Обозреватель «СЭ» — об аномальном тушинском разгроме «Спартаком» «Краснодара».

Не гарантия от будущих провалов. Вскоре после 5:1 у «Севильи» были 0:7 от «Ливерпуля»

Неделю назад «Спартак» в день рестарта чемпионата России проиграл дома 0:2 «Рубину», был уничтожен журналистами в прессе и собственными болельщиками в соцсетях, а Доменико Тедеско после вылета из Кубка России и трех поражений подряд в чемпионате казался обреченным на очень скорую отставку.

Теперь, после 6:1 у «Краснодара», немалая часть тех же людей умилялась присутствию Тедеско рядом с Леонидом Федуном в президентской ложе, их постоянному и более чем дружелюбному контакту. Ни о какой досрочной отставке немца никто уже не заикался — более того, после матча Федун заявил, что, если Тедеско захочет, он летом может остаться в команде. А потеплевший взгляд недавних критиков вместо низа первой десятки поднимался на те места, что выше сегодняшнего третьего, которое занимают красно-белые.

О чем это говорит? Лишь о том, что все в этой игре меняется очень быстро. Иной раз, как сейчас, — до неузнаваемости. А потому владельцу, как и операционным руководителям клуба, надо сохранять холодную голову и делать выводы о пути, пройденном на дистанции, а не за один матч или одну-две недели.

Говорит это и о том, что сейчас эйфория болельщиков «Спартака» по-человечески понятна, но неправильна. Да, 6:1, да, последний раз шесть мячей он забивал в 2013 году нижегородской «Волге», по статусу несравнимой с «Краснодаром». Но этот счет означает ровно те же три очка, что и 1:0. И тут нелишне будет напомнить, что именно победа с минимально возможным счетом была самым распространенным счетом в матчах «Спартака» чемпионского сезона-2016/17 — единственного за 20 последних лет. Тогда как первая крупная победа в том сезоне со скромным счетом 3:0 была одержана уже после официального оформления золотых медалей дома против «Терека».

Все голы матча «Спартак» — «Краснодар» можно посмотреть здесь

И 6:1 — никакая не гарантия от будущих провалов. В постчемпионском сезоне «Спартак» в Лиге чемпионов почти с таким же счетом, 5:1, на «Открытие Арене» размазал «Севилью». Квинси Промес тогда играл божественно, набрал 2+2. Но в том же групповом турнире последовали 0:7 от «Ливерпуля» — крупнейшее поражение команды в ее еврокубковой истории.

Когда после поражений от «Сочи», «Зенита» (вспомните степень безнадеги того матча для красно-белых), «Динамо» и «Рубина» следует такой вот триумф, радоваться, безусловно, надо. Но не стоит исключать, что в этом матче красно-белые могли выплеснуть весь накопившийся пар. Это вполне может быть разовая, хотя и эмоционально мощная история. Хотя возможен и могучий всплеск а-ля «Зенит» после кубковых 9:3 у «Динамо» в августе 2007-го. Именно после того матча команда Дика Адвоката скинула с себя путы и помчалась к первому своему чемпионству в российской истории.

Многое станет ясно после матча следующего тура с прямым конкурентом — «Динамо». Тем более что бело-голубые (что они уже показали в кубковой встрече) точно не полезут на земляков с открытым забралом — а «Спартаку"-то только пространство и надо. Как с «Краснодаром». В матче, когда у Промеса, покидавшего поле с припорошенной снегом прической, не раз наверняка возникало чувство, что он никуда не уезжал из чемпионата Голландии.

Точные шаги Тедеско

Смешно, конечно, при 6:1 говорить, что «Спартаку» повезло. Его атака была роскошна, и интересно, не станет ли тройка Соболев — Промес — Ларссон находкой не на раз, а всерьез и надолго. Давно спартаковцы не забивали таких куражных голов, как второй «Краснодару», после комбинации Мозес — Ларссон — Промес, ознаменовавший первый мяч Квинси после возвращения голландца домой. Давно не убегали в такие отрывы, как Джордан с центра поля перед четвертым мячом. Давно так не взмывали в воздух, как Соболев перед первым голом или только что вышедший вместо него на замену Понсе перед мячом N 5.

Но по одному матчу выводов делать нельзя. Да и количество моментов, упущенных «быками» после 15-й минуты матча и вплоть до счета 3:1, тоже забывать неправильно. Когда Айртон и Ларссон не сумели на 12-й минуте реализовать еще два шанса в одной атаке и забить третий мяч, мне вдруг вспомнился прошлогодний кубковый четвертьфинал с ЦСКА, пусть в итоге в овертайме, в меньшинстве, и выигранный. Но счет тогда тоже на самом старте стал 2:0 в спартаковскую пользу, а потом красно-белые отдали инициативу и вместе с ней — чуть и матч.

Так вышло и здесь. Уже совсем скоро Ионов бил в перекладину, под удар Вандерсона в последнюю секунду бросался Джикия, да и вообще «Краснодар» освоился не то что в штрафной — во вратарской Александра Максименко.

То, как играл «Спартак» в обороне около тайма, — полнейшая дикость. До выстрела Юрия Газинского мяч просто фатально не шел в ворота хозяев, несколько раз феноменально спасенные голкипером красно-белых. А Георгий Джикия, в последнее время многими околоспартаковскими Telegram-каналами как-то слишком синхронно критикуемый, теперь как раз был единственным, кто спасал, страховал, бросался под мяч. Тогда как Самюэль Жиго в первом тайме раз за разом ошибался, да и вообще командная игра красно-белых при оборонительных действиях была катастрофической.

В перерыве я написал в своем канале «РабиНерв», что во втором тайме «может быть что угодно — от 2:4 до 5:0». Второй вариант сбылся не до точного счета, но до соотношения мячей.

И это, конечно, тоже не было чистой случайностью. Тедеско принял целый ряд абсолютно точных решений. Не знаю уж, будучи ли уже в курсе планов Федуна посадить его на трибуну рядом с собою, что наверняка поспособствовало крепости его духа.

Во-первых, Доменико ушел, наконец, от не работавшей схемы с двумя центральными защитниками, и вернулся к прошлогодним трем. Да, вы, читатель, имеете полное право ткнуть меня в то, что осенью я сам призывал его к этим переменам. Признаю это — как и то, что на практике они не сработали. Хотя время на перестройку у немца было. Теперь же схему было правильно обозначить как 3-4-3, но важнее тут не цифры, а их сочное наполнение.

Во-вторых, выпустил в стартовом составе Александра Соболева, а не Эсекиэля Понсе, у которого в первых матчах года не задалось. В день рождения Соболева надо было это сделать, иначе это и морально сильно ударило бы по состоянию форварда, лишь недавно восстановившегося после травмы и в основе после дубля 7 ноября с «Уралом» вышедшего только с «Рубином». И Соболев оправдал свое появление на все сто, забив два ключевых гола — первый и третий. Его мяч на второй минуте, на отметке 1.04, стал самым быстрым в текущем чемпионате РПЛ. После 3:1 же «Краснодар» оказался сломлен, тогда как перед этим кучу раз мог перевернуть ход игры.

В-третьих, Тедеско дал свободу действий Промесу и Ларссону, не привязывая их к определенным местам. Да, у каждого из них были четкие обязанности при прессинге, но по ходу атаки они могли меняться местами, комбинировать и придумывать. В результате мы увидели классное взаимодействие многое умеющих мастеров. А проснувшийся, глядя на все это, Понсе успел шикарно взмыть в воздух и забить после навеса Крала, выйдя на замену.

Надо, конечно, сказать, что Мусаев сильно помог Тедеско, словно специально поставив правым защитником под Промеса — Ионова. Понятно — травмы. Но в любом случае лучше было поставить на эту позицию ярко выраженного разрушителя, хоть даже и переведя туда игрока с другой позиции, чем сделать то же самое, только с игроком фланга атаки. Два первых гола — результаты навеса Умярова из-под Ионова и паса Ларссона ему же за спину.

В-четвертых, Доменико предпочел Умярова Хендриксу, в чьей посредственности, кажется, начал очень быстро убеждаться. Да, Наиль неудачно выбил мяч на Газинского, но ты еще поди оттуда попади. А во-вторых, он все время играл на обострение и не случайно отдал две голевые передачи! Причем при первом голе оказавшись не на обычном месте для опорника, а подавая из угла поля. И исполнив эту подачу блестяще.

Сейчас из-за дисквалификации не играл Зобнин, но даже при этом места в центре поля заняли Умяров и Крал, а Хендрикс вышел на замену, когда игра была сделана. Центр поля с оборонительной точки зрения не был сильной стороной «Спартака» и сейчас, но в атаку команда выходила явно быстрее прежнего. Роль Умярова в этом процессе была очень велика.

На улучшение качества атакующей игры «Спартака», несомненно, сработало и возвращение Ларссона. С другой стороны, он был в основе и в Сочи, и в Петербурге, и на Кубок с «Динамо». Результат — нулевой. Сейчас же — 2+2. Потому что и свободы у спартаковцев было гораздо больше, чем в любом из тех трех матчей, и бежалось, и комбинировалось им в удовольствие.

1+2 Промеса для второго матча за команду — тоже показатель знатный. Своим шансом при 1:0 он воспользовался мастерски, Соболеву тоже в контратаке выкатил на гол безупречно. А главное — от Квинси исходит тот самый лидерский огонь, который прежде в атаке разжигать было некому. Достаточно молодая команда нуждалась в опытном лидере — и получила его. Хотя понятно, что пока он далеко не на пике формы и просто не может на нем быть.

Мусаев: пора в отставку

Если бы эти 1:6 упали на «Краснодар» как этот самый московский снег летом — ждать увольнения Мурада Мусаева было бы неправильно, поскольку по итогам одного матча убирать тренера вообще нельзя.

Но это уничтожение от далеко не находившегося на топе «Спартака» — следствие всего, что было с «быками» в этом году. Вал травм, причем не прекращающийся у этого клуба давным-давно, — это ведь тоже зона ответственности тренерского штаба. Значит, так готовились.

Если посмотреть, на каком месте в самой середине таблицы находится сейчас «Краснодар», вспомнить, что недавно он вылетел из Кубка России и дважды без вариантов проиграл в Лиге Европы загребскому «Динамо»; наконец, вслух произнести цифры 1:6, — становится понятно, что отставки Мусаева просто не может не быть.

Но именно поэтому ее и не будет.

Или вы не знаете Сергея Галицкого, который всегда делает все против того, что ждет общественность? На владельца «Краснодара» не просто невозможно надавить, а он запросто поступит назло общественному мнению.

Всегда с большой симпатией относился к тому, что делает Галицкий. Он — созидатель. Иначе созданный им с нуля за 13 лет клуб не стал бы участником группового турнира Лиги чемпионов и трижды бронзовым призером чемпионата России. Иначе не был бы за его счет построен, возможно, лучший стадион страны, а затем не оказался бы населен четвертой по докоронавирусной посещаемости аудиторией.

Галицкий — создатель «Краснодара» и оттого имеет право делать с ним то, что хочет. Но то, что с командой в последнее время хронически происходит, заставляет задаваться вопросами, тем ли путем идут «быки».

Это — тема отдельного разговора, но меня сильно смущает, что за все годы «Краснодар» ни разу не возглавлял именитый тренер, с мнением которого Галицкому пришлось бы безоговорочно считаться. Не важно, российский или зарубежный — просто человек, который до «быков» многого в профессии добился бы.

Мусаев не видится мне крупной и яркой личностью, какой обязан был главный тренер большой команды. Наверняка он многое знает и умеет вести тренировочный процесс. Несомненно, он много лет честно работал на систему «Краснодара» и заслужил доверие босса. Но, сколько я ни смотрел его пресс-конференции и ни читал интервью, слова Мурада Олеговича, на мой взгляд, не звучат веско и аргументированно, а действия не выглядят четко и последовательно.

Вот и во флеш-интервью после «Спартака» он, по сути, все свалил на игроков. «Непозволительно такое отношение к нашим болельщикам, к нашему руководству»; «сегодня на поле не было команды». А почему не было-то? Откуда взялось такое отношение и почему вы, главный тренер, не смогли сделать его другим?

И только когда Нобель Арустамян впрямую его спросил, является ли все это проблемой тренерского штаба, Мусаев одной неохотной фразой с этим согласился. Вынужден был — его приперли к стенке. Но на вопрос об отставке сказал, что это вопрос не к нему, а к руководству.

Четко артикулированных слов о том, что главный тренер берет вину за такое дикое поражение на себя, не прозвучало.

Понятно, что сразу после игры человек в шоке, и в такой момент невозможно ждать от него спокойной, взвешенной оценки с правильной расстановкой приоритетов. Но и валить все на игроков — тоже, на мой взгляд, неправильно. Тем более что это даже за последнее время происходит с ним не в первый раз.

Хорошо еще Мусаев не сказал, что во всем виноват судья Мешков и ВАР, не зафиксировавшие игру рукой у Умярова перед пасом от своей штрафной Ларссону на четвертый гол. А то это было бы очень похоже на знаменитые слова Арсена Найденова после разгрома его «Жемчужины» от «Ротора» — 0:7, что судья сломал команде игру, неверно засчитав четвертый гол.

Да, Мусаев с командой в этом сезоне прыгнули на новую для «Краснодара» ступень, попав в групповой турнир Лиги чемпионов, а затем, единственная российская команда, не заняв в нем последнее место. Но Загреб все расставил на свои места, а короткий всплеск в прошлом декабре с дважды по 5:0 у «Ротора» и «Локомотива», а также ничьей с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», стал для этого сезона полнейшим исключением.

Главное — по фразам Мусаева на пресс-конференциях абсолютно не чувствуется, что он вообще понимает причины происходящего и то, что в сложившейся ситуации нужно делать. Во всем, что он говорит, чувствуется только нервозность и желание, чтобы от него поскорее отстали, — но никакого реального содержания. А если так, то он уже не способен воздействовать на футболистов и быть для них реальным авторитетом.

Определенные достижения у Мусаева, несомненно, есть, и те, кто ему в них отказывают, в корне не правы. Две бронзы подряд в чемпионате, 1/8 финала Лиги Европы, когда «Краснодар» был в секундах от прохода «Валенсии», выход в группу Лиги чемпионов, третье место в ней. Правда, лишь с одной победой. Но для новичка турнира и это неплохо.

Однако есть ощущение, что нынешний ресурс взаимоотношений тренера и команды исчерпан, как и возможность их общего дальнейшего развития. Ощущение стагнации есть давно, а зима, которая требовалась для зализывания ран и хорошей подготовки к весенней части сезона, похоже, прошла для «быков» даром. Сезон для них фактически окончен.

Для «Спартака» же он возродился. Команда воспользовалась ничей в матче «Ростов» — «Сочи» и вернулась на третье место, отставая от ЦСКА на два очка. Но на те же два и опережая «Динамо», встреча с которым — в следующем туре в Петровском парке. У обеих команд не будет по одному ключевому дисквалифицированному игроку — Даниила Фомина у бело-голубых и Самюэля Жиго у красно-белых.

Тогда-то и узнаем, чем были эти удивительные 6:1, которые еще долго будут вспоминать обитатели «Открытие Арены», — единичным напоминанием, как способна играть эта команда, или началом большого пути?