Арбитр Матюнин прошел проверку на детекторе лжи

Как стало известно «СЭ», арбитр Алексей Матюнин принял предложение руководителей судейского корпуса и сегодня, 29 апреля, прошел проверку на полиграфе. Результаты беседы с полиграфологом станут известны позднее.

Напомним, что 24 апреля этот рефери судил матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). 26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

Матюнин и его видеоассистент Павел Шадыханов были приглашены на проверку на детекторе лжи. Пока они не получают назначений на матчи чемпионата и первенства России.