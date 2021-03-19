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«Зенит» — чемпион? «Спартак» не согласен

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Красно-белые занимают второе место в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Красно-белые занимают второе место в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После побед сине-бело-голубых над ЦСКА и красно-белых над «Уралом» в чемпионской гонке остались только двое
Спартак — Урал
18&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Красно-белые разгромили гостей из&nbsp;Екатеринбурга.И зачем Тедеско переходил на 4-4-2? С такой игрой у «Спартака» были все шансы на титул

После декабрьского поражения от «Зенита» красно-белые выглядели отброшенными от битвы за титул: две неудачи подряд, скандал в Сочи, весть об уходе Доменико Тедеско, шесть очков отставания от лидера. После такого было сложно поверить в себя и найти силы для дальнейшей борьбы.

Особенно сильно по амбициям «Спартака» ударили слова тренера. За кого теперь играть футболистам? Будет ли он сам мотивирован? В начале года где-то проскочил слух, что Тедеско вообще использует «Спартак» для экспериментов, поэтому и наигрывает схему с четырьмя защитниками.

Оказалось, бред. И желание побеждать у немца никуда не делось. Хотя в Германии есть живой негативный пример: после того как главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе объявил о переезде в Дортмунд летом, его команда проиграла семь раз подряд.

18&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Игорь Калинин и&nbsp;Квинси Промес.

«Пока вообще не думаю о чемпионстве». Слова Тедеско после разгрома «Урала»

У «Спартака» все не так. Да, москвичи уступили в двух первых матчах года, но Тедеско осознал ошибки и вернул красно-белых к рабочей схеме. Нашел в ней и место для Промеса, а ведь об этом все болельщики беспокоились зимой. Теперь «Спартак» порхает: 13 голов и девять очков в трех встречах. Наверняка в клубе жалеют, что ближайшие две недели придется отдыхать.

Но еще больше — о том, что в весеннем календаре нет игры с «Зенитом». Для «Спартака» это сейчас самая большая проблема. Четыре очка отставания от лидера — не так много. Но только в том случае, если тебе еще с ним встречаться.

Оба матча с питерцами «Спартак» уже провел: добыл в них лишь ничью, а значит, при равенстве очков выше окажется команда Сергея Семака.

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Виктор Гончаренко.«Зенит» выбил ЦСКА. Семак выбил Гончаренко?

Вывод прост: «Спартак» сражается за титул, но сам выиграть его не может. А «Зенит» проиграть чемпионат может — если будет неосторожен с относительно простым календарем. Трудные матчи в нем есть, но ни «Спартак», ни теперь уже ЦСКА на пути не встретятся. Красно-синих команда Семака отцепила — они в восьми очках, и это пропасть.

В борьбе за чемпионство остались только двое, и это современная классика — «Зенит» против «Спартака».

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