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Сегодня, 12:54

Арбитры РПЛ Карасев и Мешков улетают в Саудовскую Аравию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», российские судьи вновь будут работать в Саудовской Аравии. По приглашению местной федерации футбола назначение на один из матчей чемпионата этой страны получат арбитр Сергей Карасев, его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент Виталий Мешков. По всей видимости, они пробудут в командировке как минимум с 3 по 6 мая.

21 февраля бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым работала на четвертьфинальном матче Кубка Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли». В нее помимо Иванова входили ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, а также видеоарбитр Владимир Москалев. Для аравийской федерации футбола характерно использование иностранных судей на матчах местных соревнований. Судейский комитет федерации возглавляет швейцарец Мануэль Наварро, в прошлом ассистент ФИФА.

РПЛ
Виталий Мешков
0
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