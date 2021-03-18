«Быки» в меньшинстве повели 2:0. Но дубль 18-летнего Тюкавина перевернул игру в пользу «Динамо»

Бело-голубые в гостях обыграли «Краснодар» (3:2).

«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:0)

Голы: Вилена, 11 (1:0). Газинский, 51 (2:0). Фомин, 58 (2:1). Тюкавин, 66 (2:2). Тюкавин, 80 (2:3).

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Уткин, 71), Кабелла (Литвинов, 21), Классон (Сулейманов, 71), Вилена (Олссон, 62), Вандерсон Масиэл, Кайо.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела (Комличенко, 65), Скопинцев (Тюкавин, 55), Евгеньев, Фомин, Грулев (Нжи, 65), Моро, Шиманьски, Захарян, Лесовой (Паршивлюк, 81).

Предупреждения: Кайо, 8. Грулев, 12. Варела, 28. Классон, 33. Фомин, 51. Сорокин, 75. Вандерсон Масиэл, 90+3.

Удаление: Кайо, 18.

Судьи: Казарцев. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Болотенков (Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

18 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Российский чемпионат постепенно раскочегаривается. После замороженных первых туров на ледяных полях все больше и больше зрелищных матчей. Вот и в Краснодаре встреча вышла огненной.

Долгое время казалось, что «быки» наконец прервут свою черную полосу (четыре поражения, одна ничья и лишь одна победа над еле живым «Тамбовом» в 2021 году). Даже в меньшинстве команда не закрылась, старалась идти вперед и довела счет до 2:0 в начале второго тайма. Но потом молодость и задор бело-голубых все же разбомбили соперника. А победу принес дубль очередного динамовского таланта — 18-летнего Константина Тюкавина.

Он уже попадал в эпицентр внимания, забив «Спартаку» в кубковом матче. Но потом фокус болельщиков переключился на 17-летнего Арсена Захаряна. Тот зарабатывал пенальти и забивал победный мяч в Грозном, отдавал роскошный голевой пас в матче с «Тамбовом» и признавался лучшим игроком встречи. А потом был вызван на финальную часть молодежного чемпионата Европы.

У Тюкавина настоящий спортивный характер, который передался от отца — легендарного игрока в хоккей с мячом. Уверен, и он мечтал о вызове, при этом точно рад за своего друга.

Связка двух воспитанников динамовской школы хорошо работала в предыдущем туре против красно-белых, но тогда Тюкавину не хватило совсем немного, чтобы забить. В Краснодаре 18-летний форвард впервые отличился с передачи 17-летнего полузащитника. Интересно, был ли когда-то в истории РПЛ случай, чтобы автору мяча и ассистенту было на двоих всего 35 лет.

А потом Тюкавин снова продавил защитника и принес «Динамо» победу — 3:2. В обоих случаях юному динамовцу безуспешно противостояла другая молодость — 19-летний Литвинов, проводивший всего второй матч в РПЛ.

Бело-голубые одержали сверхволевую победу, хотя до этого ни разу в сезоне не побеждали, уступая в счете хотя бы 0:1. Можно сделать вывод, что характер у динамовской молодежи постепенно закаляется.

Впрочем, один фактор не дает этой мысли разгуляться вовсю. Все-таки «Динамо» 70 минут провело в большинстве. И, наверное, должно было больше доминировать на поле, чем мы это видели. А в равных составах «быки» вообще не давали москвичам вздохнуть. И первый гол Вилены выглядел вполне логичным.

Как и в матче со «Спартаком» недельной давности, бело-голубые долгое время не могли выйти из-под прессинга, теряя и теряя мячи. Так что, радуясь победе, яркой игре молодежи, классному голу Фомина, который воспитанник школы «Краснодара» не стал отмечать, Шварц наверняка найдет массу пищи для размышлений, как сделать цельной игру команды на протяжении всех 90 минут.

А Мураду Мусаеву не позавидуешь. История продолжается — довольно качественная игра впереди не приносит очков. На сей раз набедокурил Кайо, схлопотавший два предупреждения уже к 18-й минуте. Это вынудило выпустить необстрелянного Литвинова. При этом тренер пожертвовал Кабеллой, который был дико недоволен ранней заменой и не пожал руку Мусаеву.

«Краснодар», похоже, окончательно выбывает из борьбы за еврокубки. А вот «Динамо» теперь всего в одном очке от третьей строчки.