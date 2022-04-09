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«Мусорная» победа «Динамо» — на вес золота. Шварц отрывается от ЦСКА и догоняет «Зенит»

«Динамо» победило «Нижний Новгород» и догнало «Зенит» в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Динамовцы Роман Евгеньев и Арсен Захарян обнимают Себастьяна Шиманьски после победы команды над «Нижним Новгородом».
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые одержали победу в Нижнем за счет автогола Гоцука.

«Зенит» — 49, «Динамо» — 46, ЦСКА — 43 — такой расклад был перед туром. Бело-голубые могут и на золото замахнуться, и на третью строчку легко упасть. Причем второе представлялось куда более вероятным, чем первое, — все-таки у питерцев огромный запас прочности, есть ощущение, что они в любой момент могут прибавить.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:1
Динамо
Голы
Гоцук, 87 (0:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Каккоев Гоцук Кравцов Ткачук Калинский Берковский (Горбунов, 82) Стоцкий Эннин Сулейманов (Милсон, 67)
Динамо
Шунин Варела Сазонов Евгеньев Лаксальт Грулев (Лесовой, 61) Макаров (Тюкавин, 76) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Кутицкий, 90)
Предупреждения
Сулейманов 17’, Ткачук 52’, Милсон 69’, Масоэро 88’  -  Захарян 32’
Судьи
Мешков (Дмитров) Лунев (Новосибирск) Богданов (Верея)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Воронцов (Ярославль)

Команда Сандро Шварца каждый матч проводит на пределе, что позволяет пока держаться на вершине, но на пятках сидят грозные по весне армейцы. И, словно подчеркивая борьбу этих двух клубов, организаторы поставили матчи «Динамо» и ЦСКА в одно время. Красно-синие пытались догонять в Химках, бело-голубые — не подпустить соперника в Нижнем.

Александр Кержаков ассоциируется с «Зенитом», но и в «Динамо» оставил яркий след — при нем команда выиграла последние медали в 2008 году. Теперь Кержаков — тренер, причем весьма успешный: в первых пяти турах 2022 года набрано восемь очков, а единственное поражение случилось от ЦСКА из-за пропущенного на 96-й минуте гола.

Бело-голубые приехали в Нижний без дисквалифицированного Бальбуэны — его заменил 20-летний Сазонов, лишь второй раз в карьере вышедший в стартовом составе в РПЛ. По медицинским соображениям отсутствовал Моро, из-за чего на позицию опорного передвинулся Фомин, а справа вышел Макаров.

Состав вроде более атакующий, но дивидендов гостям это долго не приносило. «Нижний» выкатил на поле «автобус», при этом суперкачественный — все входы в штрафную были наглухо перекрыты. Хозяева классно оборонялись, не забывая огрызаться — именно они провели самую опасную атаку первого тайма. Эннин поставил корпус Евгеньеву и пробил из опасного положения — Шунину пришлось выручать команду.

Нигматуллину в противоположных воротах этого делать не требовалось. Динамовцам не хватало изобретательности, а также хромала точность передач. Упираясь в стену, бело-голубые от безысходности постоянно навешивали, однако для тройки мощных центральных защитников это были семечки.

Ноль ударов в створ ворот «Нижнего» в первые 60 минут — самый красноречивый показатель происходящего на поле. Только с выходом Лесового стали возникать интересные моменты, один из которых завершился опасным ударом Шиманьски — Нигматуллину впервые пришлось отражать угрозу.

На 80-й минуте «Динамо» все же забило. Угловой в исполнении хозяев позволил, наконец, подопечным Шварца сделать то, что они любят, — провести быструю атаку. В ее завершении Лесовой отпасовал, а Тюкавин отправил мяч в сетку, однако форвард совсем немного залез в офсайд.

И все же в концовке москвичи вырвали победу. Хозяева, похоже, задумались о трех очках, пошли вперед, чуть оголили зону сзади, чем и воспользовались динамовцы. Шиманьски отпасовал на Варелу, опасный прострел которого в свои ворота срезал Гоцук.



Гости выиграли в первую очередь благодаря везению — по содержанию закрытой игры самым ожидаемым результатом стала бы нулевая ничья. В хоккее есть термин — «мусорные» голы: не вытекающие из логики, на везении, каком-то отскоке или рикошете. По аналогии и победу гостей можно назвать «мусорной», но от этого она не становится менее ценной. А может, даже и более. Именно такие, за счет голов в концовках в равных матчах, часто и приводят клубы к высокому результату в итоговой таблице сезона.

Для «Динамо» успехом, несомненно, станет второе место, которое теперь ближе — после поражения ЦСКА в параллельной встрече. Впрочем, и о чемпионстве бело-голубым никто не мешает мечтать — они догнали «Зенит», имеющий встречу с «Ахматом» в запасе.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; перед матчем. РПЛ: «Рубин» — «Краснодар», «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи 24-го тура

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Александр Кержаков
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Сандро Шварц
5
8
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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Локомотив

 6
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 6
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Зенит

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