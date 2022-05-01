Ваноли после победы «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Нам нужно работать над психологией»
Московский «Спартак» в матче 27-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. После окончания встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд Паоло Ваноли и Игорь Осинькин.
«Спартаку» всегда нужно побеждать
— В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину, — начал главный тренер «Спартака» Ваноли. — Для нас очень важна эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, на что они способны. Нам нужно правильно реагировать, именно над этим нам предстоит работать в будущем.
— Какие были отличия в команде в первом и втором таймах?
— В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать.
— Можно ли сказать, что вы сегодня не угадали со стартовым составом?
— Всегда легко говорить после того, как что-то случилось. У меня нет магического шара. Дело здесь вовсе не в тактике. Мы побеждали, играя хорошо и не очень. Мы всегда ждем, что что-то произойдет, чтобы найти правильную реакцию. Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен игрокам. Благодарен Промесу, он был не в лучшей кондиции. Виктор Мозес провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки.
— Почему вы так ярко отпраздновали второй гол?
— Мы — единое целое, мы команда, я являюсь ее частью. У меня тоже есть чувства. Я вижу ежедневное желание ребят, их прогресс. Чтобы создать что-то большое, нужна сплоченность. Я верил и продолжаю верить в ребят.
— Как состояние Умярова?
— У него повреждение задней поверхности бедра. Он уже приступил к беговым упражнениям. Давать какие-то прогнозы сейчас трудно. Мы ежедневно следим за ним.
Играли-играли, и тут вдруг засчитали гол
— Довольным можно быть только первым таймом, — начал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин. — Мы могли играть в футбол по счету, нам было удобно. С началом второго тайма «Спартак» оказал сильное давление на нас, мы не смогли организованно ответить. Понимаем уровень футболистов, получилось так, что соперник переигрывал нас в физическом плане. Были определенные проблемы, несколько человек пропускали игру. Сегодня нам не хватило запасных. Не получилось освежить игру, хотя явно никто не выпадал. Команда во втором тайме играла в несвойственный для себя футбол.
— «Спартак» очень бурно праздновал второй гол.
— У нас молодая команда, которая ищет себя в большом футболе. Если победа такого большого клуба над нами вызывает такие эмоции, мы рады этому. В голе сомнений у меня нет, хотя играли-играли, и вдруг его засчитали.
— К основному времени матча добавили всего три минуты. Это не мало для сегодняшней игры?
— Достаточно много было замен. В такой ситуации меньше четырех минут никогда не добавляют. И то в это время всего один раз подошли к воротам.
— Почему так мало играет Пиняев?
— Наши фланговые нападающие играют стабильно. Кроме 1-го тура, все остальные матчи они были здоровы. Сейчас у обоих по три желтых, они не дают Пиняеву шансов заиграть. У него была травма. В нормальном режиме он не тренировался, поэтому мы дали ему мало игрового времени.
— Почему не сбили темп игры?
— Во втором тайме мы увидели, что игра протекает не по нашему сценарию. Мы оглядываемся не на футболистов, а на наш тренерский штаб. Надо было думать и нельзя было делать замену ради замены. Нельзя сказать, что кто-то явно проваливался. У нас был маленький резерв, только креативные футболисты из группы атаки.
— Как вам игра Пруцева за «Спартак»?
— Думал, что-то изменится после его выхода на замену с «Рубином». Он сыграл там здорово, хорошо двигал мяч. У него всегда было желание играть, быть в центре событий. Но я не могу говорить «Спартаку», как им играть. Он шел сюда бороться за место в составе, это надо доказывать на тренировках. Значит, надо было проявить себя ярче и сильнее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0