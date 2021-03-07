«Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России выигрывает у «Краснодара» со счетом 5:1.

Красно-белые забили два гола в самом начале встречи. На 2-й минуте гол забил Александр Соболев, а на 6-й — свой первый мяч за «Спартак» после возвращения забил Квинси Промес.

«Краснодар» отыграл один мяч во втором тайме. Гол на 56-й минуте забил Юрий Газинский.

На 61-й минуте Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года, после передачи Промеса оформил дубль.

Джордан Ларссон на 63-й минуте довел счет до разгромного, а на 75-й минуте Эсекьель Понсе забил пятый гол «Спартака» в этом матче.

Соболев, 2-я минута

Промес, 6-я минута