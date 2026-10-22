«Филадельфия» выиграла у «Баффало», Мичков сделал голевую передачу
«Филадельфия» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Теперь у 21-летнего россиянина 8 (6+2) очков в 12 играх этого сезона.
У гостей Коул Кнубл оформил дубль и один гол забил Тревор Зеграс. Единственная шайба «Сэйбрз» на счету Джейсона Зукера.
«Филадельфия» одержала третью победу подряд и с 9 очками в 12 матчах идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Баффало» занимает 12-е место — 10 очков в 10 играх.
Следующим соперником «Флайерз» будет «Анахайм» (24 октября), а «Сэйбрз» сыграют с «Вашингтоном» (25 октября).
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|9
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|3
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|22.10
|02:30
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|22.10
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|Баффало – Филадельфия
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