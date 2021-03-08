«Ребята показали нацеленность на Лигу чемпионов». Реакция Федуна на победу над «Краснодаром»

Босс «Спартака» — о контракте Тедеско, Промесе и Зареме Салиховой.

В центральном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» дома неожиданно разгромил «Краснодар» (6:1). После игры к журналистам вышел Леонид Федун и ответил на вопросы.

— Леонид Арнольдович, как оцените сегодняшнюю победу?

— Как сказал Черномырдин: «Никогда такого не было и вот опять!». Ради таких моментов стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная команда для нас. И сами играют, и нам дают. Вы сегодня видели, что качества наших футболистов проявились в лучшем виде. Могло быть и 8:2, 10:3, но результат один — наша победа!

— Вам не показалось, что «Краснодар» порой давил, могло быть и 2:5?

— А до этого сколько у нас было моментов! Когда выносили они из своих ворот. Надо посмотреть статистику, думаю, мы по ожидаемым голам точно переиграли — как раз где-то на 10:3, 10:4.

— Вы смотрели матч с Тедеско. О чем разговаривали?

— Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском, а я на русском. Футбол — это всегда нервы. Ни о чем позитивном мы не говорили.

— На бумажках не новый контракт был?

— Нет. Он мне показывал, почему кто-то из футболистов играет плохо и как это улучшить.

— Есть ли еще возможность уговорить его остаться?

— Я так понимаю, что решение принимала семья. Бесполезно.

— Отлегло ли после двух поражений?

— Давайте откровенно, было не два, а четыре поражения. Команда играла неудачно после объявления Тедеско об уходе, но сегодня ребята доказали, что преданы тренеру и нацелены зацепиться за Лигу чемпионов. Качества у футболистов есть. Меня порадовал Антоха Промес. Нам нужен был такой человек, который возьмет на себя роль реального лидера.

— Вокруг него будет строиться новый «Спартак»?

— У нас есть и Ларссон... много хороших игроков. Промес харизматичный футболист, игрок высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке».

— Нет ли прикидок на будущего тренера?

— Даже если есть, ничего не скажу до подписания контракта. Оставим эту интригу на май.

— Насколько непопадание в ЛЧ может повлиять на трансферную политику и бюджет?

— Никак. У нас утвержден трансферный план, мы по нему идем. Старая новая команда вернулась, оценила все недостатки, которые были раньше. Никуда за трансферный план выходить не будем.

— Мозес был неубедителен. Когда будете определяться по его будущему?

— Не хочу комментировать это. Я доволен игрой Мозеса.

— Каково вам было смотреть матч с Тедеско?

— Он очень нервный! Я сам его позвал, он согласился. Мне надо было понять, как это происходит и зарядиться его энергией. Он все такой же энерджайзер.

— После поражения от «Зенита» Джикия рассказывал в редакции «СЭ», что вторая часть сезона будет проверкой на профессионализм для игроков «Спартака». У вас были сомнения в этом компоненте после поражений?

— Если бы нам снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа, было бы сложно. Сегодня мы играли в полном составе. Футбол состоит из нюансов.

— Какая у вас была реакция на фотошоп?

— Посмеялся, как, думаю, и все вы. Я не все решения понимаю. Как член исполкома не могу комментировать судейства. Но фотошоп — это не судейство, а творчество. Оно мне совсем не зашло.

— Поняли, почему у «Краснодара» случилась такая катастрофа?

— Это спросите не у меня, а у Галицкого. Мне понравилось, как «Краснодар» играл.

— Будут ли поощрения для игроков за сегодняшнюю победу?

— А за 0:2 от «Рубина» какое нужно было выписать «поощрение»? Ребята довольны. Соболев молодец, он растет и старается. Это надежда сборной России. Поздравил его с днем рождения, поцеловал.

— Успели ли пообщаться с Романцевым?

— Нет. Когда человек лежит в больнице, его лучше не дергать, сам знаю. Думаю, он доволен сегодняшней игрой. Хочу папе передать привет тоже, он давно болеет, ему 93 года скоро. Такая победа дает силы.

— Будет ли официальная должность у Заремы Салиховой?

— Она моя жена. Я же не спрашиваю про ваших жен. У многих из вас четыре ребенка? Даже у кого один или двое, знают, как это тяжело. Это все просто легенды, которые распространяют. А когда начинают обсуждать судейство, сразу вспоминают про Зарему Салихову.