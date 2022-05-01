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Ваноли после победы «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Нам нужно работать над психологией»

Тренер Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за первую волевую победу в сезоне
Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли и Игорь Осинькин (сзади).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-конференция главного тренера «Спартака».

Московский «Спартак» в матче 27-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. После окончания встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд Паоло Ваноли и Игорь Осинькин.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;тренера Паоло Ваноли после второго гола Александра Соболева &laquo;Крыльям Советов&raquo;. «Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

«Спартаку» всегда нужно побеждать

В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину, — начал главный тренер «Спартака» Ваноли. — Для нас очень важна эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, на что они способны. Нам нужно правильно реагировать, именно над этим нам предстоит работать в будущем.

— Какие были отличия в команде в первом и втором таймах?

В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать.

— Можно ли сказать, что вы сегодня не угадали со стартовым составом?

Всегда легко говорить после того, как что-то случилось. У меня нет магического шара. Дело здесь вовсе не в тактике. Мы побеждали, играя хорошо и не очень. Мы всегда ждем, что что-то произойдет, чтобы найти правильную реакцию. Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен игрокам. Благодарен Промесу, он был не в лучшей кондиции. Виктор Мозес провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки.

— Почему вы так ярко отпраздновали второй гол?

Мы — единое целое, мы команда, я являюсь ее частью. У меня тоже есть чувства. Я вижу ежедневное желание ребят, их прогресс. Чтобы создать что-то большое, нужна сплоченность. Я верил и продолжаю верить в ребят.

— Как состояние Умярова?

У него повреждение задней поверхности бедра. Он уже приступил к беговым упражнениям. Давать какие-то прогнозы сейчас трудно. Мы ежедневно следим за ним.

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Играли-играли, и тут вдруг засчитали гол

Довольным можно быть только первым таймом, — начал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин. — Мы могли играть в футбол по счету, нам было удобно. С началом второго тайма «Спартак» оказал сильное давление на нас, мы не смогли организованно ответить. Понимаем уровень футболистов, получилось так, что соперник переигрывал нас в физическом плане. Были определенные проблемы, несколько человек пропускали игру. Сегодня нам не хватило запасных. Не получилось освежить игру, хотя явно никто не выпадал. Команда во втором тайме играла в несвойственный для себя футбол.

— «Спартак» очень бурно праздновал второй гол.

У нас молодая команда, которая ищет себя в большом футболе. Если победа такого большого клуба над нами вызывает такие эмоции, мы рады этому. В голе сомнений у меня нет, хотя играли-играли, и вдруг его засчитали.

— К основному времени матча добавили всего три минуты. Это не мало для сегодняшней игры?

Достаточно много было замен. В такой ситуации меньше четырех минут никогда не добавляют. И то в это время всего один раз подошли к воротам.

— Почему так мало играет Пиняев?

Наши фланговые нападающие играют стабильно. Кроме 1-го тура, все остальные матчи они были здоровы. Сейчас у обоих по три желтых, они не дают Пиняеву шансов заиграть. У него была травма. В нормальном режиме он не тренировался, поэтому мы дали ему мало игрового времени.

Почему не сбили темп игры?

Во втором тайме мы увидели, что игра протекает не по нашему сценарию. Мы оглядываемся не на футболистов, а на наш тренерский штаб. Надо было думать и нельзя было делать замену ради замены. Нельзя сказать, что кто-то явно проваливался. У нас был маленький резерв, только креативные футболисты из группы атаки.

— Как вам игра Пруцева за «Спартак»?

Думал, что-то изменится после его выхода на замену с «Рубином». Он сыграл там здорово, хорошо двигал мяч. У него всегда было желание играть, быть в центре событий. Но я не могу говорить «Спартаку», как им играть. Он шел сюда бороться за место в составе, это надо доказывать на тренировках. Значит, надо было проявить себя ярче и сильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
Паоло Ваноли
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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