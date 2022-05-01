Ваноли после победы «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Нам нужно работать над психологией»

Пресс-конференция главного тренера «Спартака».

Московский «Спартак» в матче 27-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. После окончания встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд Паоло Ваноли и Игорь Осинькин.

«Спартаку» всегда нужно побеждать

— В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину, — начал главный тренер «Спартака» Ваноли. — Для нас очень важна эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, на что они способны. Нам нужно правильно реагировать, именно над этим нам предстоит работать в будущем.

— Какие были отличия в команде в первом и втором таймах?

— В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать.

— Можно ли сказать, что вы сегодня не угадали со стартовым составом?

— Всегда легко говорить после того, как что-то случилось. У меня нет магического шара. Дело здесь вовсе не в тактике. Мы побеждали, играя хорошо и не очень. Мы всегда ждем, что что-то произойдет, чтобы найти правильную реакцию. Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен игрокам. Благодарен Промесу, он был не в лучшей кондиции. Виктор Мозес провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки.

— Почему вы так ярко отпраздновали второй гол?

— Мы — единое целое, мы команда, я являюсь ее частью. У меня тоже есть чувства. Я вижу ежедневное желание ребят, их прогресс. Чтобы создать что-то большое, нужна сплоченность. Я верил и продолжаю верить в ребят.

— Как состояние Умярова?

— У него повреждение задней поверхности бедра. Он уже приступил к беговым упражнениям. Давать какие-то прогнозы сейчас трудно. Мы ежедневно следим за ним.

Играли-играли, и тут вдруг засчитали гол

— Довольным можно быть только первым таймом, — начал главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин. — Мы могли играть в футбол по счету, нам было удобно. С началом второго тайма «Спартак» оказал сильное давление на нас, мы не смогли организованно ответить. Понимаем уровень футболистов, получилось так, что соперник переигрывал нас в физическом плане. Были определенные проблемы, несколько человек пропускали игру. Сегодня нам не хватило запасных. Не получилось освежить игру, хотя явно никто не выпадал. Команда во втором тайме играла в несвойственный для себя футбол.

— «Спартак» очень бурно праздновал второй гол.

— У нас молодая команда, которая ищет себя в большом футболе. Если победа такого большого клуба над нами вызывает такие эмоции, мы рады этому. В голе сомнений у меня нет, хотя играли-играли, и вдруг его засчитали.

— К основному времени матча добавили всего три минуты. Это не мало для сегодняшней игры?

— Достаточно много было замен. В такой ситуации меньше четырех минут никогда не добавляют. И то в это время всего один раз подошли к воротам.

— Почему так мало играет Пиняев?

— Наши фланговые нападающие играют стабильно. Кроме 1-го тура, все остальные матчи они были здоровы. Сейчас у обоих по три желтых, они не дают Пиняеву шансов заиграть. У него была травма. В нормальном режиме он не тренировался, поэтому мы дали ему мало игрового времени.

— Почему не сбили темп игры?

— Во втором тайме мы увидели, что игра протекает не по нашему сценарию. Мы оглядываемся не на футболистов, а на наш тренерский штаб. Надо было думать и нельзя было делать замену ради замены. Нельзя сказать, что кто-то явно проваливался. У нас был маленький резерв, только креативные футболисты из группы атаки.

— Как вам игра Пруцева за «Спартак»?

— Думал, что-то изменится после его выхода на замену с «Рубином». Он сыграл там здорово, хорошо двигал мяч. У него всегда было желание играть, быть в центре событий. Но я не могу говорить «Спартаку», как им играть. Он шел сюда бороться за место в составе, это надо доказывать на тренировках. Значит, надо было проявить себя ярче и сильнее.