«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»
Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) закончился дикостью — фанаты красно-белых толпой избили одного болельщика армейцев на «Лукойл Арене». Разбираемся, что произошло.
Один против всех
Дерби для «Спартака» закончилось хорошо — хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Игоря Дмитриева после углового. Однако, похоже, не все болельщики красно-белых покинули арену в хорошем настроении — часть из них избила человека в «розе» ЦСКА. Видео попало в Сеть.
Отлупив армейца, спартачи начали скандировать «Один за всех и все за одного», а также нецензурные кричалки.
Отметим, что скандальный эпизод произошел на выходе с трибуны B, где до введения Fan ID собирались самые активные фанаты «Спартака». При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и как именно одинокий фанат ЦСКА оказался так далеко — неизвестно. Впрочем, вряд ли это имеет какое-то значение.
Красно-синие требуют разобраться
«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.
«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более по нашей информации схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — заявил Брейдо.
Что грозит красно-белым?
Пока неизвестно, какое наказание ждет хулиганов — их еще предстоит вычислить и задержать. Но можно с уверенностью сказать, что из-за действий своих фанатов пострадает «Спартак» — и тут список возможных санкций обширен.
Согласно ст. 101 Дисциплинарного регламента РФС, за «необеспечение общественного порядка и безопасности» красно-белым грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, частичный или полный запрет на допуск зрителей или даже выступления на нейтральном поле на срок от 1 до 5 матчей.
Также к «Спартаку» могут быть применены положения ст. 115 Дисциплинарного регламента РФС — «нарушение общественного порядка». Здесь наказание чуть скромнее — 300 тысяч штрафа и от 1 до 3 матчей на нейтральном поле или с полным/частичным запретом на допуск зрителей.
Еще одна возможная статья — 117-я, касающаяся неправомерных действий зрителей. По ней все тоже строго — штраф до 500 тысяч и прежние ограничения на срок от 1 до 3 матчей.
По какой именно статье и как строго накажут спартаковцев — узнаем скоро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2