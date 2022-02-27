Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:30

«За такой «Спартак» не стыдно. В целом игра команды Ваноли понравилась». Панов — о дерби с ЦСКА

Панову понравилась игра «Спартака» в проигранном дерби против ЦСКА
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жан-Филипп Гбамен и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший нападающий сборной России и «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов — о дерби с ЦСКА (0:2).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Промес и Языджи

— Качественное дерби?

— В принципе, да. Моменты, драйв, напряжение. Все это было. Если бы еще болельщиков на трибунах побольше...

— Результат закономерен?

— Пожалуй. ЦСКА лучше распорядился своими моментами. У «Спартака» даже было больше шансов поразить ворота Акинфеева, но счет на табло. Хотя минимум на один гол красно-белые, считаю, наиграли. Штанга у Промеса, момент у Зобнина. До последних минут не опускали рук, атаковали — это понравилось. В общем, все уперлось в реализацию. Однако я бы пока не бил тревогу. Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.

— И какая она?

— Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел. Березуцкий принял ЦСКА раньше — это тоже определенный фактор в пользу армейцев.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Игроки ЦСКА поздравляют с&nbsp;голом Юсуфа Языджи. Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

— В стартовом составе «Спартака» вышел только один новичок — опорник Мартинс. Оцените его игру?

— В каких-то эпизодах он уступал Карраскалю, но в целом из игры не выпадал. Это же тоже непросто с листа взять и вписаться в концепцию тренера. Проблема осталась прежней — действия в обороне. Ну и, как я заметил выше, подвела реализация.

— Вы говорите, что Мартинсу сложно сразу же вписаться в игру «Спартака». Но ведь Языджи и Карраскалю это в ЦСКА удалось.

— Похоже, армейцы угадали с этими трансферами. Во всяком случае, сегодня турок и колумбиец смотрелись очень прилично. Не знаю, совпадение это или нет, но в нынешнем сезоне в дерби за ЦСКА забивают новички. В первом круге — Заболотный, во втором — Языджи. Ну что поделать... У армейцев нынче свои задачи, у нас — свои. Но мне игра «Спартака» сегодня в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Руя Витории.

— А вы не думаете, что в «Спартаке» по-прежнему нет лидера? Вот вышли сегодня у ЦСКА Языджи и Карраскаль, и сразу стало все понятно, кто есть кто.

— Хороший вопрос. Действительно пока у нас не видно такого человека, который в сложный момент может переломить ход встречи, сделать разницу.

— Как вам Промес?

— Возможно, голандец сыграл лучше, чем в ряде матчей первого круга. Был у него момент — попал в штангу. А тот же Языджи, которого вы упомянули, классно исполнил штрафной, забил. Все четко и конкретно. Вот вам и разница. Нет, Квинси до роли лидера, увы, не дотягивает.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Паоло Ваноли. «Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА

Ваноли и Руй Витория

— А вам не показалось, что Селихов немного не так выстроил «стенку»?

— Нет, тут в первую очередь нужно отдать должное игроку армейцев. Попал так попал. Впритирку со штангой. Такой удар — просто без вариантов... Классно обвел «стенку», точно в уголок. Исполнительское мастерство. Что мог поделать Селихов? Я бы его винить не стал. Скорее возникают вопросы к тому, кто сфолил.

— Как раз к новичку Мартинсу.

— Вот-вот. Можно было и аккуратнее сыграть в том эпизоде. Надежнее.

— А что помешало Зобнину сравнять счет? Не подсек как следует мяч или здорово сыграл Акинфеев?

— И вот мы опять возвращаемся к вопросу о лидере. Романа мы тоже считаем основным футболистом, который должен делать разницу. Но в этом конкретном эпизоде здорово сыграл Акинфеев. Игорь очень опытный вратарь, который многое прошел. Одно время, если помните, его критиковали за антирекорд в Лиге чемпионов. Но он тем не менее выходит и в решающих эпизодах нередко выручает ЦСКА. Вот вам и надежность, вот вам и уровень.

26&nbsp;февраля. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли

— Значит, после финального свистка у вас не возникло мысли: а зачем меняли Руя Виторию на Ваноли?

— Нет, я об этом не думал. Про отставку Руя Витории начали писать заранее. В какой-то степени я уже был готов к такому повороту событий. Что касается Ваноли, то никакого провала в дерби с ЦСКА я не увидел. Как заметил выше, игра красно-белых даже стала понятнее. Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее. Второй мяч армейцев мне очень понравился. Классическая контратака. Никто не сфальшивил.

— Какие теперь турнирные перспективы у этого «Спартака»?

— Давайте смотреть правде в глаза. На что-то серьезное замахиваться сложно. Многое уже потеряно. Но почему бы тогда Ваноли не дать время поставить игру, донести до футболистов свои принципы? Не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привел нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов.

Так что давайте наберемся терпения. Возможно, победы сразу не придут. Ничего страшного. Если опустить руки, то это уже не «Спартак»! Хотя в клубе такая чехарда, что Ваноли через полгода уже может и не быть... Поживем  — увидим. Да даже если мы в этом сезоне станем шестыми, уже неплохо. Главное — поставить игру, которая принесет результат уже в следующем чемпионате. Пока никакой безнадеги нет. Идем дальше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Панов
Паоло Ваноли
Юсуф Языджи
10
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» в дерби
ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли
Бруно Фукс прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
Булыкин: «Я думаю, все хотят увидеть, получилось ли у «Локомотива» превратиться в сапсан»
Полузащитник ЦСКА Гбамен оценил свой дебют за московскую команду
Никита Чернов заявил, что хочет попасть в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости