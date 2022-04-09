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Сегодня, 19:20

«Верю, что мы будем в еврокубках. Вся борьба впереди». Бабаев — о поражении от «Химок», Языджи и будущем

Бабаев рассказал о договоренности с футболистами ЦСКА о продлении контрактов
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Сергей Федоров
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Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гендиректор ЦСКА рассказал обо всем.

9 апреля «Химки» сенсационно на своем поле обыграли ЦСКА в 24-м туре РПЛ (4:2). После окончания встречи на вопросы журналистов ответил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

Верю, что нас допустят до еврокубков

— Что сегодня произошло?

— Сложно сказать по горячим следам. Никогда нельзя заранее награждать золотом. «Химки» заслуженно победили. Поздравляю их с исторической победой, сегодня они были лучше. К сожалению, было много невынужденных ошибок, футбол такого не прощает. Сейчас для команд из нижней части таблицы каждый матч как финал. А нам нужно сделать работу над ошибками, вся борьба еще впереди. Ни в коем случае нельзя сейчас предаваться унынию — ни футболистам, ни тренерскому штабу. Настроение не из лучших. Но это футбол, нужно держать удар.

— За что сейчас борется ЦСКА? Вы согласны с высказыванием Валерия Карпина, что есть только первое место, а все остальное — строчка в «Википедии»?

—Нет, я не согласен с Валерием Георгиевичем. Да, борьба за чемпионство для нас осложнилась. Но мы боремся за эмблему, за клуб, за еврокубки, за болельщиков.

— Но на участие российских клубов в еврокубках в следующем сезоне ведь нет шансов...

— Почему? Вопрос еще не рассматривался по существу. Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права. У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках.

— Латиноамериканские журналисты писали, что у ЦСКА есть проблемы с выплатами по тому же Карраскалю. Это так?

— Есть определенные технические сложности, но это наверняка не только у нас. Сейчас все валютные платежи из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи с «Ривер Плейт», там понимают ситуацию.

Хорхе Карраскаль (с&nbsp;мячом) против Дениса Глушакова в&nbsp;матче &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

Языджи хочет продлить контракт с ЦСКА

— Будет ли продлен контракт с Акинфеевым?

— У нас есть устная договоренность. Не только с ним, но и с другими российскими футболистами. Сейчас есть много нюансов. Ситуация нестабильная. Когда все станет спокойнее, многие контракты будут продлены.

— Переговоры по контрактам начались?

— Я уверен, что не будет никаких сложностей. Ставить ребят в положение «либо так, либо не так» — неправильно. Мы решили, что правильнее немного подождать. Переговоры ведутся, но мы взяли паузу до стабилизации ситуации.

— Игроки, у которых заканчиваются контракты, понимают, что из-за отсутствия еврокубков и сложившейся экономической ситуации им придется упасть в зарплате?

— Наверняка это все понимают.

— Будет ли продлен контракт с Языджи?

— Оба клуба и игрок заинтересованы в этом. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая.

— «Зенит» уже сейчас продлевает российских игроков. Вас это не удивляет?

— Мне сложно сказать. Они что-то знают? Не думаю. Может, у них более четкое понимание по бюджету.

Игорь Акинфеев. «Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»

Мне интересна идея с плей-офф в РПЛ

— На следующей неделе будет заседание исполкома РФС, где не будет ни одного представителя клубов. Вас это не удивляет?

— Вчера узнал об этом из прессы. Не знаю, о чем будут говорить. Мы обсуждали, что нужно поднимать вопрос: как быть, если не будет еврокубков и сборная не будет допущена до соревнований? Пока никакой конкретики нет.

— Вы предлагали реформировать чемпионат...

— Мне интересна идея с плей-офф. В тех чемпионатах, где она практиковалась, были хорошие показатели по посещаемости, спонсорам и охватам. Если мы вспомним переходный сезон, то третий круг получился самым интересным. Не стоит изобретать велосипед. Все по такой же системе — два круга, а дальше делятся две части.

— ЦСКА по-прежнему категорически против возвращения к системе «весна — осень»?

— Мы не видим в этом никакого смысла. Поменяется название, а для чего? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре.

— Как уместить ваш формат в рамки одного сезона?

— Я подчеркнул, что это только в случае отсутствия еврокубков. Появляется достаточно большое количество дней для игр. Можно и в середине недели играть. Голландцы просчитали, что такое возможно даже при наличии еврокубков.

— Как вы относитесь к идее создания Кубка лиги?

— У нас был в свое время такой турнир. Тут надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и болельщиков. Не просто же стоит задача во что-то сыграть в период, когда есть окна. Нужно, чтобы это было что-то интересное, чтобы была высокая мотивация у участников турнира. Мне кажется, плей-офф все эти задачи решает.

— Какие есть риски, если ФИФА разрешит россиянам разрывать контракты с клубами?

— Они минимальны. Это будет беспрецедентное и опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдет.

— Могут ли начаться переговоры о понижении зарплат с игроками, у которых не истекают контракты?

— На данный момент нет. Мы выплачиваем зарплату в полном объеме. Исходим из того, что ситуация стабилизируется и мы сможем обеспечить доходную часть бюджета.

— Некоторые клубы отпускали игроков, потому что понимают все риски. Например, «Спартак» продал Айртона. У вас нет попыток сейчас кого-то продать, чтобы обезопасить себя?

— Нет, потому что я оцениваю риск, что ФИФА пойдет на такой шаг, достаточно невысоко.

Егор Ушаков.

Уровень РПЛ действительно понизился

— Верите, что ФИФА и УЕФА могут исключить РФС?

— Мы видим, что ФИФА уже отказалась от этого шага. Думаю, решение не изменится. Как мне кажется, истерия уже стихает. Не дойдет до того, чтобы сжигать мосты и окончательно сталкивать по национальному признаку нашу страну с Европой и всем остальным миром.

— Как вы отнеслись к решению РФС подать заявку на проведение Евро?

— Это было запланировано. Может, сейчас это выглядит немного странно, но что не запрещено, то разрешено. Почему бы и нет? Нормальная концепция.

— Говорят, что РПЛ деградирует. Сегодня вас обыграла команда, в которой играет сын главного инвестора клуба, который даже не имеет опыта выступлений в РПЛ, а он еще и гол забил.

— Я не знаю про эту ситуацию. Мне кажется, тут больше каких-то домыслов. Если он попал в основной состав «Химок» и забил гол, значит, главный тренер не ошибся в нем. Что касается деградации, я бы не использовал столь жесткое слово. Мое мнение, что уровень действительно упал по сравнению с тем, что было 3-5 лет назад. Не считаю, что в этом есть какая-то трагедия. Наш чемпионат такой, какой он есть. Будем надеяться, что наступят другие времена.

— У вас, кстати, в школе ЦСКА сыновья руководителей не занимаются?

— Смотря каких руководителей. Руководителей клуба?

— Например, ваши дети.

— Нет, мой занимается в ЦСКА-2. У нас есть филиал академии, куда могут попасть все желающие, но уже на платной основе.

— Когда будет в строю Игорь Дивеев?

— К «Уфе» он будет готов. Мог бы и сегодня теоретически, но мы решили не рисковать, потому что можно было усугубить травму.

— Он ездил в сборную. Зачем вообще сейчас нужны сборы национальной команды?

— Сейчас сложные времена. Для игроков важно было почувствовать, что сборная продолжает свою жизнедеятельность, встретиться с тренерским штабом национальной команды. Думаю, это правильное решение.

— Как вы считаете, сможете найти спарринг-партнеров в Европе? И вообще, что-то думали на счет сборов?

— Наверняка будут сложности. Как минимум логистические. Вполне возможно, что мы будем в России проводить сборы, в этом нет ничего страшного.

— Если сейчас вам предложат поехать в арабские страны, согласитесь?

— Посмотрим, почему нет?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
Перерыв

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

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Футбол
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ФК Химки
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Роман Бабаев
Юсуф Языджи
9
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
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