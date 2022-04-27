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Судейство

Сегодня, 17:57

Мелу Перейра запретил детекторы лжи. При нем они не использовались в российском судействе

В российском судействе был период без использования детекторов лжи
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Мелу Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», был период, когда проверки арбитров на полиграфе прекратились. Это было связано с тем, что Витор Мануэл Мелу Перейра перед приходом в РФС на смену Виктору Кашшаи поставил жесткое условие: никаких детекторов лжи в судействе.

Но после увольнения португальца к этому способу решили вернуться. Как уже сообщил «СЭ», арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев.

При этом у арбитров есть право отказаться от использования технического средства. Это предусмотрено статьей 8.3 «Правил делового поведения судьи, инспектора, члена судейского органа». В ней говорится, что «отказ от применения технического средства без уважительных причин не может рассматриваться как доказательство вины лица в совершении дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения».

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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Динамо

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Краснодар

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