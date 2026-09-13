«Спартак» — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» примет «Ростов» в рамках 8-го тура чемпионата России в воскресенье, 13 сентября. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Ростов» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск.

После семи туров чемпионата России «Спартак» имеет в активе 13 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. «Ростов» же с восемью очками находится на 11-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео