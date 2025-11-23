«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Армейцы требуют разобраться.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) закончился дикостью — фанаты красно-белых толпой избили одного болельщика армейцев на «Лукойл Арене». Разбираемся, что произошло.

Один против всех

Дерби для «Спартака» закончилось хорошо — хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Игоря Дмитриева после углового. Однако, похоже, не все болельщики красно-белых покинули арену в хорошем настроении — часть из них избила человека в «розе» ЦСКА. Видео попало в Сеть.

Отлупив армейца, спартачи начали скандировать «Один за всех и все за одного», а также нецензурные кричалки.

Отметим, что скандальный эпизод произошел на выходе с трибуны B, где до введения Fan ID собирались самые активные фанаты «Спартака». При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и как именно одинокий фанат ЦСКА оказался так далеко — неизвестно. Впрочем, вряд ли это имеет какое-то значение.

Красно-синие требуют разобраться

«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более по нашей информации схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — заявил Брейдо.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что грозит красно-белым?

Пока неизвестно, какое наказание ждет хулиганов — их еще предстоит вычислить и задержать. Но можно с уверенностью сказать, что из-за действий своих фанатов пострадает «Спартак» — и тут список возможных санкций обширен.

Согласно ст. 101 Дисциплинарного регламента РФС, за «необеспечение общественного порядка и безопасности» красно-белым грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, частичный или полный запрет на допуск зрителей или даже выступления на нейтральном поле на срок от 1 до 5 матчей.

Также к «Спартаку» могут быть применены положения ст. 115 Дисциплинарного регламента РФС — «нарушение общественного порядка». Здесь наказание чуть скромнее — 300 тысяч штрафа и от 1 до 3 матчей на нейтральном поле или с полным/частичным запретом на допуск зрителей.

Еще одна возможная статья — 117-я, касающаяся неправомерных действий зрителей. По ней все тоже строго — штраф до 500 тысяч и прежние ограничения на срок от 1 до 3 матчей.

По какой именно статье и как строго накажут спартаковцев — узнаем скоро.

