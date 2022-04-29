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Арбитр Матюнин прошел проверку на детекторе лжи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алексей Матюнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», арбитр Алексей Матюнин принял предложение руководителей судейского корпуса и сегодня, 29 апреля, прошел проверку на полиграфе. Результаты беседы с полиграфологом станут известны позднее.

Напомним, что 24 апреля этот рефери судил матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). 26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки — неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

Матюнин и его видеоассистент Павел Шадыханов были приглашены на проверку на детекторе лжи. Пока они не получают назначений на матчи чемпионата и первенства России.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
4
11
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
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