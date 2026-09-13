«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: грозненцы сравняли счет

«Ахмат» сравнял счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 8-м туре РПЛ — 1:1.

На 58-й минуте гол забил Калиду Сидибе.