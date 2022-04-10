Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:00

«У нас «Краснодар-2» идет на 4-м месте. Ну какое расширение РПЛ?» Орлов — о чемпионской гонке, Дзюбе, будущем легионеров «Зенита»

Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Ахматом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита» Клаудиньо, Малком и Юри Альберто празднуют гол в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Грозном (2:0).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Зенит
Голы
Юри Алберто, 39 (0:1), Ерохин, 90 (0:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Быстров Бериша (Коновалов, 63) Швец (Себай, 73) Трошечкин Уткин Харин (Умаев, 86) Тимофеев (Карапузов, 63)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос (Адамов, 86) Клаудиньо Кузяев Мостовой (Алип, 63) Юри Алберто (Сутормин, 86) Малком (Ерохин, 86) Дзюба (Оздоев, 73)
Предупреждения
Швец 36’, Уткин 38’, Бериша 45+1’, Богосавац 49’, Семенов 74’, Себай 88’  -  Барриос 50’, Юри Алберто 85’, Кузяев 90+5’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Кобзев (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

— Во-первых, нужно отдать должное «Ахмату». Крепкая команда, которая очень хорошо готова физически, с поставленной игрой. Конечно, не хватает таких мастеров, которые есть в «Зените». Но тем не менее грозненцы способны дать бой.
Считаю, «Зенит» смотрелся интереснее по сравнению с матчем с «Сочи». Мостовой вышел справа и должен был противостоять Берише. Интересная дуэль. Два быстрых исполнителя. Бериша пару раз попробовал и понял, что ему от Мостового не убежать.
А во втором тайме Андрей перешел на левый фланг. Мне понравилось его взаимодействие с Круговым. Плюс еще и Клаудиньо к ним подключался. Этакий треугольник. Игра в одно касание. Это смотрелось.

Лучшим игроком матча я признал Юри Алберто. Все-таки его гол просто шикарный! Да и очень важный. Но если бы Мостовой тоже отличился, я бы выделил прежде всего его. Был очень полезен, молодец. Универсал — хорошо выглядел на обоих флангах.

«Зенит» не испугался, оказался готов к борьбе. Вновь хочу похвалить «Ахмат». Талалаев эффективно работает. У него нет ведущих игроков РПЛ, но футбол качественный, организованный. Очень серьезный соперник!

Я получил удовольствие от матча. Качество игры было явно выше встречи «Рубина» и «Краснодара». Ну там вообще... «Краснодар-2» в итоге победил и идет на четвертом месте. Тут резонно задать вопрос: ну какое расширение РПЛ? Какое качество игры будет? Какой смысл в 18 командах? Я уже вам говорил, что было бы неплохо возродить кубок премьер-лиги. Таким образом насытим календарь.

Выход на замену Оздоева во втором тайме себя оправдал. Правда, когда поле покинул Мостовой, впереди мяч почти перестал держаться. «Ахмат» прессинговал до последней минуты, а «Зенит» просел. И ведь Семак прежде всего укреплял оборону.

Юри Алберто и&nbsp;Малком. «Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!

Дзюба? Да, не забил. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников — те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию. Конечно, Дзюба нужен «Зениту». Для РПЛ он точно полезен. От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает.
Правда, стоит признать, что Дзюба утратил некоторые свои индивидуальные качества. Многовато единоборств проиграл грозненцам. Против него научились действовать. Артем уже не так подвижен. Но можно же играть и за счет других козырей — хитрости, ума, роста. Хватает разных всяких приемов, которые ему могут пригодиться.

Чемпионская гонка? Впереди еще немало туров. «Динамо» победило с трудом в Нижнем Новгороде. Нет, у бело-голубых не видно той игры, какая есть у «Зенита». Все как-то на тоненького. Сегодня автогол, до этого решение ВАР... Молодцы, что набирают очки. Но скорее это пока команда на перспективу, на будущее. Она еще строится.

Хотя, если летом уедет Шиманьски, это станет для москвичей огромной потерей. Вы же видите — нет Ордеца, и в обороне проблема. Евгеньеву не хватает, конечно, мастерства, он ошибается, не слишком надежен.

Будущее легионеров «Зенита»? Пока никто не изъявил желания уехать. Бразильцы всем довольны. Но надо объективно смотреть на вещи. Если мы не будем играть в Лиге чемпионов, то европейские клубы могут в первую очередь соблазнить Барриоса. Очевидно, что такой опорник нужен многим. Пока никто не обозначил намерений покинуть «Зенит». Но что будет потом... Увы, не знает никто.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Данил Круговой
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Юри Алберто
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Геннадий Орлов: «Зениту нельзя так просто отказываться от Дзюбы. Для РПЛ он точно полезен»
РПЛ: ЦСКА проиграл «Химкам». «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи 24-го тура
Сергей Белоголовцев: «В «Спартаке» нет тренера»
Юри Алберто: «Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу»
«Во втором тайме было тяжело, но уже играли где-то по счету». Чистяков — о победе над «Ахматом»
Губерниев предложил свою помощь Юрану и «Химкам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости