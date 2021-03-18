И зачем Тедеско переходил на 4-4-2? С такой игрой у «Спартака» были все шансы на титул

Разгром «Урала» не только порадовал болельщиков красно-белых, но и заставил их кусать локти.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1 (3:0)

Голы: Ларссон, 12 (1:0). Промес, 26 (2:0). Соболев, 45+2 — с пенальти (3:0). Бикфалви, 55 — с пенальти (3:1). Ларссон, 57 (4:1). Соболев, 90+7 — с пенальти (5:1).

«Спартак» (Москва): А.В.Максименко, Жиго, Маслов, Джикия (Гапонов, 88), Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Айртон, Ларссон (Бакаев, 88), Соболев, Промес.

«Урал» (Екатеринбург): Коновалов, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин (Адамов, 77), Егорычев, Аугустыняк, Йовичич (Емельянов, 46), Бикфалви, Гаджимурадов (Подберезкин, 66), А.С.Максименко (Ибрахимай, 66).

Предупреждения: Герасимов, 56. Жиго, 74. Кутепов, 76. Ларссон, 84. Коновалов, 85. Айртон, 86. Страндберг, 90+6.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов (Москва), Ковалев (Реутов).

ВАР: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва).

18 марта. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Победа над «Динамо» в прошлые выходные оставила у болельщиков «Спартака» приятное послевкусие. Не только самим своим фактом и тем, что взят реванш за поражение в кубковом турнире, но и из-за того, как она была достигнута. Футбол красно-белые показали классный.

Но вот ощущения перед «Уралом» возникли не то чтобы тревожные, но настороженность присутствовала. Во-первых, екатеринбуржцы в последнее время крайне неудобный соперник для «Спартака». В последних шести матчах в РПЛ у москвичей только одна победа при двух ничьих и трех поражениях, да и та достигнута почти два года назад. Доменико Тедеско «Урал» еще не обыгрывал — две гостевых ничьи. А во-вторых, нынешний «Спартак» — команда эмоциональная, и против «Динамо» этих самых эмоций выплеснулось очень много. Могло и не хватить, тем более примеры есть — так, после яркой кубковой победы над ЦСКА (3:2) последовала пустая игра с «Краснодаром» (0:1).

Но настороженность эта улетучилась довольно быстро. Красно-белые вышли на поле очень собранными и по-хорошему заряженными. Снова соперник был в стартовые минуты подавлен мощнейшим прессингом, причем хозяева, в отличие от той же встречи с «Краснодаром», продолжали поддушивать «Урал» на протяжении всего первого тайма.

Показательно, что не очень ярко сыгравшие с «Динамо» Промес и Ларссон в этот раз были одними из лучших. Голландец, по сути, и сделал разницу, на индивидуальном мастерстве забив второй — ставший определяющим — гол. У шведа дубль, а штрафной в его исполнении — один из лучших моментов весны. А вот разрывавший всех и вся в Петровском парке Соболев оказался не так заметен, пусть и реализовал два пенальти. Но в любом случае для «Спартака» здорово, что нет зависимости от кого-то одного.

Обидно за Крала и Зобнина, но, увы, на таких тяжелых в этом холодном марте газонах вероятность мышечных повреждений увеличивается. И за Маслова — у парня прямо какая-то черная серия. То в свои ворота забьет, то нелепый пенальти на нем поставят, хотя в последнем случае защитника сложно в чем-то обвинять — в отличие от Мозеса в кубковом матче с «Динамо», он даже руку в сторону не выставлял.

А еще мучит вопрос: что это было в первых после рестарта сезона играх с «Динамо» и «Рубином»? Зачем отказались от того, что прекрасно работало с этим подбором футболистов, и переходили на схему 4-4-2? Теперь ведь, если «Спартак» по итогам чемпионата не попадет в топ-2 или, скажем, отстанет от «Зенита» на одно-два очка, в воздухе останется висеть вот это «а что, если бы». Понятно, не факт, что с 3-5-2 и с Промесом в роли «десятки» обыграли бы «Рубин». Но от таких разговоров все равно никуда не деться.

Несмотря на разгром «Урала», чемпионская гонка все равно довольно умозрительна — слишком уж легкий у «Зенита» календарь на финише. Впрочем, сейчас для «Спартака» куда важнее не «-4» от сине-бело-голубых, а «+4» от ЦСКА и «Локомотива». Титул станет чудом, подарком судьбы, а вот попадание в топ-2 — суровая необходимость.

И в этом смысле предстоящие два тура станут для «Спартака» невероятно важными — выезд в Ростов-на-Дону и матч с «Локомотивом». Тогда как тому же ЦСКА играть с «Тамбовом» и «Ротором». И в этом смысле перерыв в чемпионате, кажется, красно-белым совсем не на руку.