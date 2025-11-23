Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Скандалы

Сегодня, 14:15

«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Роман Кольцов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
МВД проводит проверку по факту произошедшего.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ омрачил эпизод, произошедший уже после финального свистка. Ультрас красно-белых избили болельщика армейцев возле трибуны B (там до введения Fan ID собирались самые активные спартаковские фанаты).

При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и то, как именно поклонник ЦСКА оказался так далеко, — предстоит еще выяснить. Одна из версий произошедшего уже появилась.

«Стоял абсолютно пьяный и ругался матом»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что с ним связался болельщик «Спартака» и рассказал свою версию случившегося. По его словам, фанат ЦСКА находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и кидался на людей.

«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам, их же попросили вызвать полицию.

Мне ответила девушка-стюард, что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение. Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю», — сказал болельщик, пожелавший остаться анонимным, но подтвердивший свое присутствие при конфликте.

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком». Драка у трибуны B — не единственный эпизод проявления агрессии. Как рассказали Sport Baza поклонники красно-синих, с открытой неприязнью они столкнулись даже на центральных трибунах:

«Несмотря на то что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что грозит «Спартаку» и участникам драки? Рассказал адвокат

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой:

«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений могут грозить следующие наказания:

— Штраф — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

— Административный арест — на срок до 15 суток.

— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.

Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой, предусматривающей ответственность за хулиганство: срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».

Адвокат также объяснил, какие санкции могут грозить «Спартаку»:

«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:

— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.

Надеюсь, что клуб примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно квалифицировать их ответственность».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Губерниев не удивлен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о произошедшем:

«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС. В принципе, драться нехорошо — людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку».

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

А в Госдуме призвали активнее работать с институтами воспитания:

«Паспорт болельщика не знак качества человеческого благородства и достойного поведения. Это облегчение для работы спецслужб. Это не панацея. Трудно что-либо добавить. Можно ли искоренить такие драки? Это общая ситуация в государстве, в обществе, моральный климат. Посмотрите социологию, уровень взаимного доверия к людям. Это комплексная глобальная проблема. Вся атмосфера в обществе об этом говорит. То есть ее нужно менять. Для этого должны работать все воспитательные институты. Но у нас же не воспитание, а услуга. Поэтому здесь нет какого-то единого подхода. Но то, что этим нужно заниматься, — очевидно», — сказал депутат КПРФ Сергей Обухов «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин удвоил преимущество самарцев
Свищев о драке болельщиков «Спартака» и ЦСКА: «Fan ID не может предотвратить это, но поможет идентифицировать зачинщиков»
«Крылья Советов» — «Ростов»: хозяева ведут в счете после первого тайма
Baza: МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»
Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча
Адвокат рассказал, что грозит «Спартаку» и участникам драки с фанатом ЦСКА после дерби
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ValeraK

    Какая уже разница!?)

    23.11.2025

    • «Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости