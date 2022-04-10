«Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

«Спартак» дал возможность не мусолить судейскую тему, хотя без спорных решений Безбородова вновь не обошлось.

К двум главным спартаковским темам — судейство и плохие результаты — после поражения от «Локомотива» добавилась и третья. Вылет в ФНЛ. Повсюду появились расклады в борьбе за выживание за семь туров до конца, и в числе борющихся первым шел «Спартак». Собственно, ради этого их и составляли.

Считать этот «Спартак» безнадежным все же преувеличение. Команда Ваноли не так плоха, насколько отвратительны ее результаты. Но разве должен был «Спартак» проигрывать «Локомотиву» и «Краснодару»? Нет, конечно. Как можно было не взять три очка в Нижнем Новгороде? Вот как-то умудрились не взять. Все то же самое было в прошлом году при Витории. Взять хотя бы игру с тем же «Арсеналом» в Туле. Там «Спартак» открыл счет ближе к концу, но все равно ухитрился не выиграть.

Перед ответным матчем с «Арсеналом» (прямым конкурентом, если поддерживать тему вылета) у «Спартака» возникли неполадки с составом: выбыли Промес и Бакаев, что заставило задуматься над атакующей линией. Ваноли в итоге выставил двух больших форвардов Соболева и Николсона, а под ними расположился Игнатов. В защите в очередной раз дисквалифицированного Кофрие подменял Чернов, для которого это был дебют в стартовом составе.

В первом тайме на первый план снова вышла судейская тема. «Спартак» пропустил первым, причем в очередной раз результативным оказался первый же удар по воротам Максименко. Однако Безбородов сбегал к монитору и гол отменил, разглядев фол на Жиго. Хотя никто бы и слова не сказал, если бы такой мяч засчитали. На тот момент уже случился просмотр с решением не в пользу «Спартака»: Сокол открытыми шипами врезался в ногу Соболеву, но Безбородов, видимо, посчитал, что спартаковский нападающий сам напоролся. 1:1 — по решениям ВАР, 0:0 — на табло.

А так «Спартак», безусловно, был ближе к голу. Тула давала атаковать и доходить аж до вратарской, но «Спартак» упорно не забивал. Справиться с непрухой красно-белым удалось только после перерыва, причем дважды. Не пропали классные передачи Игнатова и Соболева, а в завершении здорово сыграли Зобнин и Николсон. «Спартак» не стал придумывать себе никаких приключений и уверенно доехал до победы, забив еще и третий — Николсон поймал свой момент в штрафной.

Вряд ли победа над «Арсеналом» может быть большим событием для «Спартака», но в текущих обстоятельствах она действительно была нужна. Тем более крупная и на ноль. Она, кстати, стала первой домашней для Ваноли в РПЛ. Хотя ощущения, что «Спартак» прорвало, все же не возникло — красно-белые растранжирили существенно больше, чем реализовали. Но главное — кажется, что на предстоящей неделе в инфополе вокруг «Спартака» все должно быть тихо и спокойно.