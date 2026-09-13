«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: команды обменялись голами за три минуты

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в выездном матче с «Ахматом» в 8-м туре РПЛ — 2:1. На 64-й минуте отличился Темирхан Сундуков.

Спустя три минуты грозненцы отыгрались — автогол забил Андрес Аларкон. Счет в матче стал 2:2.