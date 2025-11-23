Футбол
Сегодня, 11:42

Губерниев об избиении болельщика ЦСКА фанатами «Спартака»: «Не знаю, как такое можно было допустить»

Александр Абустин
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о стычке болельщиков «Спартака» с фанатом ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили со счетом 1:0.

После игры в сети появилось видео, в котором болельщики красно-белых избивают фаната армейцев рядом с «Лукойл Ареной».

«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС. В принципе, драться нехорошо — людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ проходил 22 ноября. Игра завершилась победой красно-белых — 1:0. Единственный гол забил Игорь Дмитриев.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

  • Джон Сильвер

    Вот что сообщает Футбол24....слова очевидца. «Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение. Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках Спартака думали, что они беспредельщики. Парней, которые били осуждаю».

    23.11.2025

  • Николай

    А в гребле как там, почему губа не рассказал

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    судя по видео, отбитое стадо толпой кидается на человека, а потом по хохольски скачет и орет "набутыльте нас, хавроний, всех за одного". что ж, желание захохольского красномордого стада должно исполниться!

    23.11.2025

  • Кабанчик

    Судя по видео, болельщик ЦСКА оказался провокатором, зачем то вперся в толпу спартачей и начал там качать права, за что и получил, и то многие кричали уберите его, мол от греха подальше.

    23.11.2025

  • оппонент

    В стране культ ненависти и агрессии - норма жизни, во всех сферах.. Чему удивляться?

    23.11.2025

  • Gordon

    Митяй, не неси пургу. Впрочем, Митяй и пурга - это одно и то же.

    23.11.2025

    «Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
