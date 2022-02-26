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Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

Новичок ЦСКА Языджи забил со штрафного в ворота «Спартака» в дебютном для себя матче
Владислав Зимагулов
Корреспондент
26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Игроки ЦСКА поздравляют с голом Юсуфа Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Юсуф Языджи готовится исполнить штрафной удар.
Фото Матч Премьер
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Его гол стал победным для ЦСКА.

ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в гостевом дерби, а автором победного гола стал новичок Юсуф Языджи, который провел свой первый матч в России.

Антигероем эпизода стал другой дебютант РПЛ Мартинс Перейра. Полузащитник «Спартака» буквально в 20 метрах от ворот сбил Языджи, неловко попытавшись оттеснить его корпусом.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 56) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Александр Селихов выставил «стенку» из четырех игроков, Умяров лег за ними, перекрывая удар низом, а еще трое игроков ЦСКА перекрывали голкиперу «Спартака» обзор левее от «стенки».

Языджи пробил ударом с левой и обвел «стенку», идеально попав в ближний угол. Александр Соболев пытался головой отбить мяч, но не дотянулся. Возможно, Селихову стоило подвинуть «стенку» чуть правее, чтобы усложнить условия под обводящий удар левой ногой.

Турецкий новичок ЦСКА идеально исполнил удар, который анонсировал еще до матча «Спартака» в интервью клубной пресс-службе.

— Джанер Эркин, с которым ты советовался перед переходом, запомнился нашим болельщикам голом в ворота «Спартака»...

— Почему бы не повторить? — сказал Языджи, который также забил в дерби со стандарта.

В 2008-м году Эркин забил «Спартаку» ударом со штрафного в матче, который закончился со счетом 5:1, поэтому гол турка не сильно повлиял на игру. В отличие от мяча Языджи.

26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Юсуф Языджи готовится исполнить штрафной удар. Фото Матч Премьер
26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Юсуф Языджи готовится исполнить штрафной удар.
Матч Премьер

Агрегатор прогнозов

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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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2
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3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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8
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12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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14
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15
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16
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