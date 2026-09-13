Тренер «Ростова» Альба: «У Миронова сильная боль после удара в ребро, у Мелехина температура»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил отсутствие полузащитника Алексея Миронова и защитника Виктора Мелехина на матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра команд пройдет в Москве в воскресенье, 13 сентября, и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Миронов получил удар в ребро в матче против «Факела», есть сильная боль. Он не прилетел на эту игру, будем смотреть, успеет ли восстановиться к «Динамо». А Мелехин сегодня утром почувствовал слабость, у него температура», — приводит пресс-служба «Ростова» слова Альбы.

В сезоне-2026/27 26-летний Миронов провел 7 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. На счету 22-летнего Мелехина 1 гол в 7 играх.