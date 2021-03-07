Пресс - конференция после матча « Спартака » и « Краснодара » в 21-м туре РПЛ , в котором красно - белые выиграли со счетом 6:1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после болезненного поражения от «Спартака» в первую очередь вспомнил о болельщиках и руководстве клуба.

— Трудно найти какие-то слова, — начал Мусаев. — Болельщики и руководство не заслуживают такого результата. На поле не было команды. Мы недоработали в каждой фазе игры и получили такой счет на табло.

— Вы ожидали, что "Спартак" вернется к схеме с тремя центральными защитниками?

— Мы понимали, что «Спартак» может поменять схему. Но это не так важно, так как они всегда играют в двух нападающих. При счете 0:2 мы рисковали и шли вперед, «Спартак» всегда хорошо этим пользуется.

— «Краснодар» вылетел из Кубка России и Лиги Европы, а также неудачно провел первые матчи после возобновления чемпионата. Вы готовы к отставке?

— Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить.

Помощнику главного тренера «Спартака» Андреасу Хинкелю, в свою очередь, пришлось много говорить о тактике: красно-белые после неудачного опыта использования схемы 4-4-2 вернулись к привычным 3-5-2.

— Мы очень рады. Не только результату, но и тому, как складывалась игра, — подчеркнул Хинкель. — Ребята с самого начала выкладывались и провели классный матч. Перед игрой команда была под давлением, но подготовка к этому матчу ничем не отличалась от предыдущих. У команды была правильная реакция на все, что было до этого. Мы хорошо начали: много прессинговали, забили два быстрых гола, нам это помогло. Потом были моменты, где нам повезло, но это везение было абсолютно логичным исходя их того, как складывалась игра. В конце провели несколько хороших контратак, которые определили итоговый результат.

— Почему вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?

— Мы долгое время играли по этой схеме, но мы можем использовать и другую систему. Мы стали более гибкими в этом смысле. Что касается моментов у наших ворот, то нам противостояла очень сильная команда, которая играла в еврокубках.

— Вы можете признать, что использование схемы 4-4-2 в двух предыдущих матчах был ошибкой?

— В этом и есть смысл нашей работы. Перед зимней паузой все говорили, что мы предсказуемы, что у нас нет гибкости. Два матча мы сыграли по новой схеме, сегодня — по привычной. Но это не значит, что схема 4-4-2 не работает. Те игры решили отдельно взятые моменты. С «Динамо» при счете 0:1 у Понсе и Мозеса были моменты, чтобы сравнять счет. С «Рубином» при счете 0:0 хороший момент не реализовал Соболев. Есть игровые принципы, которые нужно выполнять при любой схеме.

— В следующем туре "Спартак" снова сыграет с "Динамо".

— Мы еще не думали о «Динамо», послезавтра займемся подготовкой непосредственно к этому матчу. Каждый матч складывается по-разному. Сегодня забили все игроки из нашей группы атаки. Отличился и Понсе, который вышел на замену. Это важный момент для обретения им уверенности. Решение о том, кто будет играть впереди в предстоящем матче, будет принято непосредственно перед матчем. И оно будет не самым простым. Всегда сложно, когда есть такой выбор. Все помнят кубковый матч с «Динамо». Мы начали здорово, но потом в наши ворота был назначен тот самый пенальти. До этого у соперника даже подходов не было. Мы тогда проиграли, поэтому мы считаем «Динамо» фаворитом. А что будет — покажет время.

— Соболев вышел в старте, потому что сегодня день его рождения?

— Я узнал о его дне рождения сегодня на завтраке, и для меня это главная новость сегодняшнего утра. Мы всегда разбираем соперника, анализируем свою работу. Исходя из этого выбирается состав. С линией атаки мы угадали, но перед игрой никогда не знаешь, что в итоге получится.

— Игра в исполнении "Спартака" сегодня получилась очень открытой.

— Безусловно, у «Краснодара» были моменты. Все-таки мы играли с командой, которая в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Мы хорошо прессинговали с первых минут, забили быстрые голы. С этой работой приходит и удача. У нас не было плана «садиться». Иначе все бы говорили, что мы испугались.