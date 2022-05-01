Снова «Спартак», снова «Крылья», снова ошибки судей. К работе арбитров в Тушине есть вопросы

Матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» «Крылья Советов» (2:1) не обошелся без казусов и промахов бригады рефери.

Пенальти назначен правильно, почему не удален Жиго?

На 26-й минуте матча «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья с его позиции не мог видеть, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго.

Видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

При этом возник вопрос, почему он не показал вторую желтую карточку Жиго и не удалил его с поля. Судья решил, что игрок «Крыльев Советов» не нанес удар по воротам, а попытался сделать передачу. Во всяком случае, так можно попытаться объяснить действия Турбина.

Турбин ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его

На 41-й минуте судья Турбин допустил две ошибки в одном эпизоде.

Он неверно квалифицировал действия вратаря красно-белых Александра Селихова, зафиксировав нарушение правил с его стороны. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и слегка коснулся ладонью корпуса соперника. Это действие нельзя считать нарушением правил, оно не могло стать причиной падения самарца.

Момент с Александром Селиховым в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

Но раз рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар, следовало показать Селихову не желтую карточку, как это сделал Турбин, а красную. Потому что ворота остались пустыми, следующим движением самарец мог забить гол.

Получается, что одно неверное решение судьи привело к анекдотичной ситуации.

Для Турбина было бы лучше, если он удалил бы Селихова, а потом после вмешательства ВАР отменил бы красную карточку и штрафной удар и наказал бы игрока «Крыльев» предупреждением за неспортивное поведение (симуляцию).

Ошибочно не зафиксирован фол Жиго, он избежал удаления

На 45+3-й минуте Турбин ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Жиго и не удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.

Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

Самарский нападающий Максим Глушенков выбегал один на один с вратарем, Жиго сделал движение в направлении соперника и задержал его корпусом.

Судья продолжил игру.

Турбин правильно наказал гостей 11-метровым

На 58-й минуте Турбин быстро принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Судья наказал гостей за фол по неосторожности Александра Солдатенкова, который попал сопернику рукой в лицо.

Момент с фолом на Шамаре Николсоне в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

Правильно засчитан гол красно-белых

На 83-й минуте после вмешательства видеоассистентов Турбин правильно зафиксировал взятие ворот «Крыльев Советов». Только ВАР могли разглядеть, что мяч после удара Александра Соболева полностью пересек линию ворот.

Также в конце матча был правильно отменен гол Квинси Промеса. Спартаковец оказался в очевидном положении «вне игры», на несколько метров зайдя за линию офсайда. Это зафиксировал первый ассистент Алексей Ширяев.