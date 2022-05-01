«Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков
То, что «Крылья Советов» в данный момент времени команда намного более сыгранная, цельная и, проще говоря, сильная, чем «Спартак», было понятно еще до матча. Достаточно просто посмотреть в турнирную таблицу — к 27-му туру она вполне отражает уровень команд. Но того, что все будет настолько плохо в первом тайме, не ожидали, наверное, самые пессимистичные болельщики красно-белых и их хейтеры.
В марте и начале апреля казалось, что «Спартаку» не хватает совсем немного, чтобы забирать победы в «своих» матчах. А то самое «немного» — это мысль, креатив, тонкие нестандартные ходы. Не отпускало ощущение, что им бы еще полузащитника думающего, и можно что-то строить и развиваться, потому что база есть.
Олицетворением того «Спартака» был Хлусевич. Бегущий, старательный, динамичный — но с чудовищным, если не с нулевым, КПД в завершающей стадии. Вся подготовительная работа просто на ура, но когда нужно что-то решить — отдать пас или пробить, то сразу проблемы. Но, в принципе, это поправимо: в свое время Олег Романцев сделал большого футболиста из примерно такого же Валерия Карпина.
И, в принципе, неделю назад против «Ростова» красно-белые смотрелись не так уж плохо — не идеально, но вопросы скорее к реализации, да и оба пенальти — результат неаккуратности. Но то, что было на поле в первом тайме против «Крыльев», — совершенно невыносимо. Ладно мысль и креатив — не просматривалось ни динамики, ни желания, вообще ничего. Какие-то 11 случайных людей в красных футболках, которых не объединяет вообще ничего и которые ждут, чтобы поскорее разойтись. Да, 11-метровый — очередной несчастный случай, но и без него «Крылья» могли спокойно забивать один-два гола.
Но какое-то самолюбие у людей в красных футболках все же нашлось. После перерыва у «Спартака» появилась — нет, не игра, но хотя бы желание, движение и здоровая агрессия. Этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Тоже с пенальти, который заработал Николсон (ямаец, кстати, несмотря на ужасную реализацию в кубковом дерби с ЦСКА, в целом оставляет впечатление футболиста обученного и обладающего интеллектом).
Удручающее впечатление, оставшееся после первого тайма, было, конечно, немного сглажено. Более того, «Спартак» даже добился первой в сезоне волевой победы, запихав — по-другому и не скажешь — второй мяч в ворота «Крыльев». Но тем не менее футболист матча в составе «Спартака» — не сделавший дубль Соболев, не хорошо вошедшие в игру Николсон или Промес, а Селихов, вернувшийся в ворота после травмы и сделавший после перерыва два важнейших сейва при счете 1:1.
А радость после второго гола с забегом Селихова и Паоло Ваноли в кучу-малу за воротами «Крыльев» — она, с одной стороны, вызывает позитивную улыбку, с другой — немного снисходительную. Кажется, что даже недавняя победа над ЦСКА в дерби не вызвала столько эмоций. Впрочем, то, что «Спартак» все же сумел оттолкнуться от дна (а то, что это дно, понимали и сами игроки, и высказывание Соболева про безобразие в интервью в перерыве это показывает) и всплыть, — позитивный сигнал для команды перед финишем сезона и полуфиналом Кубка. Иногда такие победы переламывают ход событий.
Случится ли это со «Спартаком» — неизвестно, а вот то, что красно-белые избегут стыковых матчей, — это точно. Правда, математически шансы на «стыки» остаются (сейчас исключен только прямой вылет), но в такой исход уже совершенно не верится. Такие вот нынче скромные радости у красно-белых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0