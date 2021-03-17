«Зенит» выбил ЦСКА. Семак выбил Гончаренко?

В центральном матче всей весенней части РПЛ чемпион на выезде победил армейцев (3:2). Это поражение может стоить должности главному тренеру красно-синих

ЦСКА — «Зенит». Армейцы проигрывают 0:4, Виктор Гончаренко не приходит на пресс-конференцию, а говорит жесткие слова футболистам в раздевалке и уезжает в Белоруссию. В следующем туре командой руководит Сергей Овчинников. Это было прошлым летом.

И вот снова «ВЭБ Арена» и невероятный по важности матч ЦСКА — «Зенит». Как для клубов, у которых расклад в борьбе за золото мог существенно измениться, так и для главных тренеров.

Особенно для Гончаренко. В РПЛ в этом году у него случилось два поражения в трех встречах, включая болезненное от аутсайдера — «Арсенала». После него на белоруса обрушился вал критики со стороны болельщиков красно-синих. И снова пошли разговоры об отставке. Словно давая судьбе второй шанс превратить московскую игру с питерцами в последнюю для Гончаренко в ЦСКА.

Но ведь армейцы уже находились в подобной ситуации — перед последним матчем 2020 года. И тогда в Ростове сделали красиво, одержав уверенную победу. Хет-трик Чалова убрал в долгий ящик разговоры об отставке Гончаренко.

Теперь Федор остался в запасе — в атаке ставка сделана на новичка Рондона. Он-то и открыл счет, но это стало только началом триллера.

Матч получился на редкость увлекательным. ЦСКА как огня боялся потерпеть третье поражение в четырех встречах. Но и у «Зенита» не все так уж радужно, а в случае проигрыша в Москве преимущество в борьбе за золото практически превращалось в пыль. И Сергею Семаку в этом случае тоже было не позавидовать.

Огненная интрига — огненный футбол. Где было все. И эмоции игроков — Вендел что-то не поделил с помощником Семака — Оливейрой, кидал в его сторону перчатки, а потом примирительно извинялся и делал дубль.

И упущенные моменты — Дзюба из центра штрафной угодил в Акинфеева, потом не сумел переиграть голкипера с 11-метровой отметки, а Дуглас Сантос угодил в штангу.

И удаление одного футболиста сборной России — Ахметова — за грубый фол против другого — Кузяева.

И, конечно, судейская тема, без которой сейчас не обходится ни один тур. У армейцев наверняка куча претензий к Кукуляку. Но кто просил Ахметова вонзаться шипами в икру Кузяева? Или Мариу Фернандеса задирать руку выше головы в собственной штрафной, увеличивая площадь тела? Сейчас такие свистят постоянно.

Рефери «в прямом эфире» не видел нарушений, но в эпоху ВАР все можно пересмотреть в замедленном повторе.

И если ЦСКА захочет сосредоточиться на судейской теме, то будет, наверное, не прав. Команда Гончаренко за весь первый тайм лишь раз попала в створ — когда забивал венесуэлец. Случился еще момент, когда до мяча не дотянулись Влашич и Рондон. В остальном же доминировали гости.

В начале второго тайма еще в равных составах армейцы пропустили второй мяч. Да и в целом по игре смотрелись гораздо слабее, сделав слишком мало для судьбоносного в борьбе за золото матча.

И теперь ЦСКА не только выпадает из чемпионской гонки (отставание — 8 очков), но и рискует провалиться на 4-6-е места.

Посмотрим, что скажут армейские руководители. Семак очень прилично раскачал кресло под Гончаренко.