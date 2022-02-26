Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби
ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в гостевом дерби, а автором победного гола стал новичок Юсуф Языджи, который провел свой первый матч в России.
Антигероем эпизода стал другой дебютант РПЛ Мартинс Перейра. Полузащитник «Спартака» буквально в 20 метрах от ворот сбил Языджи, неловко попытавшись оттеснить его корпусом.
Александр Селихов выставил «стенку» из четырех игроков, Умяров лег за ними, перекрывая удар низом, а еще трое игроков ЦСКА перекрывали голкиперу «Спартака» обзор левее от «стенки».
Языджи пробил ударом с левой и обвел «стенку», идеально попав в ближний угол. Александр Соболев пытался головой отбить мяч, но не дотянулся. Возможно, Селихову стоило подвинуть «стенку» чуть правее, чтобы усложнить условия под обводящий удар левой ногой.
Языджи мощно дебютировал в РПЛ — вот такую красоту исполнил в дерби ? pic.twitter.com/FAuLORBffJ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022
Турецкий новичок ЦСКА идеально исполнил удар, который анонсировал еще до матча «Спартака» в интервью клубной пресс-службе.
— Джанер Эркин, с которым ты советовался перед переходом, запомнился нашим болельщикам голом в ворота «Спартака»...
— Почему бы не повторить? — сказал Языджи, который также забил в дерби со стандарта.
В 2008-м году Эркин забил «Спартаку» ударом со штрафного в матче, который закончился со счетом 5:1, поэтому гол турка не сильно повлиял на игру. В отличие от мяча Языджи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7