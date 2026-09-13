Защитник «Оренбурга» Сивис: «Не вижу, чтобы мы были вторым клубом «Зенита»

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис ответил на вопрос «СЭ» о том, что команду называют фарм-клубом «Зенита».



«Нет, не замечал чего-то подобного. Но я вижу, что у нас довольно много игроков, которые находятся в аренде от «Зенита», и считаю, что это хорошо, потому что это позволяет помочь такому маленькому клубу, как «Оренбург», получить хороших игроков от «Зенита». Поэтому я не видел, чтобы мы были вторым клубом «Зенита». Но в любом случае, если он может нам помочь — это хорошо с его стороны», — сказал Сивис «СЭ».



«Оренбург» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России.