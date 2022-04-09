Гендиректор ЦСКА рассказал обо всем.

9 апреля «Химки» сенсационно на своем поле обыграли ЦСКА в 24-м туре РПЛ (4:2). После окончания встречи на вопросы журналистов ответил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Верю, что нас допустят до еврокубков

— Что сегодня произошло?

— Сложно сказать по горячим следам. Никогда нельзя заранее награждать золотом. «Химки» заслуженно победили. Поздравляю их с исторической победой, сегодня они были лучше. К сожалению, было много невынужденных ошибок, футбол такого не прощает. Сейчас для команд из нижней части таблицы каждый матч как финал. А нам нужно сделать работу над ошибками, вся борьба еще впереди. Ни в коем случае нельзя сейчас предаваться унынию — ни футболистам, ни тренерскому штабу. Настроение не из лучших. Но это футбол, нужно держать удар.

— За что сейчас борется ЦСКА? Вы согласны с высказыванием Валерия Карпина, что есть только первое место, а все остальное — строчка в «Википедии»?

—Нет, я не согласен с Валерием Георгиевичем. Да, борьба за чемпионство для нас осложнилась. Но мы боремся за эмблему, за клуб, за еврокубки, за болельщиков.

— Но на участие российских клубов в еврокубках в следующем сезоне ведь нет шансов...

— Почему? Вопрос еще не рассматривался по существу. Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права. У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках.

— Латиноамериканские журналисты писали, что у ЦСКА есть проблемы с выплатами по тому же Карраскалю. Это так?

— Есть определенные технические сложности, но это наверняка не только у нас. Сейчас все валютные платежи из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи с «Ривер Плейт», там понимают ситуацию.

Языджи хочет продлить контракт с ЦСКА

— Будет ли продлен контракт с Акинфеевым?

— У нас есть устная договоренность. Не только с ним, но и с другими российскими футболистами. Сейчас есть много нюансов. Ситуация нестабильная. Когда все станет спокойнее, многие контракты будут продлены.

— Переговоры по контрактам начались?

— Я уверен, что не будет никаких сложностей. Ставить ребят в положение «либо так, либо не так» — неправильно. Мы решили, что правильнее немного подождать. Переговоры ведутся, но мы взяли паузу до стабилизации ситуации.

— Игроки, у которых заканчиваются контракты, понимают, что из-за отсутствия еврокубков и сложившейся экономической ситуации им придется упасть в зарплате?

— Наверняка это все понимают.

— Будет ли продлен контракт с Языджи?

— Оба клуба и игрок заинтересованы в этом. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая.

— «Зенит» уже сейчас продлевает российских игроков. Вас это не удивляет?

— Мне сложно сказать. Они что-то знают? Не думаю. Может, у них более четкое понимание по бюджету.

Мне интересна идея с плей-офф в РПЛ

— На следующей неделе будет заседание исполкома РФС, где не будет ни одного представителя клубов. Вас это не удивляет?

— Вчера узнал об этом из прессы. Не знаю, о чем будут говорить. Мы обсуждали, что нужно поднимать вопрос: как быть, если не будет еврокубков и сборная не будет допущена до соревнований? Пока никакой конкретики нет.

— Вы предлагали реформировать чемпионат...

— Мне интересна идея с плей-офф. В тех чемпионатах, где она практиковалась, были хорошие показатели по посещаемости, спонсорам и охватам. Если мы вспомним переходный сезон, то третий круг получился самым интересным. Не стоит изобретать велосипед. Все по такой же системе — два круга, а дальше делятся две части.

— ЦСКА по-прежнему категорически против возвращения к системе «весна — осень»?

— Мы не видим в этом никакого смысла. Поменяется название, а для чего? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.

— Как уместить ваш формат в рамки одного сезона?

— Я подчеркнул, что это только в случае отсутствия еврокубков. Появляется достаточно большое количество дней для игр. Можно и в середине недели играть. Голландцы просчитали, что такое возможно даже при наличии еврокубков.

— Как вы относитесь к идее создания Кубка лиги?

— У нас был в свое время такой турнир. Тут надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и болельщиков. Не просто же стоит задача во что-то сыграть в период, когда есть окна. Нужно, чтобы это было что-то интересное, чтобы была высокая мотивация у участников турнира. Мне кажется, плей-офф все эти задачи решает.

— Какие есть риски, если ФИФА разрешит россиянам разрывать контракты с клубами?

— Они минимальны. Это будет беспрецедентное и опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдет.

— Могут ли начаться переговоры о понижении зарплат с игроками, у которых не истекают контракты?

— На данный момент нет. Мы выплачиваем зарплату в полном объеме. Исходим из того, что ситуация стабилизируется и мы сможем обеспечить доходную часть бюджета.

— Некоторые клубы отпускали игроков, потому что понимают все риски. Например, «Спартак» продал Айртона. У вас нет попыток сейчас кого-то продать, чтобы обезопасить себя?

— Нет, потому что я оцениваю риск, что ФИФА пойдет на такой шаг, достаточно невысоко.

Уровень РПЛ действительно понизился

— Верите, что ФИФА и УЕФА могут исключить РФС?

— Мы видим, что ФИФА уже отказалась от этого шага. Думаю, решение не изменится. Как мне кажется, истерия уже стихает. Не дойдет до того, чтобы сжигать мосты и окончательно сталкивать по национальному признаку нашу страну с Европой и всем остальным миром.

— Как вы отнеслись к решению РФС подать заявку на проведение Евро?

— Это было запланировано. Может, сейчас это выглядит немного странно, но что не запрещено, то разрешено. Почему бы и нет? Нормальная концепция.

— Говорят, что РПЛ деградирует. Сегодня вас обыграла команда, в которой играет сын главного инвестора клуба, который даже не имеет опыта выступлений в РПЛ, а он еще и гол забил.

— Я не знаю про эту ситуацию. Мне кажется, тут больше каких-то домыслов. Если он попал в основной состав «Химок» и забил гол, значит, главный тренер не ошибся в нем. Что касается деградации, я бы не использовал столь жесткое слово. Мое мнение, что уровень действительно упал по сравнению с тем, что было 3-5 лет назад. Не считаю, что в этом есть какая-то трагедия. Наш чемпионат такой, какой он есть. Будем надеяться, что наступят другие времена.

— У вас, кстати, в школе ЦСКА сыновья руководителей не занимаются?

— Смотря каких руководителей. Руководителей клуба?

— Например, ваши дети.

— Нет, мой занимается в ЦСКА-2. У нас есть филиал академии, куда могут попасть все желающие, но уже на платной основе.

— Когда будет в строю Игорь Дивеев?

— К «Уфе» он будет готов. Мог бы и сегодня теоретически, но мы решили не рисковать, потому что можно было усугубить травму.

— Он ездил в сборную. Зачем вообще сейчас нужны сборы национальной команды?

— Сейчас сложные времена. Для игроков важно было почувствовать, что сборная продолжает свою жизнедеятельность, встретиться с тренерским штабом национальной команды. Думаю, это правильное решение.

— Как вы считаете, сможете найти спарринг-партнеров в Европе? И вообще, что-то думали на счет сборов?

— Наверняка будут сложности. Как минимум логистические. Вполне возможно, что мы будем в России проводить сборы, в этом нет ничего страшного.

— Если сейчас вам предложат поехать в арабские страны, согласитесь?

— Посмотрим, почему нет?