Бывший нападающий сборной России и «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов — о дерби с ЦСКА (0:2).

Промес и Языджи

— Качественное дерби?

— В принципе, да. Моменты, драйв, напряжение. Все это было. Если бы еще болельщиков на трибунах побольше...

— Результат закономерен?

— Пожалуй. ЦСКА лучше распорядился своими моментами. У «Спартака» даже было больше шансов поразить ворота Акинфеева, но счет на табло. Хотя минимум на один гол красно-белые, считаю, наиграли. Штанга у Промеса, момент у Зобнина. До последних минут не опускали рук, атаковали — это понравилось. В общем, все уперлось в реализацию. Однако я бы пока не бил тревогу. Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.

— И какая она?

— Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел. Березуцкий принял ЦСКА раньше — это тоже определенный фактор в пользу армейцев.

— В стартовом составе «Спартака» вышел только один новичок — опорник Мартинс. Оцените его игру?

— В каких-то эпизодах он уступал Карраскалю, но в целом из игры не выпадал. Это же тоже непросто с листа взять и вписаться в концепцию тренера. Проблема осталась прежней — действия в обороне. Ну и, как я заметил выше, подвела реализация.

— Вы говорите, что Мартинсу сложно сразу же вписаться в игру «Спартака». Но ведь Языджи и Карраскалю это в ЦСКА удалось.

— Похоже, армейцы угадали с этими трансферами. Во всяком случае, сегодня турок и колумбиец смотрелись очень прилично. Не знаю, совпадение это или нет, но в нынешнем сезоне в дерби за ЦСКА забивают новички. В первом круге — Заболотный, во втором — Языджи. Ну что поделать... У армейцев нынче свои задачи, у нас — свои. Но мне игра «Спартака» сегодня в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Руя Витории.

— А вы не думаете, что в «Спартаке» по-прежнему нет лидера? Вот вышли сегодня у ЦСКА Языджи и Карраскаль, и сразу стало все понятно, кто есть кто.

— Хороший вопрос. Действительно пока у нас не видно такого человека, который в сложный момент может переломить ход встречи, сделать разницу.

— Как вам Промес?

— Возможно, голандец сыграл лучше, чем в ряде матчей первого круга. Был у него момент — попал в штангу. А тот же Языджи, которого вы упомянули, классно исполнил штрафной, забил. Все четко и конкретно. Вот вам и разница. Нет, Квинси до роли лидера, увы, не дотягивает.

Ваноли и Руй Витория

— А вам не показалось, что Селихов немного не так выстроил «стенку»?

— Нет, тут в первую очередь нужно отдать должное игроку армейцев. Попал так попал. Впритирку со штангой. Такой удар — просто без вариантов... Классно обвел «стенку», точно в уголок. Исполнительское мастерство. Что мог поделать Селихов? Я бы его винить не стал. Скорее возникают вопросы к тому, кто сфолил.

— Как раз к новичку Мартинсу.

— Вот-вот. Можно было и аккуратнее сыграть в том эпизоде. Надежнее.

— А что помешало Зобнину сравнять счет? Не подсек как следует мяч или здорово сыграл Акинфеев?

— И вот мы опять возвращаемся к вопросу о лидере. Романа мы тоже считаем основным футболистом, который должен делать разницу. Но в этом конкретном эпизоде здорово сыграл Акинфеев. Игорь очень опытный вратарь, который многое прошел. Одно время, если помните, его критиковали за антирекорд в Лиге чемпионов. Но он тем не менее выходит и в решающих эпизодах нередко выручает ЦСКА. Вот вам и надежность, вот вам и уровень.

— Значит, после финального свистка у вас не возникло мысли: а зачем меняли Руя Виторию на Ваноли?

— Нет, я об этом не думал. Про отставку Руя Витории начали писать заранее. В какой-то степени я уже был готов к такому повороту событий. Что касается Ваноли, то никакого провала в дерби с ЦСКА я не увидел. Как заметил выше, игра красно-белых даже стала понятнее. Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее. Второй мяч армейцев мне очень понравился. Классическая контратака. Никто не сфальшивил.

— Какие теперь турнирные перспективы у этого «Спартака»?

— Давайте смотреть правде в глаза. На что-то серьезное замахиваться сложно. Многое уже потеряно. Но почему бы тогда Ваноли не дать время поставить игру, донести до футболистов свои принципы? Не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привел нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов.

Так что давайте наберемся терпения. Возможно, победы сразу не придут. Ничего страшного. Если опустить руки, то это уже не «Спартак»! Хотя в клубе такая чехарда, что Ваноли через полгода уже может и не быть... Поживем — увидим. Да даже если мы в этом сезоне станем шестыми, уже неплохо. Главное — поставить игру, которая принесет результат уже в следующем чемпионате. Пока никакой безнадеги нет. Идем дальше.