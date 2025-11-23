Футбол
«Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» разбирается в причинах успеха красно-белых в матче с ЦСКА.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

От Романова даже в самые эмоциональные моменты матча не исходило ни капли психоза

«Спартак» выиграл дерби не ярко, но собранно, ответственно, по-мужски. Он был не истеричный, не расхристанный, как в первом тайме на «ВЭБ Арене», а предельно сконцентрированный, стремившийся выиграть каждое единоборство и сделать каждый подбор. Это какой-то неспартаковский «Спартак» — в хорошем смысле.

И тут вспоминаю истину, что команда такова, каков ее тренер. Пока — разумеется, не вообще, а в отдельно взятом матче, поскольку человек только приступил к работе. Но какие-то нюансы уже бросились в глаза.

Всю игру я поражался спокойствию Вадима Романова, для которого это был первый матч в роли и.о. Не могу даже вообразить, сколько страстей кипело у него внутри, но снаружи он вообще не дал этого знать. Ни капли психоза, ни одной нервной реакции на решения судей, включая не бесспорную (во всяком случае по части мотивировки) отмену пенальти, — ничего, что могло бы отвлечь команду от игры. А это и стало, возможно, самым важным — концентрация на каждом эпизоде. Какие представления бы в схожих ситуациях устраивал на бровке Деян Станкович — представить сколь несложно, столь и страшно.

Но когда было нужно и уместно, Романов заводил трибуны — и это символично совпало с победным голом, когда он принялся энергично дирижировать ими перед тем самым угловым. Где, кстати, никакого фола Игоря Дмитриева на его тезке Акинфееве в помине не было, и это подтверждают все эксперты — только фанаты ЦСКА на эмоциях могут твердить об обратном. А в том, что касается самоконтроля спартаковцев, предлагаю вспомнить мизансцену в концовке с участием убравшего руки за спину и иронично смотревшего на соперника Александра Джику и кипевшего Матвея Лукина.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

Если сравнивать выбор состава у Романова со Станковичем, то в первую очередь бросается в глаза появление в основе Зобнина, которого предыдущий главный тренер рассматривал в матчах чемпионата исключительно как игрока замены. Понятно, что его выход стал в какой-то мере стечением обстоятельств — дисквалификации Пабло Солари и травмы Ливая Гарсии. Об этом сказал во флеш-интервью сам капитан. Но самый опытный игрок красно-белых, один из ключевых футболистов чемпионства-2016/17 и четвертьфиналист ЧМ-2018, придал партнерам тот элемент победного опыта, которого команде так не хватает.

Понравились и мелкие тактические нюансы в исполнении Романова. В частности, выходом Зобнина на место правого полузащитника и.о. главного тренера создал оборонительный край Даниил Денисов — Зобнин, не давший дышать острому армейскому левому флангу Мойзес — Кирилл Глебов. Денисов весь матч был в большом порядке — но во многом потому, что значительную часть нагрузки с него снял капитан. А упор в атаке сделали на другой край — с Дмитриевым и Маркиньосом, к которым все время присоединялся для «треугольников» Эсекьель Барко. И особенно на фоне быстро травмировавшегося Даниила Кругового, что стало колоссальной потерей для красно-синих, и вышедшего вместо него неопытного Матии Поповича этот акцент выглядел абсолютно оправданным.

Ко всему прочему, в центре поля не особо пошла игра у Матвея Кисляка и особенно Ивана Облякова — очень допускаю, что из-за Родриго Вильягры, с которым уже не в первый раз Матвею и Ивану играть дискомфортно, они не мыслят на поле в такт.

Но это — частность, а тенденция выглядит так, что армейцы отчего-то больше всех страдают от перерывов на матчи сборной. Все три раза в этом сезоне, возвращаясь после этих пауз, они проигрывали, не забивали ни одного мяча и выдавали три низших показателя по ожидаемым голам. Хотя на этот раз, казалось, обстоятельства им благоволят — врачи поставили на ноги двух лидеров команды, Игоря Акинфеева и Мойзеса, да и лучший из дебютантов чемпионата, Матеус Алвес, оказался готов на полчаса. Тогда как у «Спартака» выезды в национальные команды вывели из строя Ливая Гарсию, в последнее время начавшего приносить красно-белым более или менее стабильную пользу, и — по новой — Тео Бонгонду.

Надо отдать должное Фабио Челестини: иной бы на его месте придумывал бы мифы про атаку на вратаря перед голом; он же честно признался, что причиной стало нахождение Облякова в неправильном месте — и ответственность за это, по его словам, несет главный тренер.

Весь второй тайм «Спартак» контролировал темп игры и даже заработал пенальти — отмененный, однако, после просмотра ВАР. Причем не за то, что казалось реальным поводом для отмены. Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и мяч продолжил двигаться в прежнем направлении — притом что Зобнина Игорь однозначно сбил. С другой стороны, перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре, и вот это как раз заслуживало фола от Сергея Карасева. То есть относиться к отмене гола как к какой-то вопиющей несправедливости «Спартак» не должен.

Первый гол Дмитриева за «Спартак» — и сразу победный в главном дерби!

Чрезвычайно уверенно сыграла пара недавно пришедших центральных защитников «Спартака» Джику — Кристофер Ву — большой камерунец царил наверху, оба действовали очень цепко, не делали индивидуальных ошибок и отлично страховали друг друга вместе с остальными игроками группы обороны, включая больше ориентированного на атаку Дмитриева, который прибавляет от матча к матчу.

И на официальном сайте РПЛ, и в Telegram-канале «Спартака» победный гол в дерби записан не на Барко, на Дмитриева — и мне показалось так же, что он коснулся мяча бедром, и было это не за линией ворот. То есть все-таки это не гол прямым подачей-ударом с углового.

Дебютный мяч Дмитриева за «Спартак» — и какой важный! Игорь пока открытие для красно-белых. И автор первого гола команды в сезоне, забитого россиянином.

Игорь Дмитриев забил единственный гол в&nbsp;дерби &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:0) 22&nbsp;ноября.Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

Кстати, в случае с его довольно неожиданным врыванием в стартовый состав надо отдать должное Станковичу, который при Маркиньосе на родной позиции Дмитриева нашел ему место, где молодой игрок осваивается с каждой игрой. А Романов — молодец, что не стал перестраховываться и ставить более оборонительного и опытного Олега Рябчука. Результат мы видим.

Я по-человечески очень рад прогрессу Игоря. Когда-то мы очень хорошо общались с покойным отцом Дмитриева Сергеем, чемпионом СССР в составе «Зенита» и ЦСКА, России — в составе «Спартака». Он был в заявке серебряной сборной СССР на Евро-88, пусть и не играл там. Очень открытый и яркий человек, который прожил всего 58. И на долю Игоря пришлось страшное горе и испытание: в юном возрасте пережить смерть папы в 2022-м,а год спустя — мамы, десятикратной чемпионки России на стометровке с барьерами Светланы Лауховой. Светлая им память. Они где-то далеко радуются сегодня за сына. А ему можно только пожелать, чтобы последующая жизнь хоть частично весь этот ужас компенсировала.

Хочется, чтобы сын добился в футболе не меньших успехов, чем отец.

Старков и Ваноли тоже начинали в «Спартаке» с дерби против ЦСКА — и не выигрывали. Романов — первый, кому такое удалось

Первую замену Романов произвел не двойную-тройную в перерыве, панически гася пожар первого тайма, как часто происходило со Станковичем, а лишь на 75-й минуте — и то одинарную, Зобнина на Мартинса. Да и всего их было не пять, а три, причем две — на 90-й минуте.

И это тоже говорило о спокойствии, нежелании шарахаться — хотя первым таймом, как потом выяснилось, специалист не был доволен. И все же остался верен первоначальному плану и составу. Тренер с похожей фамилией, Олег Романцев (на футболе которого, как подчеркнул Романов на послематчевой пресс-конференции, он воспитывался), предпочитал не менять лишний раз игроков в важных матчах, когда никто не выпадает. Правда, времена тогда были другие, замен — сначала две, а с 1995 года три, а не нынешние пять, интенсивность иная. Но вчера никто у красно-белых не «просел».

«Спартак» после перерыва не отдал ЦСКА инициативу ни на минуту, и его контратаки в концовке выглядели острее попыток красно-синих сравнять. Пару раз, правда, полумоменты на острие возникали у отправленного вперед Игоря Дивеева, но он все-таки защитник, и его гол не головой оказался бы удачей, а не логичным следствием происходившего на поле.

В общем, все закончилось так, как, по моему мнению, и должно было по такой игре завершиться. «Спартак» переборол ЦСКА, и это дерби было, понятно, никаким не произведением футбольного искусства, а битвой характеров. И на своем стадионе, сразу после ухода тренера, которому уже не верили, хозяева оказались немного мотивированнее и сосредоточеннее.

Вадим Романов.Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов

Разумеется, ни о чем в долгосрочной перспективе победа не говорит, происходившее в Тушине — ровно про «здесь и сейчас». А завтра будет уже другое — как, например, играть в атаке в Калининграде, если Ливай еще не поправится, а Угальде дисквалифицирован, — с Антоном Заболотным?

Но то случится через неделю. Угальде явно выйдет в Кубке в ответном матче с «Локомотивом», а дальше жизнь покажет: вдруг новый тренер придумает что-то совсем неожиданное? Ведь его еще только узнают, и никто пока не мог научиться просчитывать.

А пока есть факт: в первом матче Романова обыгран ЦСКА. Дважды в российской истории спартаковские тренеры начинали с матчей с армейцами, но ни Александру Старкову, ни Паоло Ваноли победить не удалось.

Вряд ли шансов остаться главным у Романова изначально много — но победа в дерби делает их уже не нулевыми. И особенно остро ощущение, что у красно-белых как-то резко стало больше здравого смысла во всех фазах игры.

Спорт — он про то, чтобы хвататься мертвой хваткой за любой шанс. И романовский «Спартак», не выдав (с чего бы, учитывая, что было раньше?) образца игры, в то же время был ко-ман-дой, где один за всех, и все за одного.

Потому и победил.

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Эко тебя колбасит то . Как пидора на морозе .))

    23.11.2025

  • lenin.vowa2018

    чтобы определить субстанцию не обязательно в ней рыться. Твои идиотские стишки с первых слов отвращают.

    23.11.2025

  • Aprel

    Акинфеев, вместо того, чтобы ловить мяч, просто потерял ворота и, оказался внутри своих ворот...Это что такое? Ошибка вратаря, или ворота криво стоят? Не понятно...Понятно другое - Спартак выиграл убедительно, хоть и прихвостни Газовой гидры, в лице тройки врагов футбола, делали всё для омрачения настроения болельщикам России! Спартак народная команда! Спартак вперёд!:slight_smile:

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Дилетанство в кубе , говорить о судействе даже тогда когда твоя команда выиграла.)) Это даже не дилетанство . Это свинство.))

    23.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в этом как раз и мерзость нашего судейства, особенно против Спартака! То, за что ему ставят пенальти и удаляют, в других играх просто не замечают и не считают нарушением правил. В этой игре питерским судьям больше хотелось притормозить конкурентов их земляков зенитовцев, чем навредить Спартаку, поэтому эта по...лая троица и не захотела поражения Спартака, хотя Карасев не упустил возможности дать четвёртую Угальде, и против Балтики придется выпускать Заболотного скорее всего.

    23.11.2025

  • Игорь Малышев

    Игра унылая. Гол из разряда "дурачков". Акинфеев - "легенда". Всё, что вам нужно знать об этом матче.

    23.11.2025

  • zel_co

    акинфия низзя ругать- он же памятник (пямятник должон стоять)

    23.11.2025

  • Abellardo

    Одни орут, что пеналь не поставили на Зобнине, другие что Акинфеева в раму затолкали при голе. Все специалисты с дивана, которые футбол только через форточку видели. Никто не говорит про Казарцева и Левникова, про момент на Круговом (а Максименко нарушает и мяч в игре), не говорят что Спартак минуты с 60-й откровенно свалился на мелкий фол, и естественно, Карасев стал больше нарушений давать в пользу ЦСКА, не говорят что Спартак впервые (за ХЗ какой период времени) очень хорошо и надёжно сыграл в середине и обороне (что и стало залогом успеха). Про напов армейцев нечего говорить - оскомину набило уже (кстати странно что Поповича не пробуют ЦФ с его антропометрией). В общем Спартак выиграл потому что вчера был сильнее, а разговоры про судей - последнее дело - первый признак дилетанта.

    23.11.2025

  • AleSSio87

    скотская команда она и играет по скотски, как только начинает проигрывать!! набрали к себе в команду уродов моральных вроде мойзесов разных и других клоунов - вот они и провоцирую вечно всех, и каждую игру практически сцепливаются со всеми! а эти молодые петушки вроде Даддится под 31 номером или глебова еще не оперились толком, зато хамства и разных грязных приемчиков нахватались сполна - ну этому тоже учат в школе цскала, когда ещё нашим футбоолом правил тандем гинер - усатый пёс-немужик... один был президентом РПЛ, другой "становился" чемпионом, потом как гавно с лопатой был размазан Вардарами с Мольдами, в чём как всегда у него был виноват судья! только после админ.ресурса он везде обосрался с ног до головы, особенно в сборной, собрав туда всех своих оловянных солдат, загнав её в угол и сбежав оттуда, как всегда делал в своих командах при малейших трудностях...и игроков всегда набирали в команду таких же гнилых вроде вернблумов разных

    23.11.2025

  • lenin.vowa2018

    на фото прекрасно видно, что Дмитриев НЕ заталкивает Акинфеева в ворота, движение рук скорее назад, ОТТАЛКИВАЯ Акинфеева, который 1) тоже использует руки, и это главное 2) пытается задержать Дмитриева, и именно поэтому тот и отталкивается от того, кто не дает ему приблизиться к мячу. Максимум, что можно тут увидеть, если читать и знать правила, - это обоюдное нарушение! Если бы кто-то из двоих руки не использовал против соперника - было бы нарушение одним из них, то есть или пенальти, или отмена гола!

    23.11.2025

  • lvb

    Кто еще читает этого рело/отлученного от ФК СМ?)) За него ИИ ноне пасквили/"портянки" царапает. А сами подданный Израиля давно в Верзнем Ларсии, мандарины собирает, за стакан кинзмараули. Нафиг, нафиг, даже Максик глупенький, в круглях очечках, который Никиин.. и то Раби переплюнул в своей вонючей телеге. Доколе народ будет читать это фуфло на удаленке?))

    23.11.2025

  • AleSSio87

    дерьмо, что стоит в воротах - а именно стоит, в таких случаях должно выносить всех из своего вратарского периметра, а не допускать, чтобы его отталкивали! когда был Филимонов - к нему ближе чем на метр никто не мог подойти или тем более оттолкнуть, так как он всегда выходил с коленом вперёд, что и должен делать нормальный вратарь, которым это ещё с детских школ вдалбливают - что вратари хозяева своей зоны! но этот говноед в воротах цскала сразу после этого момента побежал к судье жаловаться... помнится, как все свои рты раскрыли после ситуации с Веллитоном, когда это ЧМО рухнуло за пределами штрафной как мешко с дерьмом, где вратарь является полевым игроком и с ним можно бороться также как с полевым игроком... а как это дерьмо сыграло рукой за пределами метров 5 от штрафной, за что в итоге удалил Тихоновецкого в игре с "Лучом" и сразу же убежал с того места, как ссаное чмо и даже не признался - об этом помнят все и видели все! поэтому кто там чего никогда не признает лучше не орать

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Спартак взял Три очка - это факт, сколько не бейся головой о штангу.

    23.11.2025

  • Бонч Бруевич

    Скучный матч в исполнении двух унылых команд. С тренером-психом веселее было.

    23.11.2025

  • фанат

    Разобрал до молекул сп-к. А другой команды как бы и не было, очень вскользь. Всю неделю об одном (и об одной). Другие команды в СЭ как бы фоном. Т.е. чемпионат одной команды. Ура товарищи, цели спецоперации выполнены.

    23.11.2025

  • sdf_1

    Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и мяч продолжил двигаться в прежнем направлении — притом что Зобнина Игорь однозначно сбил. С другой стороны, перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре, и вот это как раз заслуживало фола от Сергея Карасева. То есть относиться к отмене гола как к какой-то вопиющей несправедливости «Спартак» не должен. --------------- Тут вся штука в том, что ни Карасёв, ни ВАР (Казарцев-Левников) якобы фол Жедсона на Вильягре ("якобы" потому, что официально он не подтверждён и есть только собственные неофициальные умозаключения Генича, Шнякина, синьора Боброва и Игоря Яковлевича, которые нельзя принимать в расчёт) не рассматривали. Рассматривали они только назначение пенальти в ворота «ЦСКА». И повод для его отмены был придуман наилевейший. Счастье Карасёва и ВАР, что «Спартак» выиграл этот матч. Забей Дивеев в концовке матча и сравняй тем самым счёт - скандал был бы невообразимый

    23.11.2025

  • инок

    Вадим Романов был хорош в этой игре. Удачи вам вам и дальше в команде Спартак.

    23.11.2025

  • Владимир Соколов

    Кто должен был быть у ближней стойки ворот? - Конь в пальто? И что ныть ?

    23.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    1. Сломали Кругового. 2. Короткая скамейка ЦСКА. 3. Эфория от нового ГТ пройдет , и прежний Спартак вернется. 4. Ларс Бергер -жирная свинья.

    23.11.2025

  • lenin.vowa2018

    Уже тыщу раз обращали внимание на то, что если ОБА соперника используют руки в борьбе за мяч или за позицию - то судьи это не считают за нарушение! Акинфеев, и это видно на фото, руками задерживает Дмитриева! Из-за чего он тогда приставал к Карасеву?

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Судья мочит клубы - это важнее репутации

    23.11.2025

  • echo2011

    Не понимаю,кстати,почему у Романова,как и у Гусева в "Динамо",мало шансов удержаться,даже если будут результаты.Главное,чтобы было видно,что тренеров поддерживают игроки,выкладываясь на поле.

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    наверное потому что нефть качают.

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    В шестой раз переболел Ковидом - интересно, есть ещё шестикратные

    23.11.2025

  • Фортель

    Пенальти был железный. Этот эпизод должен войти в учебник "Как не должен поступать арбитр, чтобы не замочить свою репутацию". А Карасев уже больше не тот. Это случилось с ним год назад, когда он допустил недопустимое - отсудил Спартак честно. За что, видимо, получил последнее строгое предупреждение. И сделал "правильный" вывод.

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    РПЛ это политическое дзюдо - но не футбол

    23.11.2025

  • Soliton Оренбург

    шаббат

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    хотел написать от чего бывает привкус, но передумал. зачем?

    23.11.2025

  • Фортель

    Нарушения "до этого" не было, поскольку армеец "нарисовал" падение. Карась это отчетливо видел, поэтому и не свистнул. Пенальти был железный. Он должен войти в учебники "Как никогда не должен поступать арбитр, чтобы не замочить свою репутацию".

    23.11.2025

  • ERROR17

    Середняк выиграл у лидера с левым голом, и что тут такого?

    23.11.2025

  • инок

    Раби - Качество футбола в исполнении Спартака и ЦСКА было на низком уровне. Было много борьбы, нервов, но мало футбола...

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Думаю, большинство побед в РПЛ спорные - но не все же

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    да им сейчас не до нас и есть надежда, что до конца года команду оставят в покое.

    23.11.2025

  • Овечкин

    Сам ты передал.

    23.11.2025

  • Овечкин

    А причем тут Овечкин?!

    23.11.2025

  • AK-09

    Эта рука,у кого надо рука.В нашем футболе правила меняются каждый день.Вчера,по правилам,можно было толкать вратаря во вратарской.

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    у ЦСКА нет состава, что ы быть в тройке

    23.11.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Дивеев "ОДНОЗНАЧНО" не съивал, а Зоънин картинно упал, слегка коснусь ъедра Дивеева, на медленном повторе, это видно. А гол "Свиномяса" это совместное произведение Оълякова и их атаки на Акинфеева. Игрок "С" ОДНОЗНАЧНО толкал Акинфеева и гол должен быть отменен, но эпизод с Зоъниным, существенно повлиял на "политическое" решение ВАРА в пользу мяса.

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Главное, чтобы Спартак не перебухал - это неверное невохможно

    23.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Гы-гы! Дак ты же и роешься. Причём довольно скрупулёзно и со вкусом. Иначе как бы определил субстанцию?

    23.11.2025

  • Фортель

    Спартак предстал очень собранной командой, этаким Атлетико. Поразительно, как он сковал армейцев. Ведь НИЧЕГО у них не получалось, абсолютно.

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Экстаза мы и не заметили

    23.11.2025

  • AK-09

    Яклич в экстазе.Ну вот,честно,рад за него.И Спартак выиграл и статейку накалякал и денежку получит.

    23.11.2025

  • инок

    Акинфеев вроде уже взрослый мужчина, должен заматереть. Но так и не научился достойно воспринимать голы в свои ворота, особенно после своих ошибок. Всё-таки ближний угол - это зона ответственности вратаря..

    23.11.2025

  • Tony Lee

    Так нарушение не рассматривали, Карась его не свистнул. Пенальти железный.

    23.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Это профнепригодность арбитров. Если Казарцев до этого давно себя зарекомендовал таким образом, то Карась обделался по полной.

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Спартак вошёл в полосу - Мазл тов

    23.11.2025

  • Грег Хаус

    Удивляюсь спокойствию Раби - где девятый вал эмоций, где киндзмараулийская восторженность?

    23.11.2025

  • Диникин

    О оказывается Челестини это тоже "поросятня", который признал, что там Обляков виноват, а не судейка... А вот ишак вместо того, что бы предъявлять претензии Обликову, который занял не верную позицию, уже все статейки и новости в газете, "гневом праведным" на судейку обслюнявил)))

    23.11.2025

  • Влад

    А что сами то не забили? Или проще верещать кто кого толкнул...

    23.11.2025

  • stuart_parsley

    Игра-то в целом равная, по одному удару в створ. Владение 50-50. Вообщем такое себе зрелище.

    23.11.2025

  • svi_57

    Очень приличный обзор!

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    ща покурю и из принципа прочитаю. прочитал; в общем хорошо, но после рассказа о Денисове надо было закруглятся ( тогда бы получилось очень, а так просто хорошо.)

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    кто будет в твоей блевотине рыться? графоман

    23.11.2025

  • Smash.

    Это победа из побед! Срочно спросить у чатаЖПТ насчет Романова!

    23.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Было бы не плохо, если бы наконец русский тренер был бы у Спартака!!! Пора может уже!!!:grinning::metal:

    23.11.2025

  • aug081266

    На фото прекрасно видно как Дмитриев правой рукой заталкивает Акинфеева за линию ворот...Во вратарской...Но поросятня этого никогда не признает...Она будет только верещать о ,,ляпе" Акинфеева...

    23.11.2025

  • rake

    насчет пенальти скажу так. да, из-за нарушения до этого пенальти следовало отменить. но говорить о том, что дивеев не нарушал правила - это открыть ящик пандоры. теперь как будут трактоваться подобные эпизоды в дальнейшем?

    23.11.2025

  • Independent forever

    Спартак был лучше, но гол забили с нарушением правил. С неприятным привкусом победа.

    23.11.2025

  • Влад

    А за гениального Саламыча слабо?

    23.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Уж кого-кого, а меня точно трудно заподозрить в симпатиях к красно-белым. Тем не менее, результатом я удовлетворён. Наш тренер дал просраться забугорному? Дал. И это радует. Что же касается Челентаныча, то ему уготован путь Стаканыча. Багаж Федотова исчерпан. То, что он исчерпается довольно скоро, очень тонко прочувствовал Николич - и скоропостижно слинял от греха подальше. Короче, с этим коучем армейцам в тройке не бывать. P.S. А в вышеозначенном дерби победу "Спартаку" ваш покорный слуга напророчил не то в двух, не то в трёх предматчевых эпиграммках. Точно не помню. Пороетесь - сосчитаете.

    23.11.2025

  • Nikolaevich

    Ну что виден почерк GPT.... А вообще Игорь Яковлевич,раньше Ваши статьи выходили в аккурат,сразу после игры,по горячим следам,а сейчас уже тема наскучила и на тебе,проснулся....

    23.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Вчера шаббат. Яклич вчера и не отписал - работать было нельзя. А вот сейчас маэстро возьмётся за перо и мы все взрогнем

    23.11.2025

  • Pol Pol

    Ну я вот чё думаю, СЭ может уже начинать компанию по восхвалению Романова, что б уже сразу ... свести парня в могилу и далу конец ! А Рааабнер, в этом смысле, ну чистый .... пидоровик производства ! Так что, давай глуши, не жалей души ! Но не забывай .... ежели маторосы балтейцы им ещё раз нарежут по соске, то это будет ... уже нечто !

    23.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Прогнозы и измышления ,,гуру журналистики,, сбываются с точностью наоборот. Помолчите, ИгрьЯклич, давайте лучше про Стаса!:rofl: :point_left:

    23.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Вообще странное дело: я вот не учу нефтяников копать нефть, а они лезут в футбол, в котором ничего не понимают. Почему так

    23.11.2025

  • Мясо на мазуте

    Ни капли психоза, Романов — первый, кому такое удалось. ИЯ хорош. Ну, а пока, предлагаю поднять за дисквалификацию стадиона до конца чемпионата.

    23.11.2025

  • Бывший болельщик красно-белых

    Победа победой, но важнее другое - как бы Лукойл опять все не загадил.

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    По мотивам комментариев форумчан

    23.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Жаль Станка не было...пошел в рукопашку...

    23.11.2025

  • Tony Lee

    Шаббат шалом, Игорь Яклич. Ждали вашего анализа с нетерпением)

    23.11.2025

    • «Денисов выключил из игры Глебова. Женя Алдонин, держись!» Газзаев о дерби «Спартак» — ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

