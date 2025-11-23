Футбол
Сегодня, 12:10

Адвокат рассказал, что грозит «Спартаку» и участникам драки с фанатом ЦСКА после дерби

Артем Бухаев
Корреспондент
Болельщики «Спартака» на матче с ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой, произошедшей после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, в котором болельщики красно-белых избивают фаната армейцев рядом с «Лукойл Ареной», где прошла игра.

«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений, могут грозить следующие наказания:

— Штрафы — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

— Административный арест — на срок до 15 суток.

— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.

Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой статье, предусматривающей ответственность за хулиганство, срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также рассказал, какие санкции могут грозить «Спартаку».

«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Так, согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:

— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.

Надеюсь, что клуб, примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно определить квалификацию их ответственности», — добавил Бушманов.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
«Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби
Губерниев об избиении болельщика ЦСКА фанатами «Спартака»: «Не знаю, как такое можно было допустить»
В Госдуме призвали заниматься институтами воспитания после избиения фаната ЦСКА болельщиками «Спартака»
Газзаев: «Станкович делал три замены уже в перерыве. При Романове такого нет»
«Локомотив» — «Краснодар»: прогнозы на матч РПЛ
  • Славомудр Приморский

    Безопасникам "Спартака" надо разыскать этого недоумка и жёстко прессануть. Чтобы раскололся, какого хрена он пошёл на футбол на фанатский сектор соперника и - что очень вероятно - кто его надоумил и что за это пообещал. То, что это шитая белыми нитками провокация, не хотят понять/признать только самые упоротые. Ну и примкнувшие к ним мамкины дебилушки, куда ж без них )

    23.11.2025

  • fell62

    кто то присядет ...

    23.11.2025

  • lvb

    Ходят, Гордон, ходят. На ходят на фанатку, берут билет на трибуну. Ты не в курсе?))

    23.11.2025

  • lvb

    Мдя.. Бушманов хучь и адвокат, но видно не в курсе. За порядок ЗА пределами стадиона отвечает полиция и Росгвардия.. А то подерутся возле Мавзолея.. и тут ФК СМ виноват?)))

    23.11.2025

  • павел зюзин

    Где полиция на матче?!!!!!!!!!! Камеры-собаки-дубинки...Полная безответственность...Неужели трудно было предположить нечто такое между принципиальными врагами?!!!!!!

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Заголовок поменяйте. Не "драка", а "избиение". Если гопники в розах ваших любимых цветов, они все равно гопники.

    23.11.2025

  • Gordon

    Дебил, простите. Аусвайс тут ни при чём! Системы распознавания лиц более, чем достаточно. Ну и никакие это не фанаты. Фанаты по поганому аусвайсу не ходят.

    23.11.2025

    Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
