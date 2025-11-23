Обозреватель «СЭ» разбирается в причинах успеха красно-белых в матче с ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

От Романова даже в самые эмоциональные моменты матча не исходило ни капли психоза

«Спартак» выиграл дерби не ярко, но собранно, ответственно, по-мужски. Он был не истеричный, не расхристанный, как в первом тайме на «ВЭБ Арене», а предельно сконцентрированный, стремившийся выиграть каждое единоборство и сделать каждый подбор. Это какой-то неспартаковский «Спартак» — в хорошем смысле.

И тут вспоминаю истину, что команда такова, каков ее тренер. Пока — разумеется, не вообще, а в отдельно взятом матче, поскольку человек только приступил к работе. Но какие-то нюансы уже бросились в глаза.

Всю игру я поражался спокойствию Вадима Романова, для которого это был первый матч в роли и.о. Не могу даже вообразить, сколько страстей кипело у него внутри, но снаружи он вообще не дал этого знать. Ни капли психоза, ни одной нервной реакции на решения судей, включая не бесспорную (во всяком случае по части мотивировки) отмену пенальти, — ничего, что могло бы отвлечь команду от игры. А это и стало, возможно, самым важным — концентрация на каждом эпизоде. Какие представления бы в схожих ситуациях устраивал на бровке Деян Станкович — представить сколь несложно, столь и страшно.

Но когда было нужно и уместно, Романов заводил трибуны — и это символично совпало с победным голом, когда он принялся энергично дирижировать ими перед тем самым угловым. Где, кстати, никакого фола Игоря Дмитриева на его тезке Акинфееве в помине не было, и это подтверждают все эксперты — только фанаты ЦСКА на эмоциях могут твердить об обратном. А в том, что касается самоконтроля спартаковцев, предлагаю вспомнить мизансцену в концовке с участием убравшего руки за спину и иронично смотревшего на соперника Александра Джику и кипевшего Матвея Лукина.

Если сравнивать выбор состава у Романова со Станковичем, то в первую очередь бросается в глаза появление в основе Зобнина, которого предыдущий главный тренер рассматривал в матчах чемпионата исключительно как игрока замены. Понятно, что его выход стал в какой-то мере стечением обстоятельств — дисквалификации Пабло Солари и травмы Ливая Гарсии. Об этом сказал во флеш-интервью сам капитан. Но самый опытный игрок красно-белых, один из ключевых футболистов чемпионства-2016/17 и четвертьфиналист ЧМ-2018, придал партнерам тот элемент победного опыта, которого команде так не хватает.

Понравились и мелкие тактические нюансы в исполнении Романова. В частности, выходом Зобнина на место правого полузащитника и.о. главного тренера создал оборонительный край Даниил Денисов — Зобнин, не давший дышать острому армейскому левому флангу Мойзес — Кирилл Глебов. Денисов весь матч был в большом порядке — но во многом потому, что значительную часть нагрузки с него снял капитан. А упор в атаке сделали на другой край — с Дмитриевым и Маркиньосом, к которым все время присоединялся для «треугольников» Эсекьель Барко. И особенно на фоне быстро травмировавшегося Даниила Кругового, что стало колоссальной потерей для красно-синих, и вышедшего вместо него неопытного Матии Поповича этот акцент выглядел абсолютно оправданным.

Ко всему прочему, в центре поля не особо пошла игра у Матвея Кисляка и особенно Ивана Облякова — очень допускаю, что из-за Родриго Вильягры, с которым уже не в первый раз Матвею и Ивану играть дискомфортно, они не мыслят на поле в такт.

Но это — частность, а тенденция выглядит так, что армейцы отчего-то больше всех страдают от перерывов на матчи сборной. Все три раза в этом сезоне, возвращаясь после этих пауз, они проигрывали, не забивали ни одного мяча и выдавали три низших показателя по ожидаемым голам. Хотя на этот раз, казалось, обстоятельства им благоволят — врачи поставили на ноги двух лидеров команды, Игоря Акинфеева и Мойзеса, да и лучший из дебютантов чемпионата, Матеус Алвес, оказался готов на полчаса. Тогда как у «Спартака» выезды в национальные команды вывели из строя Ливая Гарсию, в последнее время начавшего приносить красно-белым более или менее стабильную пользу, и — по новой — Тео Бонгонду.

Надо отдать должное Фабио Челестини: иной бы на его месте придумывал бы мифы про атаку на вратаря перед голом; он же честно признался, что причиной стало нахождение Облякова в неправильном месте — и ответственность за это, по его словам, несет главный тренер.

Весь второй тайм «Спартак» контролировал темп игры и даже заработал пенальти — отмененный, однако, после просмотра ВАР. Причем не за то, что казалось реальным поводом для отмены. Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и мяч продолжил двигаться в прежнем направлении — притом что Зобнина Игорь однозначно сбил. С другой стороны, перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре, и вот это как раз заслуживало фола от Сергея Карасева. То есть относиться к отмене гола как к какой-то вопиющей несправедливости «Спартак» не должен.

Первый гол Дмитриева за «Спартак» — и сразу победный в главном дерби!

Чрезвычайно уверенно сыграла пара недавно пришедших центральных защитников «Спартака» Джику — Кристофер Ву — большой камерунец царил наверху, оба действовали очень цепко, не делали индивидуальных ошибок и отлично страховали друг друга вместе с остальными игроками группы обороны, включая больше ориентированного на атаку Дмитриева, который прибавляет от матча к матчу.

И на официальном сайте РПЛ, и в Telegram-канале «Спартака» победный гол в дерби записан не на Барко, на Дмитриева — и мне показалось так же, что он коснулся мяча бедром, и было это не за линией ворот. То есть все-таки это не гол прямым подачей-ударом с углового.

Дебютный мяч Дмитриева за «Спартак» — и какой важный! Игорь пока открытие для красно-белых. И автор первого гола команды в сезоне, забитого россиянином.

Кстати, в случае с его довольно неожиданным врыванием в стартовый состав надо отдать должное Станковичу, который при Маркиньосе на родной позиции Дмитриева нашел ему место, где молодой игрок осваивается с каждой игрой. А Романов — молодец, что не стал перестраховываться и ставить более оборонительного и опытного Олега Рябчука. Результат мы видим.

Я по-человечески очень рад прогрессу Игоря. Когда-то мы очень хорошо общались с покойным отцом Дмитриева Сергеем, чемпионом СССР в составе «Зенита» и ЦСКА, России — в составе «Спартака». Он был в заявке серебряной сборной СССР на Евро-88, пусть и не играл там. Очень открытый и яркий человек, который прожил всего 58. И на долю Игоря пришлось страшное горе и испытание: в юном возрасте пережить смерть папы в 2022-м,а год спустя — мамы, десятикратной чемпионки России на стометровке с барьерами Светланы Лауховой. Светлая им память. Они где-то далеко радуются сегодня за сына. А ему можно только пожелать, чтобы последующая жизнь хоть частично весь этот ужас компенсировала.

Хочется, чтобы сын добился в футболе не меньших успехов, чем отец.

Старков и Ваноли тоже начинали в «Спартаке» с дерби против ЦСКА — и не выигрывали. Романов — первый, кому такое удалось

Первую замену Романов произвел не двойную-тройную в перерыве, панически гася пожар первого тайма, как часто происходило со Станковичем, а лишь на 75-й минуте — и то одинарную, Зобнина на Мартинса. Да и всего их было не пять, а три, причем две — на 90-й минуте.

И это тоже говорило о спокойствии, нежелании шарахаться — хотя первым таймом, как потом выяснилось, специалист не был доволен. И все же остался верен первоначальному плану и составу. Тренер с похожей фамилией, Олег Романцев (на футболе которого, как подчеркнул Романов на послематчевой пресс-конференции, он воспитывался), предпочитал не менять лишний раз игроков в важных матчах, когда никто не выпадает. Правда, времена тогда были другие, замен — сначала две, а с 1995 года три, а не нынешние пять, интенсивность иная. Но вчера никто у красно-белых не «просел».

«Спартак» после перерыва не отдал ЦСКА инициативу ни на минуту, и его контратаки в концовке выглядели острее попыток красно-синих сравнять. Пару раз, правда, полумоменты на острие возникали у отправленного вперед Игоря Дивеева, но он все-таки защитник, и его гол не головой оказался бы удачей, а не логичным следствием происходившего на поле.

В общем, все закончилось так, как, по моему мнению, и должно было по такой игре завершиться. «Спартак» переборол ЦСКА, и это дерби было, понятно, никаким не произведением футбольного искусства, а битвой характеров. И на своем стадионе, сразу после ухода тренера, которому уже не верили, хозяева оказались немного мотивированнее и сосредоточеннее.

Разумеется, ни о чем в долгосрочной перспективе победа не говорит, происходившее в Тушине — ровно про «здесь и сейчас». А завтра будет уже другое — как, например, играть в атаке в Калининграде, если Ливай еще не поправится, а Угальде дисквалифицирован, — с Антоном Заболотным?

Но то случится через неделю. Угальде явно выйдет в Кубке в ответном матче с «Локомотивом», а дальше жизнь покажет: вдруг новый тренер придумает что-то совсем неожиданное? Ведь его еще только узнают, и никто пока не мог научиться просчитывать.

А пока есть факт: в первом матче Романова обыгран ЦСКА. Дважды в российской истории спартаковские тренеры начинали с матчей с армейцами, но ни Александру Старкову, ни Паоло Ваноли победить не удалось.

Вряд ли шансов остаться главным у Романова изначально много — но победа в дерби делает их уже не нулевыми. И особенно остро ощущение, что у красно-белых как-то резко стало больше здравого смысла во всех фазах игры.

Спорт — он про то, чтобы хвататься мертвой хваткой за любой шанс. И романовский «Спартак», не выдав (с чего бы, учитывая, что было раньше?) образца игры, в то же время был ко-ман-дой, где один за всех, и все за одного.

Потому и победил.