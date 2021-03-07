«Спартак» — «Краснодар»: все голы матча
«Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России выигрывает у «Краснодара» со счетом 5:1.
Красно-белые забили два гола в самом начале встречи. На 2-й минуте гол забил Александр Соболев, а на 6-й — свой первый мяч за «Спартак» после возвращения забил Квинси Промес.
«Краснодар» отыграл один мяч во втором тайме. Гол на 56-й минуте забил Юрий Газинский.
На 61-й минуте Соболев, которому сегодня исполнилось 24 года, после передачи Промеса оформил дубль.
Джордан Ларссон на 63-й минуте довел счет до разгромного, а на 75-й минуте Эсекьель Понсе забил пятый гол «Спартака» в этом матче.
Соболев, 2-я минута
Гол Соболева#ТинькоффРПЛ #СпартакКраснодар https://t.co/u5pIkqeOre— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 7, 2021
Промес, 6-я минута
Гол Промеса#ТинькоффРПЛ #СпартакКраснодар https://t.co/4C9u25uewu— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 7, 2021
Газинский, 56-я минута
Гол Газинского#ТинькоффРПЛ #СпартакКраснодарhttps://t.co/ktTKlRQnGx— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 7, 2021
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