После побед сине-бело-голубых над ЦСКА и красно-белых над «Уралом» в чемпионской гонке остались только двое

После декабрьского поражения от «Зенита» красно-белые выглядели отброшенными от битвы за титул: две неудачи подряд, скандал в Сочи, весть об уходе Доменико Тедеско, шесть очков отставания от лидера. После такого было сложно поверить в себя и найти силы для дальнейшей борьбы.

Особенно сильно по амбициям «Спартака» ударили слова тренера. За кого теперь играть футболистам? Будет ли он сам мотивирован? В начале года где-то проскочил слух, что Тедеско вообще использует «Спартак» для экспериментов, поэтому и наигрывает схему с четырьмя защитниками.

Оказалось, бред. И желание побеждать у немца никуда не делось. Хотя в Германии есть живой негативный пример: после того как главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе объявил о переезде в Дортмунд летом, его команда проиграла семь раз подряд.

«Пока вообще не думаю о чемпионстве». Слова Тедеско после разгрома «Урала»

У «Спартака» все не так. Да, москвичи уступили в двух первых матчах года, но Тедеско осознал ошибки и вернул красно-белых к рабочей схеме. Нашел в ней и место для Промеса, а ведь об этом все болельщики беспокоились зимой. Теперь «Спартак» порхает: 13 голов и девять очков в трех встречах. Наверняка в клубе жалеют, что ближайшие две недели придется отдыхать.

Но еще больше — о том, что в весеннем календаре нет игры с «Зенитом». Для «Спартака» это сейчас самая большая проблема. Четыре очка отставания от лидера — не так много. Но только в том случае, если тебе еще с ним встречаться.

Оба матча с питерцами «Спартак» уже провел: добыл в них лишь ничью, а значит, при равенстве очков выше окажется команда Сергея Семака.

Вывод прост: «Спартак» сражается за титул, но сам выиграть его не может. А «Зенит» проиграть чемпионат может — если будет неосторожен с относительно простым календарем. Трудные матчи в нем есть, но ни «Спартак», ни теперь уже ЦСКА на пути не встретятся. Красно-синих команда Семака отцепила — они в восьми очках, и это пропасть.

В борьбе за чемпионство остались только двое, и это современная классика — «Зенит» против «Спартака».