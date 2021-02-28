Олег Романцев: «В Антверпене готов был задушить арбитра-провокатора!»

Рубрика «Спросите у Романцева».

Вопреки снежным капризам природы и упрямству коварной эпидемии, российский футбол с места в карьер бросился доигрывать прерванный на зиму сезон. А начал он его с 1/8 финала Кубка, разом встряхнув неожиданными результатами явно соскучившихся по игре болельщиков. Что сразу же стало видно и по вопросам, которые они в конце февраля прислали в новую рубрику «СЭ» «Спросите у Романцева».

Хотите бросить курить — берите пример с Газзаева

Олег Гринев: После кубковой встречи со «Спартаком» одни стали говорить, что победа в ней «Динамо» — дело случая. Другие же утверждают, что соперник команды Тедеско был на голову сильней. А каково на сей счет ваше мнение, уважаемый Олег Иванович?

Олег Романцев: Англичане говорят, что самое красивое в футболе — счет на табло. Считаю, что в подобных спорах он является решающим аргументом. Все остальное — эмоции болельщиков. Одним результат принес радость, других, вызвав чувство досады, огорчил. Что касается меня, то я бы нисколько не удивился точно такому же счету в пользу «Спартака». Это был типичный кубковый матч, в котором кто-то обязательно побеждает. На сей раз это удалось «Динамо». Да, был странноватый пенальти. А гол, забитый Тюкавиным, случается раз на тысячу матчей. Но и то и другое было! А значит, все по справедливости. Хотя ни в движении, ни в организации игры «Спартак» сопернику не уступил.

Игорь Грунин: Насколько, по-вашему, справедливо был назначен пенальти в ворота «Спартака» и почему не вмешался ВАР?

Олег Романцев: Я давно придерживаюсь мнения, что если после назначения пенальти начинаются споры типа «был, не был», то последнее слово здесь должно остаться за судьей. В случае с Мозесом мнения разделились 50 на 50. При таком раскладе арбитр оказывается как бы между двух огней. И Левников прекрасно понимал: в любом случае одна из сторон признает его виноватым. Потому и воспользовался правом последнего слова. Я думал, что появление ВАР исключит спорные решения арбитров. Но пока меньше их не становится. Пример тому — отложенный пенальти в ворота «Локомотива» во встрече с ЦСКА, который вдруг обнаружил этот сверхбдительный состав ВАР. Но поскольку Влашич пробил мимо, скорее всего, обойдется без претензий к арбитру Кукуяну и скандала в прессе.

Сергей Крытов: Тедеско очень болезненно реагирует на решения судей. А как вам, Олег Иванович, удавалось сдерживать себя, когда вы видели, как доставалось «Спартаку», особенно в еврокубках? Сигареты выручали?

Олег Романцев: Да уж, в Европе судьи нас точно не жаловали. О чем я как-то упомянул на пресс-конференции. И хотя сделал это после одного из матчей чемпионата России, уже на следующий день из штаб-квартиры УЕФА поступил официальный запрос дать объяснения беспочвенным обвинениям в адрес арбитров. В итоге все улеглось, но нервов это стоило немалых. Но однажды даже сигарета не спасла. Не выдержал в полуфинале Кубка Кубков в Антверпене, где меня еле сдержали, когда после матча я был готов задушить португальского судью, который ни за что удалил Онопко и придумал в наши ворота липовый пенальти. Это была чистая провокация! К счастью, тогда телевидение не показывало то, что происходило за пределами поля. Тедеско в этом плане повезло меньше. Вот почему моментами я его понимаю.

Анатолий Богат: Здравствуйте, Олег Иванович. Курю с того момента, как начал болеть за «Спартак». Скажите, как вам удалось пережить запрет тренерам на курение во время матчей? И, если можно, поделитесь секретом, как удалось отказаться от никотиновой зависимости.

Олег Романцев: К запрету меня подготовила жизнь, поскольку на матчах под крышей «Олимпийского» он существовал еще и раньше. Зато в «Лужниках» у меня был полный комфорт — директор стадиона Владимир Алешин всегда давал команду ставить мне рядом со скамейкой персональную пепельницу. Почему бросил сам, без запрета, уже и не помню. Но знаю, что, какими секретами ни делись, здесь все зависит только от тебя самого. Вот Валерий Газзаев как-то взял да и заявил: «Все, Олег, я с куревом завязываю!» И при мне выбросил пачку сигарет. С той поры и бросил. Вот что значит газзаевский характер! С него пример и берите.

Евгений Смолин: Олег Иванович, вы согласны с Александром Пановым, недавно заявившим, что сегодня Тедеско — один из самых интересных тренеров российского чемпионата?

Олег Романцев: А почему бы и нет? Это прежде всего специалист со своими взглядами на футбол, профессию. Он привез с собой что-то новое, чем не похож на некоторых коллег-гастарбайтеров. К тому же Доменико молод, амбициозен и пока не до конца реализовал себя в «Спартаке». И я расстроюсь, если он все бросит на полпути и уйдет. Но, думаю, если весной команда заиграет, то Тедеско останется. Хотя многое здесь будет зависеть и от руководства клуба.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Промес заиграет, если не будет считать, что «Спартак» пригласил его на роль спасителя

Борис Долгих: Сейчас пошли разговоры о том, чтобы попытаться убедить Тедеско не покидать «Спартак». А разве это правильно — уговаривать тренера остаться в команде, если он хочет уйти из нее?

Олег Романцев: Уговаривать — нет. А поговорить, выяснить все причины такого желания — стоит. Ведь в том же «Шальке», где он, по слухам, может оказаться, нет задачи непременно стать чемпионом. А в «Спартаке» Тедеско ее имеет. И поверьте, рваться к вершине — самое интересное время для людей нашей профессии. Я вспоминаю, что, придя в великую команду братьев Старостиных как тренер, уже с первых дней понимал — она должна быть самой лучшей. Думаю, что тем же самым уже проникся и Доменико. Тем более что он осваивает русский. А уж с таким судейством крепкие слова в нем он наверняка успел освоить. Если не получается, то готов помочь!

Дмитрий Гуреев: Спартаковские болельщики с надеждой восприняли возвращение Промеса. Но есть и те, кто сомневается в голландце, вспоминая, что дважды в одну реку входить не рекомендуется. А что думаете вы?

Олег Романцев: У тех, кто высказывает сомнения, есть причины. Ведь Промес приходит не в тот «Спартак», из которого уходил. В мое время из-за границы возвращались Юран с Кульковым. И я с радостью их встречал, поскольку отлично знал каждого, верил в них. Голландца я не знаю. Помню его как игрока, способного вписаться в любую тактическую задумку тренера. Если за время выступления в «Севилье» и «Аяксе» ему удалось не растерять лучших качеств, сохранить характер лидера, то принести пользу и нынешнему коллективу он сумеет. Главное, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили на роль спасителя «Спартака», а стал его частью. Но я на стороне тех, кто в него верит.

Егор Стешин: Олег Иванович, вспомните самую удачную замену, которую вы однажды сделали по ходу матча?

Олег Романцев: Это было в 1995-м в Лиге чемпионов во встрече с «Русенборгом», которому мы к перерыву проигрывали в два мяча. И в перерыве я вместо Пятницкого выпустил Аленичева, а по ходу второго тайма вместо Шмарова — Кечинова. Вот они все и решили: сначала Димка сократил разрыв в счете, а Валера в концовке добавил к голу Никифорова еще пару. И, конечно, никогда не забуду, как угадал на «Стад де Франс» с выходом Цымбаларя, который выдал победный голевой пас Карпину.

Александр Голубков: Здравствуйте, Олег Иванович! Как вы думаете, в чем причина провала наших клубов в еврокубках?

Олег Романцев: Я уже подробно отвечал в «СЭ» на этот вопрос. Но повторю еще раз: главное — в том, что наши клубы практически во всем оказались слабее соперников. Ну, «Челси» с «Атлетико» и «Баварией» — гранды европейского футбола. Но ведь скромные «Брюгге» с «Зальцбургом» «Зениту» и «Локомотиву» были вполне по зубам. Оказалось, что в жестких условиях пандемии мы, в отличие от противников, не смогли скорректировать тренировочную работу и грамотно выстроить подготовку. Плюс клубные проблемы. В ЦСКА это — игровая перестройка и омоложение состава. В «Локомотиве» — расставание с опытным Семиным и приход нового тренера. И на этом фоне лучиком надежды блеснул лишь сумевший пройти в следующий этап «Краснодар». Но пока ему явно не хватает европейского опыта. Что и подтвердили две недавние встречи с «Динамо» из Загреба. Но, как известно, отрицательный опыт — тоже опыт. И давайте надеяться, что он пригодится нам в следующей попытке пробиться в Европу. Главное, как любил повторять Николай Петрович Старостин, не проигрывать до игры!

Руслан Пахомов: Считаете ли вы, что уход Тихонова был ошибкой? У всех бывают спады. Можно было бы потерпеть, встряхнуть игрока, на то вы и тренер...

Олег Романцев: Похоже, вы из тех, кто по сей день продолжает поиск ошибок Романцева в «Спартаке». Но, как говорится, вы спросили — я услышал. А потому напомню, что ни один тренер не станет расставаться с футболистом в ущерб интересам команды. И на тот момент я считал, что в «Спартаке» Андрей себя уже исчерпал и достиг своего потолка. Да, вариант отправить его в дубль, как вы говорите, «встряхнуть», был. Но это могло бы негативно повлиять на продолжение его игровой карьеры. А я чувствовал, что у него еще есть запас. И смена обстановки могла помочь ему по-новому раскрыться в другой команде. Что и произошло затем в «Крыльях Советов» и «Химках», где он после ухода из «Спартака» еще с десяток лет был настоящим лидером и любимцем болельщиков. Такое в футболе случается. Тот же Роналду, выиграв все титулы с «Реалом», неожиданно перебрался в «Ювентус», где его игра засверкала новыми красками.

Не представляю, чтобы «Реал» покупал игроков без согласия Зидана

Сергей Булгаков: На ваш взгляд, Цымбаларь и Тихонов могли бы оказаться в каком-нибудь топ-клубе Европы?

Олег Романцев: Когда были в расцвете сил, то легко. Но относились к отъезду за рубеж достаточно спокойно. Хотя у Ильи и были серьезные переговоры с «Лацио», которые он вел с ее представителем, в прошлом вратарем сборной Италии Дино Дзоффом. Но, когда уже почти все было оговорено, Цымбаларь вдруг заявил, что поедет только в том случае, если вместе с ним пригласят еще и его друга Юрия Никифорова, с которым он переходил из Одессы в «Спартак». На что Дзофф ответил: «У нас не хоккейная команда, чтобы брать игроков звеньями». Вот такая грустно-забавная история...

Андрей Вагин: Назовите, пожалуйста, самый памятный матч «Спартака» под вашим руководством.

Олег Романцев: Я уже много раз назвал таковым встречу в «Лужниках» осенью 1989-го с киевским «Динамо», в которой победный гол Шмарова принес мне, молодому тренеру, первую победу в чемпионате. Но, в дополнение к ней, вспомню еще и матч первого круга в Киеве, где мы просто разгромили команду Лобановского со счетом 4:1. Разгромили, еще не зная, что этот сезон станет для нас золотым. Два гола тогда забил Сергей Родионов, а по одному — Саша Мостовой и Валера Шмаров.

Иван Эрднев: Добрый день! Олег Иванович, сильно ли бросалась разница между инфраструктурой российских топ-клубов и зарубежных команд? Почему «Динамо» в середине нулевых выбрало путь покупки звезд, а не создания академии, модернизации стадиона и т.д. и т.п.?

Олег Романцев: Я не очень понял, о сравнении каких инфраструктур идет речь. Но, скорее всего, вы хотели затронуть тему появления в «Динамо» большой группы португальцев. К сожалению, это совпало с коротким этапом моей работы в клубе, что в итоге и послужило затем причиной ухода сначала из него, а затем и из профессии. На тот момент в российский футбол уже пришли большие деньги. И, по мнению хозяев, это давало им право принимать любые решения по комплектованию команды, не согласовывая их с тренером. Могли бы вы представить нечто подобное в «Реале», «Барселоне» или «Ливерпуле», где игроков покупали бы без учета мнения Зидана, Кумана или Клоппа? А в России это по сей день реальность, поскольку подобные вопросы решают нефутбольные люди, считающие, что те, кто платит деньги, тот и... Кстати, в «Динамо» была и есть очень хорошая академия. Но тяга к покупке легионеров там по-прежнему сильна. А свои таланты разбредаются по белу свету. Вспомните потерю таких талантов, как Кокорин, Смолов, Панюков...

Алексей Ларкин: «Зенит» вылетел из Кубка, показав невнятную игру. Как считаете, у конкурентов в чемпионате появился шанс сместить его с первого места (тем более что в «Спартак» вернулся Промес, а ЦСКА показывает стабильную игру), они продолжат падение или все уже решено и «Зенит» своего не упустит?

Олег Романцев: Пока шансы на чемпионство есть у всех, кого вы назвали. Но я не вижу у «Зенита» той игры, которая бы давала основание считать его на голову сильнее остальных. К тому же травма вывела из строя Малкома — одного из ключевых футболистов средней линии. Так что все в этой гонке непредсказуемо. А стало быть, зависит от самих участников, которым надо не только ждать осечек лидера, но и стараться не допускать их самим. Вот был у ЦСКА в субботу шанс сократить разрыв в отставании, после домашней ничьей «Зенита». Но, уступив «Локомотиву», армейцы им не воспользовались. Кстати, потерями таких важных очков частенько грешит и «Спартак». И станут ли для него и ЦСКА усилением вернувшиеся Промес и Рондон — пока вопрос. Вот почему 60% в этом споре я отдам Семаку.

Андрей Лунтовский: Олег Иванович, кого бы вы хотели видеть главным тренером в родном «Спартаке»: Карпина, Аленичева, Тихонова или Юрана?

Олег Романцев: А нельзя сразу всех четверых? Шучу, конечно. Ну как я могу выбрать из них кого-то одного, если каждый для меня словно сын родной? Так было, когда ребята играли в нашем «Спартаке», такими же остались, начав осваивать профессию тренера. Сегодня они уже многое в ней освоили, добились результатов и вполне созрели для большой, серьезной работы. И то, чтобы наш клуб возглавлял свой, спартаковский человек, всегда было мечтой братьев Старостиных. Да и моей тоже. А уж кому выпадет такая честь, решать, к сожалению, не мне.

Артем Брагин: «Наполи» конца 80-х с Марадоной, «Барселона» образца 2008-2009 года и сегодняшняя «Бавария"-2020. Если бы у вас был такой выбор, какую из указанных команд вы захотели бы тренировать?

Олег Романцев: Конечно, «Наполи» с Марадоной, которого считаю самым великим игроком в мире! Думаю, что работать с ним — мечта любого тренера.

Сергей Татьянин: Какие у вас отношения с Ловчевым? И не хотели бы вы прийти на «Матч ТВ» на какую-нибудь аналитическую передачу?

Олег Романцев: Отношения с Ловчевым у нас нормальные, хотя общаемся мы нечасто. Что касается телевидения, то я больше люблю с его помощью возвращаться в футбольное прошлое. А разговоры в студии, где аналитиков сейчас хватает на любой вкус, — это, извините, не мое.

P. S. Спасибо, что не забываете!

Любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!