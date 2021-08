Похоже, «Зенит» все-таки покупает вратаря. Зачем Крицюк Семаку?

Kritciuk a muralha Russa! ??



O nosso guardi?o Russo j? tem 16 defesas na Liga Portugal Bwin, sendo o guarda-redes com mais defesas no campeonato! ?



Esperemos que a nossa muralha continue assim at? ao fim da ?poca! ???



Aqui est?o algumas das suas defesas! ? pic.twitter.com/n9NvrNGQo8