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Судейство

Сегодня, 16:30

Снова «Спартак», снова «Крылья», снова ошибки судей. К работе арбитров в Тушине есть вопросы

Арбитр Турбин допустил ряд ошибок в матче «Спартак» — «Крылья»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Судья Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Момент с фолом на Шамаре Николсоне в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Александром Селиховым в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
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Матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1) не обошелся без казусов и промахов бригады рефери.

Пенальти назначен правильно, почему не удален Жиго?

На 26-й минуте матча «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья с его позиции не мог видеть, что в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с правой рукой Самюэля Жиго.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

Видеоассистенты Иван Сиденков и Максим Гаврилин провели проверку и предложили судье убедиться, что его решение неверное: рука защитника находилась в неестественном положении — была задрана вверх. На 29-й минуте Турбин после просмотра видеозаписи изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Момент с Самуэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

При этом возник вопрос, почему он не показал вторую желтую карточку Жиго и не удалил его с поля. Судья решил, что игрок «Крыльев Советов» не нанес удар по воротам, а попытался сделать передачу. Во всяком случае, так можно попытаться объяснить действия Турбина.

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Турбин ошибочно зафиксировал фол Селихова и ошибочно не удалил его

На 41-й минуте судья Турбин допустил две ошибки в одном эпизоде.

Он неверно квалифицировал действия вратаря красно-белых Александра Селихова, зафиксировав нарушение правил с его стороны. Голкипер выбежал за пределы штрафной площади и слегка коснулся ладонью корпуса соперника. Это действие нельзя считать нарушением правил, оно не могло стать причиной падения самарца.

Момент с Александром Селиховым в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Александром Селиховым в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

Но раз рефери зафиксировал фол и назначил штрафной удар, следовало показать Селихову не желтую карточку, как это сделал Турбин, а красную. Потому что ворота остались пустыми, следующим движением самарец мог забить гол.

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Получается, что одно неверное решение судьи привело к анекдотичной ситуации.

Для Турбина было бы лучше, если он удалил бы Селихова, а потом после вмешательства ВАР отменил бы красную карточку и штрафной удар и наказал бы игрока «Крыльев» предупреждением за неспортивное поведение (симуляцию).

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Ошибочно не зафиксирован фол Жиго, он избежал удаления

На 45+3-й минуте Турбин ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Жиго и не удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол.

Момент с Самуэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с Самюэлем Жиго в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

Самарский нападающий Максим Глушенков выбегал один на один с вратарем, Жиго сделал движение в направлении соперника и задержал его корпусом.

Судья продолжил игру.

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Турбин правильно наказал гостей 11-метровым

На 58-й минуте Турбин быстро принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Судья наказал гостей за фол по неосторожности Александра Солдатенкова, который попал сопернику рукой в лицо.

Момент с фолом на Шамаре Николсоне в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Момент с фолом на Шамаре Николсоне в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
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Правильно засчитан гол красно-белых

На 83-й минуте после вмешательства видеоассистентов Турбин правильно зафиксировал взятие ворот «Крыльев Советов». Только ВАР могли разглядеть, что мяч после удара Александра Соболева полностью пересек линию ворот.

Также в конце матча был правильно отменен гол Квинси Промеса. Спартаковец оказался в очевидном положении «вне игры», на несколько метров зайдя за линию офсайда. Это зафиксировал первый ассистент Алексей Ширяев.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Турбин
63
20
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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