В Госдуме призвали заниматься институтами воспитания после избиения фаната ЦСКА болельщиками «Спартака»

Депутат КПРФ Сергей Обухов прокомментировал «СЭ» видео избиения болельщика ЦСКА фанатами «Спартака».

В субботу, 22 ноября после домашней победы красно-белых над армейцами (1:0) в матче 16-го тура РПЛ в сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

«Паспорт болельщика — не знак качества человеческого благородства и достойного поведения. Это облегчение для работы спецслужб. Это не панацея. Трудно что-либо добавить. Можно ли искоренить такие драки? Это общая ситуация в государстве, в обществе, моральный климат. Посмотрите социологию, уровень взаимного доверия к людям. Это комплексная глобальная проблема. Вся атмосфера в обществе об этом говорит. То есть ее нужно менять.

Для этого должны работать все воспитательные институты. Но у нас же не воспитание, а услуга. Поэтому здесь какого-то одного подхода. Но то что этим нужно заниматься — очевидно, — сказал Обухов «СЭ».

Из-за инцидента после игры с ЦСКА «Спартаку» грозят санкции от денежного штрафа до проведения нескольких домашних матчей без зрителей.