ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы
О проблемах ЦСКА против соперников с низким блоком стало понятно еще в матче с «Нижним Новгородом»: тогда Алексей Березуцкий задействовал всех атакующих игроков в заявке и проломил «автобус» лишь на 90+6-й минуте.
С «Химками» все сразу пошло по худшему сценарию — команда Сергея Юрана в принципе не планировала раскрываться, а в самом начале получила идеальный аргумент, чтобы вообще не выходить со своей половины. В первой (и единственной за тайм) осмысленной атаке Кухарчук рванул в проблемную зону ЦСКА и в касание выкатил Садыгову на пустые.
Строить атаки через правый фланг было логичным решением: из-за травмы Дивеева Марио Фернандес вышел на непривычной позиции (центральный защитник в тройке), а роль латераля перешла к 19-летнему Ушакову, неделю назад дебютировавшему в премьер-лиге.
В итоге Ушаков не успел вернуться, Марио запутался позиционно, а Акинфееву забил сын главного инвестора «Химок», из-за которого перед матчем вспыхнул скандал. За сутки до игры в медиа появилась информация о возможном бойкоте ведущих игроков, «не согласных с Юраном в формировании состава». Но бойкота не случилось, отсутствие Мирзова (он был единственным, кто попадал под подозрение в возможном отказе выходить на поле) объяснили травмой колена, а Садыгов забил свой первый гол в РПЛ — до этого на его счету было лишь 29 минут в сезоне.
К подключениям в атаку к Ушакову точно не может быть претензий: с «Уралом» он заработал пенальти, а во второй игре за ЦСКА забил. Но по переводу Марио в центр защиты есть вопросы. Второй гол «Химок» тоже пришел из его зоны — Фернандес пропустил диагональ на Кухарчука, не накрыл голевую передачу на Руденко и через пару минут поменял позицию. После второго гола «Химок» Березуцкие признали ошибку и выпустили Набабкина вместо Ушакова, что позволило Марио вернуться на фланг.
Но глобально это ничего не поменяло, потому что роль Фернандеса — локальная, а не глобальная проблема. До перерыва мы видели привычный ЦСКА, который не выпускал соперника из финальной трети, довел процент владения до 72 и создавал кучу моментов. Но во втором тайме все исчезло, а попытки Березуцких реанимировать динамику с помощью замен ничего не привели.
Сначала ушел Зайнутдинов, затем Языджи (у которого новый рекорд — он забил во всех шести стартовых матчах чемпионата России) и, наконец, Карраскаль. Но моменты не появлялись даже со свежими Эджуке, Яковлевым и Мухиным. ЦСКА с трудом конструировал позиционные атаки и постоянно натыкался на контрвыпады, за которыми просто не успевал.
«Химки» качественно перевернули игру во втором тайме: по ударам ЦСКА уступил в два раза (хотя продолжил контролировать мяч), а размер свободных зон у ворот Акинфеева просто приводил в ужас. Перед голом Сабовича команда Юрана расчистила пространство сначала на левом фланге, а после перевода — и справа: Идову вообще находился без прессинга, а Сабович перед ударом успел на замахе убрать Мухина, заново прицелиться и размахнуться. Четвертый гол «привез» Гбамен, но здесь важна не столько персональная ошибка ивуарийца, сколько дальнейшие действия Магомедова и Руденко — «Химки» четко понимали, что делать и куда бежать. И наиграли даже больше, чем на четыре (тот же Руденко и Идову не забили выходы один на один).
«Не радует, что в последних матчах пропустили много мячей, на нас это не похоже, — заметил после игры Алексей Березуцкий. — Будем разбирать ошибки».
Провалы сзади в исполнении ЦСКА действительно выглядят непривычно. Но есть и другая проблема: ушла результативность впереди. После рестарта РПЛ мы восхищались обновленной атакой и свежими идеями, формой новичков и сбалансированностью состава. Но при игре с командами, которые действуют от обороны, магия ЦСКА исчезла.
Времени на разбор ошибок у Березуцких минимум — через неделю выезд в Уфу (где снова придется взламывать «автобус»), а отрыв от «Динамо» уже вырос до шести очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0