Будет ли «Спартак» жаловаться на судейство? Мешков не назначил пенальти в пользу красно-белых
Очередной матч красно-белых не обошелся без спорных судейских решений. Болельщики и команды уделили бы им намного больше внимания, если бы не разгром, устроенный «быкам» красно-белыми.
Вилена сбил Ларссона
На 41-й минуте матча «Спартак» — «Краснодар» Виталий Мешков допустил ошибку. Он не зафиксировал фол Тонни Вилены, который зацепил ногой Джордана Ларссона. Судье следовало назначить штрафной удар и вынести краснодарцу предупреждение.
Почему Вилену не следовало удалить? Потому что он не лишил соперника явной возможности забить гол. Своего партнера по «Краснодару», боровшегося с Ларссоном, был готов подстраховать Евгений Чернов.
Фол Ионова на Айртоне
На 72-й минуте Мешков не решился назначить 11-метровый удар в ворота гостей, а видеоассистенты Артем Любимов и Антон Аверьянов не стали вмешиваться в действия судьи.
Момент очень сложный. После изучения видеозаписи можно сделать следующее предположение. Алексей Ионов, бежавший сзади Айртона, слегка задел своей правой ногой левый голеностоп спартаковского защитника. А тот как раз собирался нанести удар по мячу. Вместо этого Айртон ткнулся носком бутсы в газон и потерял равновесие.
В последнее время в чемпионате России были случаи, когда бежавший сзади игрок оборонявшейся команды по неосторожности попадал своей ногой в ногу соперника. Судьи или видеоассистенты фиксировали фолы. Очень похоже на то, что именно так следовало квалифицировать и то, что произошло в штрафной площади «Краснодара», и назначить 11-метровый удар. Но, повторю, момент очень сложный.
Не наказан Кайю
На 5-й минуте Кайю в борьбе с Александром Соболевым сыграл рукой, когда спартаковец пытался завладеть мячом. Получилось, что краснодарец сорвал перспективную атаку и не был наказан за это штрафным ударом и предупреждением.
На 46-й минуте в единоборстве тех же футболистов Кайю сделал Соболеву накладку, но избежал желтой карточки.
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