Адвокат рассказал, что грозит «Спартаку» и участникам драки с фанатом ЦСКА после дерби

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой, произошедшей после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, в котором болельщики красно-белых избивают фаната армейцев рядом с «Лукойл Ареной», где прошла игра.

«На болельщиков «Спартака», причастных к избиению фаната ЦСКА, может быть возложена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, дисциплинарные санкции может понести и сам футбольный клуб. Так, за нарушение общественного порядка и безопасности на стадионах предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. В зависимости от тяжести проступка и наличия предыдущих нарушений, могут грозить следующие наказания:

— Штрафы — для злостных нарушителей сумма может составлять от 10-20 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

— Административный арест — на срок до 15 суток.

— Запрет на посещение стадионов — может быть установлен на срок до 7 лет.

Если в ходе избиения был причинен вред здоровью пострадавшего, действия фанатов могут быть квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по тяжкой статье, предусматривающей ответственность за хулиганство, срок наказания — до 7 лет лишения свободы. Конкретные меры ответственности будут зависеть от тяжести последствий для здоровья болельщика ЦСКА и количества участников противоправных действий», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также рассказал, какие санкции могут грозить «Спартаку».

«За недопустимые действия своих болельщиков к ответственности может быть привлечен и «Спартак». Так, согласно Дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение общественного порядка и безопасности клубу могут грозить:

— Крупные штрафы — от 100 до 500 тысяч рублей.

— Проведение матчей без зрителей или на нейтральном поле — на срок от одного до пяти матчей.

Надеюсь, что клуб, примет профилактические меры и не допустит подобных инцидентов, дискредитирующих спортивных дух соревнований, во время своих игр. Наличие Fan ID и записей инцидента позволяет быстро выявить всех организаторов и участников происшествия, а в ходе расследования верно определить квалификацию их ответственности», — добавил Бушманов.