«Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»
К двум главным спартаковским темам — судейство и плохие результаты — после поражения от «Локомотива» добавилась и третья. Вылет в ФНЛ. Повсюду появились расклады в борьбе за выживание за семь туров до конца, и в числе борющихся первым шел «Спартак». Собственно, ради этого их и составляли.
Считать этот «Спартак» безнадежным все же преувеличение. Команда Ваноли не так плоха, насколько отвратительны ее результаты. Но разве должен был «Спартак» проигрывать «Локомотиву» и «Краснодару»? Нет, конечно. Как можно было не взять три очка в Нижнем Новгороде? Вот как-то умудрились не взять. Все то же самое было в прошлом году при Витории. Взять хотя бы игру с тем же «Арсеналом» в Туле. Там «Спартак» открыл счет ближе к концу, но все равно ухитрился не выиграть.
Перед ответным матчем с «Арсеналом» (прямым конкурентом, если поддерживать тему вылета) у «Спартака» возникли неполадки с составом: выбыли Промес и Бакаев, что заставило задуматься над атакующей линией. Ваноли в итоге выставил двух больших форвардов Соболева и Николсона, а под ними расположился Игнатов. В защите в очередной раз дисквалифицированного Кофрие подменял Чернов, для которого это был дебют в стартовом составе.
В первом тайме на первый план снова вышла судейская тема. «Спартак» пропустил первым, причем в очередной раз результативным оказался первый же удар по воротам Максименко. Однако Безбородов сбегал к монитору и гол отменил, разглядев фол на Жиго. Хотя никто бы и слова не сказал, если бы такой мяч засчитали. На тот момент уже случился просмотр с решением не в пользу «Спартака»: Сокол открытыми шипами врезался в ногу Соболеву, но Безбородов, видимо, посчитал, что спартаковский нападающий сам напоролся. 1:1 — по решениям ВАР, 0:0 — на табло.
А так «Спартак», безусловно, был ближе к голу. Тула давала атаковать и доходить аж до вратарской, но «Спартак» упорно не забивал. Справиться с непрухой красно-белым удалось только после перерыва, причем дважды. Не пропали классные передачи Игнатова и Соболева, а в завершении здорово сыграли Зобнин и Николсон. «Спартак» не стал придумывать себе никаких приключений и уверенно доехал до победы, забив еще и третий — Николсон поймал свой момент в штрафной.
Вряд ли победа над «Арсеналом» может быть большим событием для «Спартака», но в текущих обстоятельствах она действительно была нужна. Тем более крупная и на ноль. Она, кстати, стала первой домашней для Ваноли в РПЛ. Хотя ощущения, что «Спартак» прорвало, все же не возникло — красно-белые растранжирили существенно больше, чем реализовали. Но главное — кажется, что на предстоящей неделе в инфополе вокруг «Спартака» все должно быть тихо и спокойно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|3 : 0
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0