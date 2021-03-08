Если Мусаев и Хашиг уважают Галицкого и клуб, они должны уйти сами

«Краснодар» плывет. Клубу необходимы перемены.

Увы, но молодой тренер из системы клуба и генеральный директор на данный момент ничего не могут дать «Краснодару». Команда занимает не свое место в турнирной таблице и совсем не прогрессирует. Конечно, Мусаев, Хашиг и их защитники (такие есть?) могут указывать на невероятное количество травм и невезение, но проблемы «быков» гораздо глубже и глобальнее.

Если Сергей Галицкий хочет вывести «Краснодар» на новый уровень, ему просто необходимо сменить всю вертикаль управления. Упертость Сергея Николаевича и вера в своих людей заслуживают уважения, но если не начать резать по живому сегодня, завтра «Краснодар» не будет занимать те места, о которых мечтает владелец. На сегодняшний день «Краснодар», Лига чемпионов и внутрироссийские титулы двигаются в абсолютно разном направлении и с каждым днем все больше отдаляются друг от друга.

«Краснодару» требуется глобальная перезагрузка. Нынешние функционеры и клубные руководители не справляются со своей работой, в первую очередь это касается генерального директора «быков» Владимира Хашига и главного тренера команды. Эпидемия травм, которая мешает тренеру показывать нужный результат, началась не вчера, эта проблема преследует команду уже который год, и ее решение так и не было найдено.

Трансферная кампания «Краснодара» также выглядит сомнительно. Согласитесь, очень сложно мечтать о победах в Лиге чемпионов с тремя Евгениями в составе — Городовым, Марковым и Черновым. Кажется, что в какой-то момент у менеджеров клуба закончились идеи о том, как усилить команду, и они стали хватать на рынке первых попавшихся футболистов, лишь бы их не увели конкуренты. Качественные приобретения в лице Реми Кабелла и Вандерсона не могут перевесить многочисленные попадания в молоко и неудачи.

Кажется, что система «Краснодара» перестала работать, и у нее, как у автомобиля, просто заканчивается бензин. Молодые талантливые русские игроки перестали прогрессировать. Мурад Мусаев не может вывести на качественно новый уровень свой золотой актив, который меркнет с каждым днем. За последние годы мы привыкли к тому, что у «Краснодара» в составе присутствует сразу несколько молодых и перспективных отечественных игроков, но в матче со «Спартаком» таких игроков в заявке оказалось только двое.

Уткин и Шапи перестали прогрессировать и показывать яркую игру, а о новых громких именах и вундеркиндах из академии мы также перестали слышать. По факту, на данный момент в составе «Краснодара» есть только один молодой воспитанник, к которому нет и не может быть никаких вопросов. Это Матвей Сафонов. Согласитесь, для клуба, который объявляет своей философией ставку на собственных воспитанников и мечтает о том, чтобы на поле выходило сразу 11 молодых доморощенных игроков, этого явно недостаточно.

Похоже, что сегодня в «Краснодар» пришло время больших перемен и серьезных решений. Глобальные изменения в многих аспектах работы клуба назрели и должны быть проведены. В противном случае количество шуток и мемов о краснодарцах и их владельце будет только расти. Хотя именно «Краснодар» меньше всего заслуживает того, чтобы над ним смеялись.