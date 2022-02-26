Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

Новичок ЦСКА Языджи забил со штрафного в ворота «Спартака» в дебютном для себя матче

Его гол стал победным для ЦСКА

ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в гостевом дерби, а автором победного гола стал новичок Юсуф Языджи, который провел свой первый матч в России.

Антигероем эпизода стал другой дебютант РПЛ Мартинс Перейра. Полузащитник «Спартака» буквально в 20 метрах от ворот сбил Языджи, неловко попытавшись оттеснить его корпусом.

Александр Селихов выставил «стенку» из четырех игроков, Умяров лег за ними, перекрывая удар низом, а еще трое игроков ЦСКА перекрывали голкиперу «Спартака» обзор левее от «стенки».

Языджи пробил ударом с левой и обвел «стенку», идеально попав в ближний угол. Александр Соболев пытался головой отбить мяч, но не дотянулся. Возможно, Селихову стоило подвинуть «стенку» чуть правее, чтобы усложнить условия под обводящий удар левой ногой.

Языджи мощно дебютировал в РПЛ — вот такую красоту исполнил в дерби ? pic.twitter.com/FAuLORBffJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 26, 2022

Турецкий новичок ЦСКА идеально исполнил удар, который анонсировал еще до матча «Спартака» в интервью клубной пресс-службе.

— Джанер Эркин, с которым ты советовался перед переходом, запомнился нашим болельщикам голом в ворота «Спартака»...

— Почему бы не повторить? — сказал Языджи, который также забил в дерби со стандарта.

В 2008-м году Эркин забил «Спартаку» ударом со штрафного в матче, который закончился со счетом 5:1, поэтому гол турка не сильно повлиял на игру. В отличие от мяча Языджи.