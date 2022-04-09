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ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

«Химки» прервали серию ЦСКА из 7 матчей без поражений
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль (с мячом) против Дениса Глушакова в матче «Химки» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Легионеры больше не делают разницу — подводит даже Марио.

О проблемах ЦСКА против соперников с низким блоком стало понятно еще в матче с «Нижним Новгородом»: тогда Алексей Березуцкий задействовал всех атакующих игроков в заявке и проломил «автобус» лишь на 90+6-й минуте.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

С «Химками» все сразу пошло по худшему сценарию — команда Сергея Юрана в принципе не планировала раскрываться, а в самом начале получила идеальный аргумент, чтобы вообще не выходить со своей половины. В первой (и единственной за тайм) осмысленной атаке Кухарчук рванул в проблемную зону ЦСКА и в касание выкатил Садыгову на пустые.

Строить атаки через правый фланг было логичным решением: из-за травмы Дивеева Марио Фернандес вышел на непривычной позиции (центральный защитник в тройке), а роль латераля перешла к 19-летнему Ушакову, неделю назад дебютировавшему в премьер-лиге.

В итоге Ушаков не успел вернуться, Марио запутался позиционно, а Акинфееву забил сын главного инвестора «Химок», из-за которого перед матчем вспыхнул скандал. За сутки до игры в медиа появилась информация о возможном бойкоте ведущих игроков, «не согласных с Юраном в формировании состава». Но бойкота не случилось, отсутствие Мирзова (он был единственным, кто попадал под подозрение в возможном отказе выходить на поле) объяснили травмой колена, а Садыгов забил свой первый гол в РПЛ — до этого на его счету было лишь 29 минут в сезоне.

К подключениям в атаку к Ушакову точно не может быть претензий: с «Уралом» он заработал пенальти, а во второй игре за ЦСКА забил. Но по переводу Марио в центр защиты есть вопросы. Второй гол «Химок» тоже пришел из его зоны — Фернандес пропустил диагональ на Кухарчука, не накрыл голевую передачу на Руденко и через пару минут поменял позицию. После второго гола «Химок» Березуцкие признали ошибку и выпустили Набабкина вместо Ушакова, что позволило Марио вернуться на фланг.

Но глобально это ничего не поменяло, потому что роль Фернандеса — локальная, а не глобальная проблема. До перерыва мы видели привычный ЦСКА, который не выпускал соперника из финальной трети, довел процент владения до 72 и создавал кучу моментов. Но во втором тайме все исчезло, а попытки Березуцких реанимировать динамику с помощью замен ничего не привели.

Сначала ушел Зайнутдинов, затем Языджи (у которого новый рекорд — он забил во всех шести стартовых матчах чемпионата России) и, наконец, Карраскаль. Но моменты не появлялись даже со свежими Эджуке, Яковлевым и Мухиным. ЦСКА с трудом конструировал позиционные атаки и постоянно натыкался на контрвыпады, за которыми просто не успевал.

Игорь Акинфеев. «Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»

«Химки» качественно перевернули игру во втором тайме: по ударам ЦСКА уступил в два раза (хотя продолжил контролировать мяч), а размер свободных зон у ворот Акинфеева просто приводил в ужас. Перед голом Сабовича команда Юрана расчистила пространство сначала на левом фланге, а после перевода — и справа: Идову вообще находился без прессинга, а Сабович перед ударом успел на замахе убрать Мухина, заново прицелиться и размахнуться. Четвертый гол «привез» Гбамен, но здесь важна не столько персональная ошибка ивуарийца, сколько дальнейшие действия Магомедова и Руденко — «Химки» четко понимали, что делать и куда бежать. И наиграли даже больше, чем на четыре (тот же Руденко и Идову не забили выходы один на один).

«Не радует, что в последних матчах пропустили много мячей, на нас это не похоже, — заметил после игры Алексей Березуцкий. — Будем разбирать ошибки».

Провалы сзади в исполнении ЦСКА действительно выглядят непривычно. Но есть и другая проблема: ушла результативность впереди. После рестарта РПЛ мы восхищались обновленной атакой и свежими идеями, формой новичков и сбалансированностью состава. Но при игре с командами, которые действуют от обороны, магия ЦСКА исчезла.

Времени на разбор ошибок у Березуцких минимум — через неделю выезд в Уфу (где снова придется взламывать «автобус»), а отрыв от «Динамо» уже вырос до шести очков.

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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
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