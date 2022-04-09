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«Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!

«Зенит» обыграл «Ахмат» благодаря голам Алберто и Ерохина
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Малком.
Фото ФК «Зенит»
Форвард «Зенита» Юри Алберто обнимает Малкома после гола в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Зенит»
1/2
Лидер сохранили трехочковый отрыв от «Динамо», победив на выезде «Ахмат».

Страшный Грозный

Выезд в Грозный — всегда повод пошутить для любителей каламбуров. Хотя «грозный город» — это скорее стереотип: например, в прошлом сезоне «Ахмат» по набранным дома очкам занял 9 место, а в позапрошлом — вообще 15-е.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Зенит
Голы
Юри Алберто, 39 (0:1), Ерохин, 90 (0:2)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Быстров Бериша (Коновалов, 63) Швец (Себай, 73) Трошечкин Уткин Харин (Умаев, 86) Тимофеев (Карапузов, 63)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос (Адамов, 86) Клаудиньо Кузяев Мостовой (Алип, 63) Юри Алберто (Сутормин, 86) Малком (Ерохин, 86) Дзюба (Оздоев, 73)
Предупреждения
Швец 36’, Уткин 38’, Бериша 45+1’, Богосавац 49’, Семенов 74’, Себай 88’  -  Барриос 50’, Юри Алберто 85’, Кузяев 90+5’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Кобзев (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

Но «Зениту» точно не смешно: в столице Чеченской республики он в последний раз до этой субботы выигрывал в РПЛ в 2015 году, то есть во времена Виллаш-Боаша, Данни и Халка. В гостях сине-бело-голубые в этом сезоне играют слабо — до начала тура они занимали четвертое место в таблице выездных матчей. Поэтому накануне встречи настроение у болельщиков «Зенита» было не самым оптимистичным — многие ожидали потерю очков.

А оступаться было нельзя. К началу встречи команда Семака уже знала о победе «Динамо» в Нижнем Новгороде, и на тот момент бело-голубые сравнялись по очкам с петербуржцами, но имели на игру больше. Впервые с августа отрыв лидера от ближайшего преследователя мог сократиться до одного очка, а то и вообще испариться.

Не та тактика

При этом штабу Семака нужно было в очередной раз решать задачу, как строить игру без Вендела. Бразилец все-таки не успел восстановиться к матчу в Грозном, поэтому «Зенит» опять лепил полузащиту из тех, кто есть. Кроме того, на длительный срок выбыл Караваев, а Сутормин остался в запасе. И после объявления составов было сложно понять, кто будет закрывать правую бровку.

Семак вообще выставил такой состав, при котором схема могла быть любой. Но тренер вернулся к расстановке 3-4-3, причем Мостовой занял место на правом краю. Это изначально выглядело опасно: Андрей — далеко не лучше всех в команде обороняется, а позиция правого латераля в тройке подразумевает постоянный фокус не только на атаке, но и на защите. Малком за последний год прибавил в разрушении, поэтому его было бы логичнее видеть на такой позиции при этом наборе игроков. Но Семак выбрал Мостового и приставил к нему страховать Барриоса.

Изначальный план провалился. Уже на 3-й минуте именно из той зоны пришел убойный момент, который не реализовал Харин, а Бериша в первую четверть часа истерзал всю бровку. Еще и по этой причине выбор Мостового выглядел странно: слева у «Ахмата» играет неуловимый косовар, которого следовало постоянно опекать. Кстати, единственный опасный момент до 20-й минуты «Зенит» создал именно в то время, когда Берише оказывали помощь. Вряд ли это случайность.

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Перестроение в первом тайме

«Ахмат» лучше провел стартовый отрезок матча. Но Семак вовремя сделал перестановки и примерно с 30-й минуты переключил схему с 3-4-3 на 4-4-2: Барриос вернулся в опорную зону, Мостовой с правого фланга ушел на привычный левый, а Кузяев стал правым защитником. Иронично, что именно в Грозном, еще в «Тереке», Далер провел несколько матчей на этой необычной для себя позиции в сезоне-2015/16.

Такое перестроение сыграло ключевую роль. Пожар в обороне у «Зенита» сразу потух, а «Ахмат» до перерыва вообще больше ни разу не пробил по воротам. Берише стало сложнее искать пространство, а Мостовой почувствовал себя свободнее и, как следствие, создал гол для Юри Алберто — Андрей ушел с левой бровки в центр и поднес мяч бразильцу. Алберто со второй попытки забил: чуть ранее форвард с линии штрафной не попал в нижний угол.

На смену схемы по ходу первого тайма нужно сделать особый акцент еще и потому, что тренерский штаб «Зенита» в прошлом сезоне обильно критиковали за поздние замены и медленную реакцию на события по ходу игры. Такая перестановка говорит о том, что и тренеры растут.

Долгожданная победа

На второй тайм Семак оставил и Кузяева в обороне, и 4-4-2. Изменился только характер игры: «Зенит» не атаковал так агрессивно, как в последние 15 минут перед перерывом. А Андрей Талалаев, судя по всему, так и не придумал, как ответить на задумку Семака. Такая пассивность вылилась в то, что с начала второго тайма до 70-й минуты никто не нанес ни одного удара по воротам. И, конечно, это было на руку «Зениту».

Семак больше и не пытался ничего изобретать. В середине второго тайма он сделал показательную замену, выпустив Оздоева вместо Дзюбы. И вряд ли кто-то из болельщиков «Зенита» обвинит тренера в слишком боязливой игре во втором тайме — он подчеркнуто шел на результат. Он его и добился.

В конце «Ахмат» стал атаковать большими силами, и «Зенит» успел найти дыру в его обороне — второй гол забил Ерохин. После этого точно стало ясно, что сине-бело-голубые впервые с 2015 году выиграют в Грозном в чемпионате России. И сделали они это вовремя — трехочковый отрыв от «Динамо» сохраняется, а дистанция до конца сезона сокращается.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

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Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
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П2

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1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Александр Ерохин
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
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