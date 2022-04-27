Мелу Перейра запретил детекторы лжи. При нем они не использовались в российском судействе

Как стало известно «СЭ», был период, когда проверки арбитров на полиграфе прекратились. Это было связано с тем, что Витор Мануэл Мелу Перейра перед приходом в РФС на смену Виктору Кашшаи поставил жесткое условие: никаких детекторов лжи в судействе.

Но после увольнения португальца к этому способу решили вернуться. Как уже сообщил «СЭ», арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

При этом у арбитров есть право отказаться от использования технического средства. Это предусмотрено статьей 8.3 «Правил делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа». В ней говорится, что «отказ от применения технического средства без уважительных причин не может рассматриваться как доказательство вины лица в совершении дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения».