сборных Польши и Хорватии, даже когда могли этого не делать.

Красно-синие выдали изумительный старт второй части чемпионата, были в это время самой яркой и неудержимой командой страны — и вдруг, когда дело вроде бы дошло до матчей с явно более слабыми по статусу командами, произошел срыв. Сначала — ничья с «Уралом», которая могла стать поражением, если бы не грубая ошибка судьи Игоря Панина. Теперь — 2:4 от «Химок», одержавших третью победу подряд. Такой вот «подарок» Игорю Акинфееву ко дню рождения.

Это был один из тех матчей, в которых бессмысленно искать логику. Более того, на «Арене Химки» царило вопиющее торжество алогизма. Потому что так не может быть!

Не может быть, чтобы впервые в карьере в стартовом составе вышел сын главного акционера клуба, из-за якобы недостаточного использования которого из «Химок» убрали Игоря Черевченко, — и в первой же десятиминутке «блатной» форвард Илья Садыгов забил лучшему вратарю нескольких поколений. А в конце игры Сергей Юран добавил красок отправкой на поле (опять же первой) еще и своего сына, и коллеги начали шутить, что в следующем туре специалисту остается только выпустить самого себя.

Не может быть, чтобы перед матчем ходила куча разговоров о конфликте Юрана с группой игроков (вероятно, на тему того же Садыгова), и один из лидеров Резиуан Мирзов не попал в заявку, более того, чтобы вся подтрибунка, а заодно и телезрители в перерыве услышали крик главного тренера: «Это катастрофа — так играть! Устраивают эти неприкасаемые!», а после перерыва и «неприкасаемые», и «прикасаемые» из «Химок» при 1:2 вышли и не просто не развалились, а отгрузили ЦСКА трешку.

Не может быть, чтобы после игры Юран в деталях рассказал о травме Мирзова, а сам Резиуан заявил: «Со здоровьем все в порядке. Почему не играл с ЦСКА? Без комментариев». А главный тренер «Химок», еще не зная о словах футболиста, сказал во флеш-интервью, отрицая конфликт: «На табло смотрите. У нас с ребятами все хорошо». «На табло» химчане и правда одержали три победы подряд, что для аутсайдера — абсолютная аномалия. Причем это первая победа «Химок» над ЦСКА в истории.

Не может быть, чтобы Марио Фернандес ошибся за один матч больше, чем, кажется, за всю предыдущую карьеру в ЦСКА и сборной России. Или может, учитывая, что он снова играл на несвойственной ему позиции одного из трех центральных защитников. Братья Березуцкие отправили его туда из благих побуждений — чтобы освободить место справа для рвущегося в основу Егора Ушакова. И это-то как раз оправдалось — 19-летний парень, заработавший пенальти с «Уралом» (правда, затем «отскочивший» от такого же 11-метрового в свои ворота), теперь забил сам. Но произошло все по принципу: «Клюв вылез — хвост увяз». После второй ошибки Марио и второго гола «Химок» армейский штаб выпустил Набабкина вместо Ушакова, и Фернандес вернулся на родной край. Однако все уже катилось по наклонной.

Топ-защитники 2000-х и 2010-х Березуцкие набираются тренерского опыта, которого им для решения самой большой футбольной задачи в стране пока не хватило. Возможно, за внешней яркостью того, что мы видели в марте, скрывался недостаток игровых связей — команда-то во многом все-таки новая. И не может быть, чтобы она сразу бесперебойно начала выдавать результат. Тут действительно — «не может быть».

У звезды 1990-х Юрана опыта, пусть и по решению гораздо более скромных задач, достаточно. Шесть туров назад после второго за несколько месяцев увольнения Черевченко из «Химок» он принимал 16-ю команду РПЛ, которую все уже мысленно отправили в первый дивизион. К тому же свежеприобретенный камерунец Ламкель Зе, выдав шоу с дублем в ворота «Локомотива» (правда, в проигранном 2:3 матче), тут же уехал из России. Забивать у «Химок», казалось, стало совсем некому.

Но выиграть в Екатеринбурге помог автогол, в Казани — полузащитники Глушаков и Кухарчук плюс защитник Волков, а против ЦСКА, помимо сюрреализма с Садыговым, настало время Александра Руденко. Прекрасно помню, как четыре с половиной года назад техничный и быстрый 18-летний форвард со своими 172 сантиметрами роста забивал сверстникам из «Ливерпуля» и «Севильи» в юношеской Лиге УЕФА, разрывал европейских соперников — и так хотелось верить, что у нас растет новый Андрей Аршавин. Звание лучшего бомбардира ФНЛ, которое он уже на взрослом уровне в 21 год разделил с нынешним зенитовцем Иваном Сергеевым в сезоне-2019/20, казалось, говорит о том, что парень не сбивается с пути.

Но вторая половина того сезона представляла собой неудавшуюся аренду из «Спартака» в «Торпедо», дальше не вышло и в «Сочи», который даже не стал пользоваться правом первоочередного выкупа. Красно-белые между тем не давали ему в основе ни шанса — натурально ноль матчей даже на замену! С «Химками» Руденко подписывал контракт свободным агентом, и уже возникали опасения, что он идет дорогой «нашего Месси» Дениса Давыдова, который сейчас пылит за «Знамя труда» из Орехово-Зуева в ФНЛ-2.

Два идеально реализованных рывка и выхода один на один с Акинфеевым плюс предголевая передача дают надежду на прорыв в карьере одаренного футболиста, которому, возможно, многие тренеры не доверяли из-за более чем скромных для нападающего габаритов. И если для Руденко матч с ЦСКА не станет однократным всплеском, Юрану надо будет сказать за его возрождение спасибо. Сам Сергей Николаевич был форвардом другого плана, но ему явно нашлось что подсказать коллеге по амплуа.

Обращает на себя внимание, что в двух последних матчах «Химки» забили семь мячей. За такую эффективность в атаке Юрану тоже нельзя не отдать должное. Как он при этом разговаривает с футболистами, если в итоге получается такой результат, — не столь важно. Футбольная раздевалка не Академия наук. Другое дело, насколько долгосрочным окажется этот химкинский рывок. Шесть туров до конца — еще слишком большая дистанция, чтобы трехочковый отрыв от последнего места посчитать какой-либо гарантией от вылета.

Эмоциональный кризис Слуцкого?

Тут, кстати, впору заволноваться не только «Рубину», который после поражения, по сути, от «Краснодара-2» делит с «Ростовом» 11-12-е места и опережает «Химки» лишь на очко. «Спартак» всего на три очка впереди зоны стыков! Поэтому сегодня выигрывать дома у «Арсенала» ему нужно позарез. Специально употребляю то самое слово, которое использовал гендиректор Евгений Мележиков в контексте золота в юбилейном сезоне.

Впрочем, до весеннего состояния «Рубина» красно-белым еще далеко.

И московский, и казанский клубы ухитрились проиграть на своих полях «Краснодару» после отъезда оттуда всех легионеров. Но даже в двух этих случаях составы «быков» несравнимы — если со «Спартаком» играл в основном второй слой опытных игроков плюс несколько молодых, то в Казани это был в чистом виде «Краснодар-2» — с добавлением Мартыновича, Петрова и Газинского! СЕМЬ полевых футболистов стартового состава, о которых еще пару месяцев даже представить было невозможно, — Бородин, Исаенко, Якимов, Мацукатов, Манелов, Олусегун, Окоронкво — да второй вратарь Агкацев. А победный гол, с каким бы рикошетом он ни был забит, оказался на счету Волкова, даже в ФНЛ забившего в 23 матчах лишь однажды. Такой состав никак нельзя сравнивать с теми, кто вышел на поле у «Рубина» — с игроками сборной России Дюпиным и Самошниковым, форвардом сборной Белоруссии Лисаковичем, бывшими зенитовцем, армейцем и спартаковцами Мусаевым, Кучаевым, Бакаевым, Зуевым, Ломовицким...

И.о. главного тренера Александр Сторожук выжимает из такого «Краснодара» мегамаксимум. Это совершенно не означает, что не в кризисном, а в рабочем, рутинном менеджменте он окажется столь же силен, но сейчас его работой, с учетом еще и финансовых проблем клуба, можно только восторгаться. Четвертое место, три победы и десять очков в пяти матчах после развала прежней команды — это какая-то фантастика.

Комментатор Константин Генич привел поразительную статистику «Рубина» в этом матче — 38% владения мячом, 67% брака. Если вспомнить недавние 1:6 от ЦСКА, да и вообще восемь поражений в последних девяти матчах — ясно, что с казанским клубом происходит что-то экстраординарное. Особенно на контрасте с тем же периодом прошлого года, когда при том же Слуцком «Рубин» совершил рывок с девятого места на четвертое. То есть все происходит с точностью до наоборот!

Объяснение помимо очевидных, кадровых потерь на ключевых позициях у меня одно — Слуцкий оказался психологически не готов к столь радикальному изменению состава и ситуации в целом. К этому и нельзя быть до конца готовым. Строить команду по кирпичику, а потом увидеть, как без твоей возможности повлиять на что-либо все на глазах разрушается, — никому такого не пожелаешь. И если тот же Сторожук пришел уже на руины былого «Краснодара» и исходил из того, что получил, то у Слуцкого — совсем другая ситуация. Срывы на судей идут от того же эмоционального состояния. Ему нужно время, чтобы адаптироваться к происходящему, и хорошо, что гендиректор Рустем Сайманов это понимает.

При этом мне совершенно понятно нежелание Слуцкого бросать весла — любой тренер хочет бороться до конца. Если, конечно, не считает все средства исчерпанными. Уровень его квалификации и колорит личности известны всем; он — один из самых ярких и убедительных проводников интереса к игре в стране за пределами сравнительно небольшой группы «футболопомешанных». А кризисы и мини-тупики бывают у абсолютно любого тренера — достаточно посмотреть на карьеру любого гуру этой профессии.

Убежден, что Слуцкий более чем заслужил шанса на исправление. Два года назад в Казани он спасал команду, падавшую до него, — и справился, а потом за год построил свой эффективный «Рубин». Теперь, без Хвичи, Деспота, Дрейера, Уремовича и других надо сперва спасать, а затем все строить заново. И если тренер — трехкратный чемпион России и четвертьфиналист Лиги чемпионов чувствует в себе на это моральные силы, то надо предоставить ему такую возможность.

«Зенит» и «Динамо» взяли свое

«Зенит» и «Динамо», в отличие от ЦСКА, в Грозном и Нижнем Новгороде взяли свое. Питерцы с чуть большим запасом, бело-голубые — совсем на тоненького. В этом символически и просматривается разница между двумя кандидатами на золото, которых разделяют три очка. А про календарь, который также больше благоволит «Зениту», я писал в одном из предыдущих материалов.

Весеннее «Динамо» не чета осеннему. Но, если вычесть осечку со «Спартаком», у него есть характер. В первой части сезона все было наоборот — на игру команды Сандро Шварца, на ее легкость, прессинг, скорости смотреть было одно удовольствие, но, если что-то шло не так, это часто вызывало проблемы. Тому «Динамо», чтобы выиграть, требовались кураж и вдохновение.

Нынешнему хватает характера и терпения, на котором по весне выигран уже не один матч. В Нижнем, где исход встречи решил автогол Гоцука после прострела Варелы за несколько минут до конца, все было именно так. Команде Александра Кержакова вообще хронически не везет в концовках — с «Локо» было ровно то же самое (только тогда в свои ворота срезал мяч Миладинович), ЦСКА забил сам, но на шестой добавленной.

Почему «Динамо» после зимней паузы стало играть хуже — пока, признаюсь честно, понять не могу. Объективных причин для этого не видно. А сформировавшийся, закалившийся характер — это, считаю, в первую очередь результат мужского поступка Шварца, не уехавшего, когда уезжали его земляки-тренеры из «Краснодара» и «Локомотива», да и вообще очень многие.

Не сомневаюсь, что в тот момент и футболисты поняли: тут все серьезно и по-настоящему. Отсюда и решения Моро и особенно Шиманьски, ключевого для «Динамо» игрока, вернуться из сборных. Уверен, Себастьяна динамовские болельщики теперь всегда будут встречать как настоящего героя. А если есть и характер, и тренер, и футболисты — игра рано или поздно вернется.

«Зениту» в Грозном тоже изрядное время было непросто, и моменты «Ахмат» создавал, но гостям помог матч-менеджмент Сергея Семака, ближе к исходу первого получаса поменявшего схему и перешедшего на игру в четыре защитника (Барриос отправился в опорную зону, Кузяев — на позицию правого защитника, Мостовой — на фланг атаки). После этого при равной до того игре все и склонилось в сторону лидера.

Кроме того, не случайно, думаю, «Зенит» ни разу не сфолил вблизи своей штрафной — удары Даниила Уткина уже стали брендом, на который соперникам невозможно не обращать внимания. Грозненцы же давали бразильским мастерам из Питера бить с таких позиций, когда сопротивление обязательно. Юри Алберто с первого раза чуть промахнулся, со второго очень красиво попал, забив свой первый мяч за «Зенит» за пределами Санкт-Петербурга.

У «Ахмата» еще был приличный отрезок с 75-й минуты, когда Андрей Талалаев выпустил вперед Себаи, а Семак, напротив, сменил форварда Дзюбу на хавбека Оздоева. Но «Зенит» на победу наиграл, и вторая голевая атака, когда Ерохин закатил мяч, по сути, в пустые ворота, это подчеркнула.

Всего три очка зазора между «Зенитом» и «Динамо» дают надежду, что борьба за золото будет идти до конца. Я с самого начала сезона не скрывал желания видеть бело-голубых в их нынешнем виде чемпионами. Но прямо сейчас, глядя на состояние двух команд и их календарь, сомневаюсь, что это возможно.

Тем не менее уже очевидно: это один из лучших сезонов в российской истории «Динамо». И очень вероятно, что Шварц повторит топ-результат для бело-голубых после распада СССР, который удался на исходе карьеры Константину Бескову в 1994-м, — второе место.