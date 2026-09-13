Тренер «Ростова» Альба: «У Миронова сильная боль после удара в ребро, у Мелехина температура»
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба объяснил отсутствие полузащитника Алексея Миронова и защитника Виктора Мелехина на матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».
Игра команд пройдет в Москве в воскресенье, 13 сентября, и начнется в 17.00 по московскому времени.
«Миронов получил удар в ребро в матче против «Факела», есть сильная боль. Он не прилетел на эту игру, будем смотреть, успеет ли восстановиться к «Динамо». А Мелехин сегодня утром почувствовал слабость, у него температура», — приводит пресс-служба «Ростова» слова Альбы.
В сезоне-2026/27 26-летний Миронов провел 7 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. На счету 22-летнего Мелехина 1 гол в 7 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
Новости