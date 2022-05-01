Арбитры РПЛ Карасев и Мешков улетают в Саудовскую Аравию

Как стало известно «СЭ», российские судьи вновь будут работать в Саудовской Аравии. По приглашению местной федерации футбола назначение на один из матчей чемпионата этой страны получат арбитр Сергей Карасев, его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент Виталий Мешков. По всей видимости, они пробудут в командировке как минимум с 3 по 6 мая.

21 февраля бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым работала на четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли». В нее помимо Иванова входили ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, а также видеоарбитр Владимир Москалев. Для аравийской федерации футбола характерно использование иностранных судей на матчах местных соревнований. Судейский комитет федерации возглавляет швейцарец Мануэль Наварро, в прошлом ассистент ФИФА.