«Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!

Лидер сохранили трехочковый отрыв от «Динамо» , победив на выезде «Ахмат»

Страшный Грозный

Выезд в Грозный — всегда повод пошутить для любителей каламбуров. Хотя «грозный город» — это скорее стереотип: например, в прошлом сезоне «Ахмат» по набранным дома очкам занял 9 место, а в позапрошлом — вообще 15-е.

Но «Зениту» точно не смешно: в столице Чеченской республики он в последний раз до этой субботы выигрывал в РПЛ в 2015 году, то есть во времена Виллаш-Боаша, Данни и Халка. В гостях сине-бело-голубые в этом сезоне играют слабо — до начала тура они занимали четвертое место в таблице выездных матчей. Поэтому накануне встречи настроение у болельщиков «Зенита» было не самым оптимистичным — многие ожидали потерю очков.

А оступаться было нельзя. К началу встречи команда Семака уже знала о победе «Динамо» в Нижнем Новгороде, и на тот момент бело-голубые сравнялись по очкам с петербуржцами, но имели на игру больше. Впервые с августа отрыв лидера от ближайшего преследователя мог сократиться до одного очка, а то и вообще испариться.

Не та тактика

При этом штабу Семака нужно было в очередной раз решать задачу, как строить игру без Вендела. Бразилец все-таки не успел восстановиться к матчу в Грозном, поэтому «Зенит» опять лепил полузащиту из тех, кто есть. Кроме того, на длительный срок выбыл Караваев, а Сутормин остался в запасе. И после объявления составов было сложно понять, кто будет закрывать правую бровку.

Семак вообще выставил такой состав, при котором схема могла быть любой. Но тренер вернулся к расстановке 3-4-3, причем Мостовой занял место на правом краю. Это изначально выглядело опасно: Андрей — далеко не лучше всех в команде обороняется, а позиция правого латераля в тройке подразумевает постоянный фокус не только на атаке, но и на защите. Малком за последний год прибавил в разрушении, поэтому его было бы логичнее видеть на такой позиции при этом наборе игроков. Но Семак выбрал Мостового и приставил к нему страховать Барриоса.

Изначальный план провалился. Уже на 3-й минуте именно из той зоны пришел убойный момент, который не реализовал Харин, а Бериша в первую четверть часа истерзал всю бровку. Еще и по этой причине выбор Мостового выглядел странно: слева у «Ахмата» играет неуловимый косовар, которого следовало постоянно опекать. Кстати, единственный опасный момент до 20-й минуты «Зенит» создал именно в то время, когда Берише оказывали помощь. Вряд ли это случайность.

Перестроение в первом тайме

«Ахмат» лучше провел стартовый отрезок матча. Но Семак вовремя сделал перестановки и примерно с 30-й минуты переключил схему с 3-4-3 на 4-4-2: Барриос вернулся в опорную зону, Мостовой с правого фланга ушел на привычный левый, а Кузяев стал правым защитником. Иронично, что именно в Грозном, еще в «Тереке», Далер провел несколько матчей на этой необычной для себя позиции в сезоне-2015/16.

Такое перестроение сыграло ключевую роль. Пожар в обороне у «Зенита» сразу потух, а «Ахмат» до перерыва вообще больше ни разу не пробил по воротам. Берише стало сложнее искать пространство, а Мостовой почувствовал себя свободнее и, как следствие, создал гол для Юри Алберто — Андрей ушел с левой бровки в центр и поднес мяч бразильцу. Алберто со второй попытки забил: чуть ранее форвард с линии штрафной не попал в нижний угол.

На смену схемы по ходу первого тайма нужно сделать особый акцент еще и потому, что тренерский штаб «Зенита» в прошлом сезоне обильно критиковали за поздние замены и медленную реакцию на события по ходу игры. Такая перестановка говорит о том, что и тренеры растут.

Долгожданная победа

На второй тайм Семак оставил и Кузяева в обороне, и 4-4-2. Изменился только характер игры: «Зенит» не атаковал так агрессивно, как в последние 15 минут перед перерывом. А Андрей Талалаев, судя по всему, так и не придумал, как ответить на задумку Семака. Такая пассивность вылилась в то, что с начала второго тайма до 70-й минуты никто не нанес ни одного удара по воротам. И, конечно, это было на руку «Зениту».

Семак больше и не пытался ничего изобретать. В середине второго тайма он сделал показательную замену, выпустив Оздоева вместо Дзюбы. И вряд ли кто-то из болельщиков «Зенита» обвинит тренера в слишком боязливой игре во втором тайме — он подчеркнуто шел на результат. Он его и добился.

В конце «Ахмат» стал атаковать большими силами, и «Зенит» успел найти дыру в его обороне — второй гол забил Ерохин. После этого точно стало ясно, что сине-бело-голубые впервые с 2015 году выиграют в Грозном в чемпионате России. И сделали они это вовремя — трехочковый отрыв от «Динамо» сохраняется, а дистанция до конца сезона сокращается.