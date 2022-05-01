Снова «Спартак», снова «Крылья», снова ошибки судей. К работе арбитров в Тушине есть вопросы
Пенальти назначен правильно, почему не удален Жиго?
На 26-й минуте матча «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья с его позиции не мог видеть, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго.
Видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.
При этом возник вопрос, почему он не показал вторую желтую карточку Жиго и не удалил его с поля. Судья решил, что игрок «Крыльев Советов» не нанес удар по воротам, а попытался сделать передачу. Во всяком случае, так можно попытаться объяснить действия Турбина.
Турбин ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его
На 41-й минуте судья Турбин допустил две ошибки в одном эпизоде.
Он неверно квалифицировал действия вратаря красно-белых Александра Селихова, зафиксировав нарушение правил с его стороны. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и слегка коснулся ладонью корпуса соперника. Это действие нельзя считать нарушением правил, оно не могло стать причиной падения самарца.
Но раз рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар, следовало показать Селихову не желтую карточку, как это сделал Турбин, а красную. Потому что ворота остались пустыми, следующим движением самарец мог забить гол.
Получается, что одно неверное решение судьи привело к анекдотичной ситуации.
Для Турбина было бы лучше, если он удалил бы Селихова, а потом после вмешательства ВАР отменил бы красную карточку и штрафной удар и наказал бы игрока «Крыльев» предупреждением за неспортивное поведение (симуляцию).
Ошибочно не зафиксирован фол Жиго, он избежал удаления
На 45+3-й минуте Турбин ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Жиго и не удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.
Самарский нападающий Максим Глушенков выбегал один на один с вратарем, Жиго сделал движение в направлении соперника и задержал его корпусом.
Судья продолжил игру.
Турбин правильно наказал гостей 11-метровым
На 58-й минуте Турбин быстро принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Судья наказал гостей за фол по неосторожности Александра Солдатенкова, который попал сопернику рукой в лицо.
Правильно засчитан гол красно-белых
На 83-й минуте после вмешательства видеоассистентов Турбин правильно зафиксировал взятие ворот «Крыльев Советов». Только ВАР могли разглядеть, что мяч после удара Александра Соболева полностью пересек линию ворот.
Также в конце матча был правильно отменен гол Квинси Промеса. Спартаковец оказался в очевидном положении «вне игры», на несколько метров зайдя за линию офсайда. Это зафиксировал первый ассистент Алексей Ширяев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0