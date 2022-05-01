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«Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

«Спартак» победил «Крылья Советов» в первом домашнем матче после 100-летия клуба
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Радость футболистов «Спартака» и тренера Паоло Ваноли после второго гола Александра Соболева «Крыльям Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Первая в сезоне волевая победа.

То, что «Крылья Советов» в данный момент времени команда намного более сыгранная, цельная и, проще говоря, сильная, чем «Спартак», было понятно еще до матча. Достаточно просто посмотреть в турнирную таблицу — к 27-му туру она вполне отражает уровень команд. Но того, что все будет настолько плохо в первом тайме, не ожидали, наверное, самые пессимистичные болельщики красно-белых и их хейтеры.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

В марте и начале апреля казалось, что «Спартаку» не хватает совсем немного, чтобы забирать победы в «своих» матчах. А то самое «немного» — это мысль, креатив, тонкие нестандартные ходы. Не отпускало ощущение, что им бы еще полузащитника думающего, и можно что-то строить и развиваться, потому что база есть.

Олицетворением того «Спартака» был Хлусевич. Бегущий, старательный, динамичный — но с чудовищным, если не с нулевым, КПД в завершающей стадии. Вся подготовительная работа просто на ура, но когда нужно что-то решить — отдать пас или пробить, то сразу проблемы. Но, в принципе, это поправимо: в свое время Олег Романцев сделал большого футболиста из примерно такого же Валерия Карпина.

И, в принципе, неделю назад против «Ростова» красно-белые смотрелись не так уж плохо — не идеально, но вопросы скорее к реализации, да и оба пенальти — результат неаккуратности. Но то, что было на поле в первом тайме против «Крыльев», — совершенно невыносимо. Ладно мысль и креатив — не просматривалось ни динамики, ни желания, вообще ничего. Какие-то 11 случайных людей в красных футболках, которых не объединяет вообще ничего и которые ждут, чтобы поскорее разойтись. Да, 11-метровый — очередной несчастный случай, но и без него «Крылья» могли спокойно забивать один-два гола.

Но какое-то самолюбие у людей в красных футболках все же нашлось. После перерыва у «Спартака» появилась — нет, не игра, но хотя бы желание, движение и здоровая агрессия. Этого оказалось достаточно, чтобы сравнять счет. Тоже с пенальти, который заработал Николсон (ямаец, кстати, несмотря на ужасную реализацию в кубковом дерби с ЦСКА, в целом оставляет впечатление футболиста обученного и обладающего интеллектом).

Удручающее впечатление, оставшееся после первого тайма, было, конечно, немного сглажено. Более того, «Спартак» даже добился первой в сезоне волевой победы, запихав — по-другому и не скажешь — второй мяч в ворота «Крыльев». Но тем не менее футболист матча в составе «Спартака» — не сделавший дубль Соболев, не хорошо вошедшие в игру Николсон или Промес, а Селихов, вернувшийся в ворота после травмы и сделавший после перерыва два важнейших сейва при счете 1:1.

А радость после второго гола с забегом Селихова и Паоло Ваноли в кучу-малу за воротами «Крыльев» — она, с одной стороны, вызывает позитивную улыбку, с другой — немного снисходительную. Кажется, что даже недавняя победа над ЦСКА в дерби не вызвала столько эмоций. Впрочем, то, что «Спартак» все же сумел оттолкнуться от дна (а то, что это дно, понимали и сами игроки, и высказывание Соболева про безобразие в интервью в перерыве это показывает) и всплыть, — позитивный сигнал для команды перед финишем сезона и полуфиналом Кубка. Иногда такие победы переламывают ход событий.

Случится ли это со «Спартаком» — неизвестно, а вот то, что красно-белые избегут стыковых матчей, — это точно. Правда, математически шансы на «стыки» остаются (сейчас исключен только прямой вылет), но в такой исход уже совершенно не верится. Такие вот нынче скромные радости у красно-белых.

Александр Селихов
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
Паоло Ваноли
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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