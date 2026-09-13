Защитник «Оренбурга» Сивис: «Мне нравится Россия»

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о РПЛ и жизни в России.

«Я здесь уже месяц, чуть больше месяца. Честно говоря, я считаю, что это хорошая страна. Я рад быть здесь. Как я уже говорил, это хороший чемпионат с хорошими командами. Здесь хорошо живется. Честно говоря, мне нравится Россия», — сказал Сивис «СЭ».

«Оренбург» подписал французского защитника 24 июля. Ранее Сивис выступал за бухарестское «Динамо» с лета 2024 года. Он провел 72 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.