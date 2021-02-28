Обозреватель «СЭ» в день матча «Спартак» — «Рубин» счастлив возвращению на «Открытие Арену» Квинси Промеса.

Не ушел в «Ливерпуль» ради спартаковского чемпионства

Шел декабрь 2017-го. Футболисты «Спартака» выезжали из ливерпульской гостиницы с символичным названием «Титаник». Накануне вечером они в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов потерпели от «Ливерпуля» самое сокрушительное поражение в своей еврокубковой истории — 0:7. Через два дня шокированных красно-белых ждал матч с ЦСКА.

Лица игроков ясно говорили о том, что ни о каких интервью не может быть и речи. Один игрок лишь выдавил фразу: «Как теперь в футбол играть?»

Одним из последних в лобби спустился Квинси Промес. Самый общительный футболист «Спартака» на разговор тоже настроен не был. Тогда я спросил: «Трудно будет после такого выходить на дерби?»

При слове «дерби» Антоха, как его называет спартаковский народ, изменился в лице. Его глаза загорелись.

«Трудно, но надо, — сказал он. — У нас нет другого выбора. И оправданий в матче с ЦСКА тоже не будет. No excuses! После этих 0:7 мы должны выиграть дерби для наших болельщиков».

К тому времени армейцы оставались единственной командой премьер-лиги, которой Квинси еще никогда не забивал.

Два дня спустя «Спартак» выиграл, а Промес сделал дубль. Вкалывая тем самым публике мощную дозу обезболивающего после ада «Энфилда». Он не мог в конце концов не забить красно-синим, сказав однажды: «Я не проститутка, чтобы переходить из «Спартака» в ЦСКА».

Болельщики красно-белых обожают этого парня за то, что он никогда не бросал слова на ветер. Он никогда не боялся что-то громкое сказать и пообещать. Но после этого выходил и делал.

Он ведь поэтому для всех — Братуха, а не потому, что его водитель в первые же недели в России научил его этому слову, тут же озвученному в команде и принятому на ура.

И вот чудо произошло, он снова здесь, на «Открытие Арене». И снова говорит, что уйдет только после того, как «Спартак» станет чемпионом.

Такую же фразу он произнес и зимой 2017-го, когда его хотел взять для начала в аренду... «Ливерпуль». Многие ли на его месте не поехали бы?

Но этот веселый и отчаянный парень к тому времени уже по полной программе втравился в то нематериальное и многим непонятное, что принято называть спартаковским духом. Более того — стал этот самый дух собою олицетворять.

Он понимал, что значит для «Спартака», и на полпути к первому чемпионству за 16 лет считал себя не вправе бросить команду даже ради такого заманчивого предложения. Остался — и сделал ее чемпионом. Массимо Каррера говорил: «Я ни о чем его не просил. Это было его собственное решение».

Когда Квинси, вернувшись, с тем же выражением лица произносит ту магическую фразу о чемпионстве снова, болельщикам так хочется ему верить. До умопомрачения и исступления. Вопреки всякой логике.

Потому что если этот пацан обещает — он делает.

Два исторических дубля

Никого так не любила спартаковская публика в XXI веке, как эту голландскую молнию. И тому был миллион поводов.

Вы помните первый официальный матч на «Открытие Арене»? Нет, не товарищеский матч открытия с «Црвеной Звездой», а настоящий — с «Торпедо». 14 сентября 2014 года все ждали, во-первых, сможет ли «Спартак» его выиграть, во-вторых, кто забьет гол номер 1 и навсегда войдет в историю клуба. На трибуне В красовались четыре огромных портрета — Николая Старостина, Игоря Нетто, Федора Черенкова и Андрея Тихонова. Не удивился бы, если б сегодня в таких обстоятельствах вывесили и пятый — Промеса...

А тогда 22-летний Антоха только пришел в «Спартак», и никто толком не знал, чего от него ждать. В первых матчах ничего не забил и играл так себе. В одном из них даже был заменен из-за травмы по ходу первого тайма.

В начале игры красно-белые психовали так, что дважды чуть не пропустили — вот была бы незадача. Один раз, кстати, от будущего спартаковца Мирзова. А на 34-й минуте Хурадо подал угловой, вратарь Жевнов неудачно выбил мяч, извините, на Дзюбу, тот легким касанием отбросил мяч на Таски, а немец еще чуть назад — Промесу.

Тот пробил с правой. Крученым ударом под штангу. Сергей Карасев зафиксировал первый гол в истории «Открытие Арены». Второй на 71-й минуте забьет тот же Промес. После игры расчувствовавшийся Леонид Федун скажет: «У парня было предложение от «МЮ». Очень на него рассчитываем. Может, один из будущих лидеров».

В отличие от прогноза про «нашего Месси» Дениса Давыдова, тут владелец красно-белых попадет в «десятку».

Через четыре минуты после второго гола в ворота «Торпедо» Мурат Якин заменил Промеса на Яковлева, и впервые спартаковский стадион провожал голландца стоя. Хотел было для красоты написать: «Потом это повторится еще много раз» — но вспомнил, что почти всегда он проводил на поле все 90 минут и провожать его с поля не требовалось.

Так было, например, в день другого его исторического дубля. 17 октября 2017 года.

В Лиге чемпионов «Спартак» принимал «Севилью». Впервые красно-белые выиграли матч главного еврокубка на «Открытие Арене». «Под музыку Генделя», как лирично выразился о гимне ЛЧ Денис Мацуев, знаменитый классический пианист и отчаянный «спартач».

И как выиграли — 5:1! Промес очень редким для себя голом головой с навеса Ещенко (есть сейчас парням что вспомнить) открыл счет. Андалусийцы сравняли, раза три обязаны были забивать еще — спасали Селихов и защитники. А потом Квинси отдал две голевые и под самый конец выдал такой сольный номер, что «Открывашка» просто взвыла. Подхватил мяч на своем левом фланге, ворвался в штрафную, затем, как говорят футболисты, «проверил между ног» двух подряд защитников «Севильи» и засадил мяч в дальний угол без единого шанса для вратаря Рико.

После этих 2+2 один из игроков испанского клуба пришел в спартаковскую раздевалку за футболкой Промеса. А меньше чем через год Квинси в эту самую «Севилью» и уехал. Чтобы забить за нее за сезон, увы, столько же, сколько в одном том матче Лиги чемпионов, который так и остается на сегодня единственной победой «Спартака» в ЛЧ на своем стадионе.

Флаг Суринама и бутсы для музея «Спартака»

А между двумя этими дублями был чемпионский сезон. С подписанным в самом его начале, но уже при Массимо Каррере новом контракте на пять лет — до конца сезона-2020/21. То есть если бы Антоха отработал его до конца, то до сих пор никуда бы не уходил.

И были слова-вызов только возглавившего команду Карреры на первой тренировке: «У нас нет звезд, поэтому мы должны бегать больше всех и брать организацией и коллективизмом». Человек с иным характером мог бы и обидеться — если не он тут звезда, то кто? Но он улыбнулся и принял новые правила игры. Забыт был лозунг: «Если не знаешь, что делать с мячом, отдай его Промесу». Теперь не команда играла на него, а он — на команду.

И уже вскоре было решение Карреры отказаться от использования схемы с тремя центральными защитниками, поскольку она мешает играть Квинси — лидеру команды.

И была травма за сборную в матче голландцев с французами, положившая конец 80-матчевой серии этого железного человека с момента его прихода в «Спартак» и заставившая его мучиться и не забивать два месяца.

И было дерби первого круга с ЦСКА, перед которым они с Зе Луишем были травмированы, но за день до матча, столкнувшись в тренажерном зале, каждый из них сказал друг другу: «Не знаю, что ты собираешься делать, а я буду играть». После чего они хором закончили мысль: «Так давай сделаем это вместе!» Вышли — и выиграли. «Сыграл я, правда, дерьмово», — уточняет он в своем стиле.

И был важнейший весенний матч дома с «Зенитом», в котором Промес не просто забил и отдал, а целиком провел его на каком-то космическом уровне. А гол-то какой положил — «шведой», после куражной комбинации Зобнина с Глушаковым. И играл при этом, если кто забыл, снова центрфорвардом, поскольку Луиз Адриану с Зе Луишем были травмированы.

И были слова восхищения Промесом самого Никиты Симоняна, который пожелал ему побить его, симоняновский, голевой рекорд «Спартака».

И был титул лучшего игрока РФПЛ того сезона по системе «гол плюс пас», который Квинси взял и год спустя — теперь уже вместе с лаврами сильнейшего снайпера.

И был матч-бенефис команды с «Тереком» — тот самый, после которого в пять секунд поляна «Открытия» была полна людей. Разве такая игра могла обойтись без красавца-гола Промеса, в котором он обыграл трех соперников?

И после него была золотая раздевалка, в которой голландец обернулся флагом своей исторической родины — Суринама, а сидевшая рядом с ним его счастливая мама на поздравления по-русски отвечала: «Спасибо».

И были подаренные им в тот вечер спартаковскому музею бутсы с автографом. И пляски с чемпионским кубком, верхушку которого с фигуркой футболиста Квинси нацепил себе на голову, как корону. После чего долго-долго ее не снимал...

Квинси — потрясающе живой и непосредственный. Да другого и не назвали бы у нас Антохой, пусть даже у него второе имя — Антон. Когда ты с ним разговариваешь, то потом встаешь из кресла обалдевший от мощи впечатления и яркости натуры. По тому, как он захватывает все пространство, в котором оказывается, это какой-то Константин Райкин.

У него было непростое детство. Некоторые его друзья не дожили до сегодняшнего дня. Его выгоняли из академии «Аякса», и полтора года в 16 лет он провел на улице вне футбола. «Очень опасное время», — говорил Промес, сказав, что один из лучших его друзей угодил в тюрьму. Что-то мне подсказывает, что переделка, в которую он попал не так давно и из-за которой «Спартак» так долго вел переговоры с «Аяксом», корнями уходит именно туда.

Но именно улица, пусть и амстердамская, закалила его, сделала не изнеженным европейцем, а лихим мужиком, который быстро адаптировался к России и никогда ни о чем здесь не ныл. И кайфовал от вида на Москву с 35-го этажа небоскреба в «Москва-Сити», где жил в первый заход.

Чтобы зафиксировать эмоции от пребывания в России, он в первый спартаковский период набил татуировку на русском языке: «Я верю в Бога».

Во времена, когда многие футболисты отказываются играть, если у них заболит мизинчик, Промес с детства умеет играть через боль и даже смеется: «Иногда нужно защищать меня от меня самого».

Такого самоотречения наряду с талантом «Спартаку» после его ухода страшно не хватало. В команде стало некому решать исходы матчей. И брать на себя ответственность.

Правда, в последний раз, когда он это сделал, все обернулось незабитым пенальти при 2:3 против ПАОК в Греции — при том, что до того он забил с игры. Но сравнять с точки не смог — и такое бывает. А в ответном матче в Москве быстро удалился Луиз Адриану — и второй Лиги чемпионов подряд не случилось.

После чего, чтобы залатать дыру, критичную для финансового fair play, «Спартаку» пришлось в последний день трансферного окна 2018 года Квинси продать. Тот 21 миллион евро — по сей день рекордная сумма трансфера на выход у красно-белых. И здесь он оказался максимально полезен. Если не считать того, что сразу после отъезда Промеса команда превратилась в пепел...

Ты дома, Антоха!

С возвращением, Антоха! Господи, как же я рад. И как же хочу верить, что в одну реку можно войти дважды. Почему, если это удалось даже трижды красно-синему Вагнеру Лав, то не удастся красно-белому Квинси? В третий раз бразильцу было без нескольких месяцев те самые 29, что сейчас — тебе.

Как-то так вышло, что во всем XXI веке никого из спартаковцев их болельщики не любили больше тебя. Ты всегда отдавал игре всего себя — и решал, решал, решал. За четыре с копейками года ты стал третьим по «гол плюс пас» за всю историю «Спартака» после Титова с Тихоновым.

А еще ты всегда был настоящим и не пытался сделать из себя кого-то другого, фальшивого. И тебя обожали парни в команде как самого русского из всех русских, который всегда душа нараспашку и никогда — с камнем за пазухой. Ты и из бани не вылезал, когда большинство россиян оттуда уже пулей выскакивало.

Просто будь таким же. Если что-то вдруг не пойдет на поле — тебе все простят. Только не стань вдруг безразличным, сухим, расчетливым. Смейся, когда хочется, улыбайся во весь рот, когда тебе хорошо, плачь, когда плачется. Будь таким, каким все тебя знают и любят. Даже зенитовские и цеэсковские фаны, услышав о твоем возвращении, не сказали ни одного плохого слова. Зато сильно напряглись.

Ты дома, Антоха! Пусть даже тут осталось всего четверо из тех, с кем ты выигрывал золото-2017, — Ребров, Ещенко, Джикия и Зобнин, — ты дома!

И сегодня перед началом матча «Спартак» — «Рубин» на «Открытие Арене» ты это быстро поймешь.