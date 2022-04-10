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«Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон забивает гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» дал возможность не мусолить судейскую тему, хотя без спорных решений Безбородова вновь не обошлось.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

К двум главным спартаковским темам — судейство и плохие результаты — после поражения от «Локомотива» добавилась и третья. Вылет в ФНЛ. Повсюду появились расклады в борьбе за выживание за семь туров до конца, и в числе борющихся первым шел «Спартак». Собственно, ради этого их и составляли.

Считать этот «Спартак» безнадежным все же преувеличение. Команда Ваноли не так плоха, насколько отвратительны ее результаты. Но разве должен был «Спартак» проигрывать «Локомотиву» и «Краснодару»? Нет, конечно. Как можно было не взять три очка в Нижнем Новгороде? Вот как-то умудрились не взять. Все то же самое было в прошлом году при Витории. Взять хотя бы игру с тем же «Арсеналом» в Туле. Там «Спартак» открыл счет ближе к концу, но все равно ухитрился не выиграть.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Спартак» — «Арсенал»: онлайн-трансляция

Перед ответным матчем с «Арсеналом» (прямым конкурентом, если поддерживать тему вылета) у «Спартака» возникли неполадки с составом: выбыли Промес и Бакаев, что заставило задуматься над атакующей линией. Ваноли в итоге выставил двух больших форвардов Соболева и Николсона, а под ними расположился Игнатов. В защите в очередной раз дисквалифицированного Кофрие подменял Чернов, для которого это был дебют в стартовом составе.

В первом тайме на первый план снова вышла судейская тема. «Спартак» пропустил первым, причем в очередной раз результативным оказался первый же удар по воротам Максименко. Однако Безбородов сбегал к монитору и гол отменил, разглядев фол на Жиго. Хотя никто бы и слова не сказал, если бы такой мяч засчитали. На тот момент уже случился просмотр с решением не в пользу «Спартака»: Сокол открытыми шипами врезался в ногу Соболеву, но Безбородов, видимо, посчитал, что спартаковский нападающий сам напоролся. 1:1 — по решениям ВАР, 0:0 — на табло.

А так «Спартак», безусловно, был ближе к голу. Тула давала атаковать и доходить аж до вратарской, но «Спартак» упорно не забивал. Справиться с непрухой красно-белым удалось только после перерыва, причем дважды. Не пропали классные передачи Игнатова и Соболева, а в завершении здорово сыграли Зобнин и Николсон. «Спартак» не стал придумывать себе никаких приключений и уверенно доехал до победы, забив еще и третий — Николсон поймал свой момент в штрафной.

Вряд ли победа над «Арсеналом» может быть большим событием для «Спартака», но в текущих обстоятельствах она действительно была нужна. Тем более крупная и на ноль. Она, кстати, стала первой домашней для Ваноли в РПЛ. Хотя ощущения, что «Спартак» прорвало, все же не возникло — красно-белые растранжирили существенно больше, чем реализовали. Но главное — кажется, что на предстоящей неделе в инфополе вокруг «Спартака» все должно быть тихо и спокойно.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити 2
Ливерпуль 1
Перерыв

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

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Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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Владислав Безбородов
Шамар Николсон
11
38
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2
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4
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5
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6
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