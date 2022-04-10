Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Грозном (2:0).

— Во-первых, нужно отдать должное «Ахмату». Крепкая команда, которая очень хорошо готова физически, с поставленной игрой. Конечно, не хватает таких мастеров, которые есть в «Зените». Но тем не менее грозненцы способны дать бой.

Считаю, «Зенит» смотрелся интереснее по сравнению с матчем с «Сочи». Мостовой вышел справа и должен был противостоять Берише. Интересная дуэль. Два быстрых исполнителя. Бериша пару раз попробовал и понял, что ему от Мостового не убежать.

А во втором тайме Андрей перешел на левый фланг. Мне понравилось его взаимодействие с Круговым. Плюс еще и Клаудиньо к ним подключался. Этакий треугольник. Игра в одно касание. Это смотрелось.

Лучшим игроком матча я признал Юри Алберто. Все-таки его гол просто шикарный! Да и очень важный. Но если бы Мостовой тоже отличился, я бы выделил прежде всего его. Был очень полезен, молодец. Универсал — хорошо выглядел на обоих флангах.

«Зенит» не испугался, оказался готов к борьбе. Вновь хочу похвалить «Ахмат». Талалаев эффективно работает. У него нет ведущих игроков РПЛ, но футбол качественный, организованный. Очень серьезный соперник!

Я получил удовольствие от матча. Качество игры было явно выше встречи «Рубина» и «Краснодара». Ну там вообще... «Краснодар-2» в итоге победил и идет на четвертом месте. Тут резонно задать вопрос: ну какое расширение РПЛ? Какое качество игры будет? Какой смысл в 18 командах? Я уже вам говорил, что было бы неплохо возродить кубок премьер-лиги. Таким образом насытим календарь.

Выход на замену Оздоева во втором тайме себя оправдал. Правда, когда поле покинул Мостовой, впереди мяч почти перестал держаться. «Ахмат» прессинговал до последней минуты, а «Зенит» просел. И ведь Семак прежде всего укреплял оборону.

Дзюба? Да, не забил. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников — те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию. Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает.

Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него научились действовать. Артем уже не так подвижен. Но можно же играть и за счет других козырей — хитрости, ума, роста. Хватает разных всяких приемов, которые ему могут пригодиться.

Чемпионская гонка? Впереди еще немало туров. «Динамо» победило с трудом в Нижнем Новгороде. Нет, у бело-голубых не видно той игры, какая есть у «Зенита». Все как-то на тоненького. Сегодня автогол, до этого решение ВАР... Молодцы, что набирают очки. Но скорее это пока команда на перспективу, на будущее. Она еще строится.

Хотя, если летом уедет Шиманьски, это станет для москвичей огромной потерей. Вы же видите — нет Ордеца, и в обороне проблема. Евгеньеву не хватает, конечно, мастерства, он ошибается, не слишком надежен.

Будущее легионеров «Зенита»? Пока никто не изъявил желания уехать. Бразильцы всем довольны. Но надо объективно смотреть на вещи. Если мы не будем играть в Лиге чемпионов, то европейские клубы могут в первую очередь соблазнить Барриоса. Очевидно, что такой опорник нужен многим. Пока никто не обозначил намерений покинуть «Зенит». Но что будет потом... Увы, не знает никто.