Похоже, «Зенит» все-таки покупает вратаря. Зачем Крицюк Семаку?

30-летний голкипер «Жил Висенте» Станислав Крицюк возвращается в Россию.

Головная боль из-за Лунева

Информация тянется из Португалии — в понедельник журналист Педру Сепулведа сообщил, что «Жил Висенте» продаст «Зениту» российского вратаря Станислава Крицюка за 2 миллиона евро, не считая бонусов. Журналист малоизвестный, но в такой инсайд поверить легко — сине-бело-голубые действительно уже два месяца ищут вратаря с российским паспортом. И Крицюк — далеко не худший вариант.

Exclusivo. O @GilVicente_fc vai vender Stanislav Kritciuk ao @zenit_spb. Negocio de 2 milh?es de euros fixos + 2 milh?es por objetivos — 1,5 milh?es se jogar 50% dos jogos + 500 mil euros se o Zenit passar a fase de grupos ?? #Zenit #gilvicente #TransferNews #Transfers pic.twitter.com/x2oEspOcIa — Pedro Sep?lveda (@pedromsepulveda) August 30, 2021

В начале лета чемпионы России не планировали покупать вратаря. В распоряжении тренерского штаба Сергея Семака была укомплектованная линия: первый номер Лунев, страхующий ветеран Кержаков и пара перспективных молодых — Одоевский и Бязров. Проблема заключалась лишь в том, что у первых двух летом истекали контракты. И если с Кержаковым удалось без трудностей продлить соглашение на год, то Лунева условия не устроили — и он свободным агентом отправился в «Байер», где сейчас сидит на скамейке запасных.

Свободный агент

Теоретически «Зенит» мог заполучить Крицюка свободным агентом. Прошлый сезон российский вратарь провел в «Белененсеше», но летом контракт закончился. В «Жил Висенте» Станислав официально перешел 21 июня, Лунев на тот момент все еще числился футболистом сине-бело-голубых и вел переговоры о новом контракте. «Зенит» был уверен, что договориться удастся. Не получилось — и начались отчаянные поиски нового голкипера.

Я уже сообщал в недавнем тексте о чемпионах России, что «Зенит» искал вратаря на сезон-два. Из-за форс-мажора, связанного с Луневым, команда фактически осталась без номера один, а впереди — «Челси» и «Ювентус». Поэтому клуб рассматривал кандидатуры всех опытных вратарей с российским паспортом. Но проблема в том, что все они играют в клубах РПЛ, и никто из них не собирался продавать ключевого футболиста задешево. Влиял лимит.

Голкиперы из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, которые не считаются легионерами в РПЛ, тоже «Зениту» не подошли. А за рубежом вариантов с качественными вратарями было немного — либо возвращать Лунева, либо выходить на Крицюка.

Ужасное столкновение и неплохой старт сезона

О потенциальном новичке «Зенита» российские болельщики знают достаточно. Вкратце напомню: воспитывался академией Коноплева, в 23 года уехал в «Брагу» и сделал себя имя в Португалии. В 2016-м Крицюка сначала арендовал, а затем выкупил «Краснодар», но в основе «быков» Станислав отыграл лишь год с небольшим — травмы, ошибки и появление Сафонова вынудили голкипера вернуться к истокам.

Весь прошлый сезон Крицюк провел в «Белененсеше», с которым занял десятое место в лиге. Статистика весьма достойная для клуба-середняка — 27 пропущенных мячей в 27 матчах, 11 сухих игр. Меньше «Белененсеша» в минувшем чемпионате пропустили только три гранда и «Брага». Но, конечно, главным эпизодом сезона для голкипера стало жуткое столкновение с защитником «Порту» Нану в февральском матче чемпионата. Они на полном ходу влетели друг в друга. Если Крицюк отделался относительно легко, то Нану с сотрясением увезли на скорой прямо с газона.

Станислав изначально подписывал годичный контракт с «Белененсешем», и в июне он истек. Свободного агента подобрал другой середняк примейры — «Жил Висенте» (11-е место в прошлом сезоне). Крицюк сразу стал основным и в первых двух турах даже сыграл на ноль. Правда, затем команда все-таки уступила «Бенфике» (0:2) и «Санта-Кларе» (0:1). Однако Крицюк все равно отлично себя проявил — болельщики «Жила» явно будут расстроены тем, что россиянин покидает Португалию.

Kritciuk a muralha Russa! ??



O nosso guardi?o Russo j? tem 16 defesas na Liga Portugal Bwin, sendo o guarda-redes com mais defesas no campeonato! ?



Esperemos que a nossa muralha continue assim at? ao fim da ?poca! ???



Aqui est?o algumas das suas defesas! ? pic.twitter.com/n9NvrNGQo8 — Gil Vicente Lovers (@LoversVicente) August 26, 2021

Небезоговорочный первый номер

Крицюк всегда считался недооцененным голкипером. На заре карьеры в «Браге» он регулярно выходил в стартовом составе, а в последний год подтвердил статус одного из крепких вратарей по меркам Португалии. Крицюк — рослый, пластичный, отлично играет на линии, но не всегда удачно — на выходах.

«Зенит» должно смущать, что в «Краснодаре» у Станислава не задалось. Он и в сборной России не закрепился — сыграл всего в двух товарищеских матчах в 2016-м, а с тех пор в главную команду не вызывался. Возможно, Крицюку комфортнее играть за середняков Португалии, где давление не так высоко. Но в любом случае для него «Зенит» — отличный шанс вернуться в сборную, а заодно и дебютировать в Лиге чемпионов (он играл за «Краснодар» только в отборе).

Судя по цифрам, Крицюк превосходит Кержакова. В этом сезоне — однозначно, но выборка не такая большая. В прошлом сезоне Станислав тоже чаще Михаила отбивал мячи, но это логично: по воротам середняка Португалии бьют чаще, чем по воротам лидера РПЛ. А вот процент отраженных ударов прошлого сезона у голкиперов сопоставим: Крицюк — 76,5%, Кержаков — 75,4%.

Статистика Кержакова и Крицюка в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Нет гарантии, что 30-летний вратарь с ходу займет место основного. Но, разумеется, вероятность высока — не зря же «Зенит» так долго искал варианты. Правда, этот трансфер означает и перемены для талантливого Одоевского — скорее всего, в ближайшее время 18-летний воспитанник «Зенита» отправится в аренду.