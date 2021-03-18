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«Пока вообще не думаю о чемпионстве». Первые слова Тедеско после разгрома «Урала»

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
Сегодня, 21:55
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Спартак — Урал

— Какие у вас впечатления от победы?

— Очень быстрая была игра. Рано забили два гола, это важно в матчах с таким соперником, как «Урал». Чем дальше счет оставался бы ничейным, тем становилось бы труднее. После пропущенного важно было также забить еще один гол, что мы и сделали.

— Известно ли, что с Кралом и Зобниным?

— Не знаю, посмотрим, что с ними.

— Что нужно делать болельщикам и руководству, чтобы вы остались в «Спартаке»?

— Спасибо за теплые слова. Мы выиграли, мне нравится быть здесь, больше мне пока нечего сказать.

18&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Красно-белые разгромили гостей из&nbsp;Екатеринбурга.И зачем Тедеско переходил на 4-4-2? С такой игрой у «Спартака» были все шансы на титул

— Вы не жалеете, что матчи с «Рубином» и «Динамо» в Кубке вы провели по другой схеме?

— Я ни секунды не жалею о том выборе. Та схема новая для команды, нам важно иметь гибкость. В Кубке мы играли лучше «Динамо», но они первые забили нам, вы помните тот момент в штрафной. После этого мы продолжили давить, но получили красную. С «Динамо» мы вообще часто играем в меньшинстве. Такова история. Тактика важна, но главное — энергия и качество отдельных игроков на поле. Мы хорошо играли оба матча с «Динамо», здесь нет речи о тактике.

— Думаете ли вы сейчас о чемпионстве?

— Я не думаю об этом. До конца чемпионата еще семь матчей. В России все может случиться, любой клуб может выиграть у кого угодно. «Динамо» победило «Краснодар», дальше бело-голубым играть с «Уфой» и «Ротором». Нам же предстоят матчи с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». У нас многие уезжают в сборные, вернутся прямо перед матчем с «Ростовом», так что будет непросто.

— В конце спартаковцы получили четыре желтые карточки. Вас это не напрягло?

— Да, вы правы, это не очень хорошо. Кутепов пропустит следующий матч. По этой же причине мы заменили Джикию, чтобы он не получил предупреждение. Это печальный момент.

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