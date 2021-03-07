Будет ли «Спартак» жаловаться на судейство? Мешков не назначил пенальти в пользу красно-белых

Как работала бригада Виталия Мешкова, судившая матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (6:1)

Очередной матч красно-белых не обошелся без спорных судейских решений. Болельщики и команды уделили бы им намного больше внимания, если бы не разгром, устроенный «быкам» красно-белыми.

Вилена сбил Ларссона

На 41-й минуте матча «Спартак» — «Краснодар» Виталий Мешков допустил ошибку. Он не зафиксировал фол Тонни Вилены, который зацепил ногой Джордана Ларссона. Судье следовало назначить штрафной удар и вынести краснодарцу предупреждение.

Фол Тонни Вилены на Джордане Ларссоне.

Кайю в борьбе с Александром Соболевым.

Почему Вилену не следовало удалить? Потому что он не лишил соперника явной возможности забить гол. Своего партнера по «Краснодару», боровшегося с Ларссоном, был готов подстраховать Евгений Чернов.

Фол Ионова на Айртоне

На 72-й минуте Мешков не решился назначить 11-метровый удар в ворота гостей, а видеоассистенты Артем Любимов и Антон Аверьянов не стали вмешиваться в действия судьи.

Фол Алексея Ионова на Айртоне.

Фол Алексея Ионова на Айртоне.

Момент очень сложный. После изучения видеозаписи можно сделать следующее предположение. Алексей Ионов, бежавший сзади Айртона, слегка задел своей правой ногой левый голеностоп спартаковского защитника. А тот как раз собирался нанести удар по мячу. Вместо этого Айртон ткнулся носком бутсы в газон и потерял равновесие.

Фол Алексея Ионова на Айртоне.

Фол Алексея Ионова на Айртоне.

В последнее время в чемпионате России были случаи, когда бежавший сзади игрок оборонявшейся команды по неосторожности попадал своей ногой в ногу соперника. Судьи или видеоассистенты фиксировали фолы. Очень похоже на то, что именно так следовало квалифицировать и то, что произошло в штрафной площади «Краснодара», и назначить 11-метровый удар. Но, повторю, момент очень сложный.

Не наказан Кайю

На 5-й минуте Кайю в борьбе с Александром Соболевым сыграл рукой, когда спартаковец пытался завладеть мячом. Получилось, что краснодарец сорвал перспективную атаку и не был наказан за это штрафным ударом и предупреждением.

Фол Тонни Вилены на Джордане Ларссоне.

На 46-й минуте в единоборстве тех же футболистов Кайю сделал Соболеву накладку, но избежал желтой карточки.