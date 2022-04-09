ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

Легионеры больше не делают разницу — подводит даже Марио.

О проблемах ЦСКА против соперников с низким блоком стало понятно еще в матче с «Нижним Новгородом»: тогда Алексей Березуцкий задействовал всех атакующих игроков в заявке и проломил «автобус» лишь на 90+6-й минуте.

С «Химками» все сразу пошло по худшему сценарию — команда Сергея Юрана в принципе не планировала раскрываться, а в самом начале получила идеальный аргумент, чтобы вообще не выходить со своей половины. В первой (и единственной за тайм) осмысленной атаке Кухарчук рванул в проблемную зону ЦСКА и в касание выкатил Садыгову на пустые.

Строить атаки через правый фланг было логичным решением: из-за травмы Дивеева Марио Фернандес вышел на непривычной позиции (центральный защитник в тройке), а роль латераля перешла к 19-летнему Ушакову, неделю назад дебютировавшему в премьер-лиге.

В итоге Ушаков не успел вернуться, Марио запутался позиционно, а Акинфееву забил сын главного инвестора «Химок», из-за которого перед матчем вспыхнул скандал. За сутки до игры в медиа появилась информация о возможном бойкоте ведущих игроков, «не согласных с Юраном в формировании состава». Но бойкота не случилось, отсутствие Мирзова (он был единственным, кто попадал под подозрение в возможном отказе выходить на поле) объяснили травмой колена, а Садыгов забил свой первый гол в РПЛ — до этого на его счету было лишь 29 минут в сезоне.

К подключениям в атаку к Ушакову точно не может быть претензий: с «Уралом» он заработал пенальти, а во второй игре за ЦСКА забил. Но по переводу Марио в центр защиты есть вопросы. Второй гол «Химок» тоже пришел из его зоны — Фернандес пропустил диагональ на Кухарчука, не накрыл голевую передачу на Руденко и через пару минут поменял позицию. После второго гола «Химок» Березуцкие признали ошибку и выпустили Набабкина вместо Ушакова, что позволило Марио вернуться на фланг.

Но глобально это ничего не поменяло, потому что роль Фернандеса — локальная, а не глобальная проблема. До перерыва мы видели привычный ЦСКА, который не выпускал соперника из финальной трети, довел процент владения до 72 и создавал кучу моментов. Но во втором тайме все исчезло, а попытки Березуцких реанимировать динамику с помощью замен ничего не привели.

Сначала ушел Зайнутдинов, затем Языджи (у которого новый рекорд — он забил во всех шести стартовых матчах чемпионата России) и, наконец, Карраскаль. Но моменты не появлялись даже со свежими Эджуке, Яковлевым и Мухиным. ЦСКА с трудом конструировал позиционные атаки и постоянно натыкался на контрвыпады, за которыми просто не успевал.

«Химки» качественно перевернули игру во втором тайме: по ударам ЦСКА уступил в два раза (хотя продолжил контролировать мяч), а размер свободных зон у ворот Акинфеева просто приводил в ужас. Перед голом Сабовича команда Юрана расчистила пространство сначала на левом фланге, а после перевода — и справа: Идову вообще находился без прессинга, а Сабович перед ударом успел на замахе убрать Мухина, заново прицелиться и размахнуться. Четвертый гол «привез» Гбамен, но здесь важна не столько персональная ошибка ивуарийца, сколько дальнейшие действия Магомедова и Руденко — «Химки» четко понимали, что делать и куда бежать. И наиграли даже больше, чем на четыре (тот же Руденко и Идову не забили выходы один на один).

«Не радует, что в последних матчах пропустили много мячей, на нас это не похоже, — заметил после игры Алексей Березуцкий. — Будем разбирать ошибки».

Провалы сзади в исполнении ЦСКА действительно выглядят непривычно. Но есть и другая проблема: ушла результативность впереди. После рестарта РПЛ мы восхищались обновленной атакой и свежими идеями, формой новичков и сбалансированностью состава. Но при игре с командами, которые действуют от обороны, магия ЦСКА исчезла.

Времени на разбор ошибок у Березуцких минимум — через неделю выезд в Уфу (где снова придется взламывать «автобус»), а отрыв от «Динамо» уже вырос до шести очков.